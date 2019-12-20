Приговор отсрочен. Российский спорт точно дотянет до весны

РУСАДА приняло решение судиться с ВАДА и помогло фигуристкам с биатлонистами. Но спасёт ли это наш спорт?

Неожиданностей не произошло. 19 декабря на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства было принято решение не согласиться с санкциями ВАДА в отношении российского спорта. Они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде.



Что всё это значит для российского спорта?



Как минимум то, что он спокойно доживёт до весны 2020 года.

Что дальше?

Если рассматривать техническую сторону вопроса, то в ближайшее время РУСАДА официально уведомит ВАДА о том, что собирается оспорить её решение в CAS, и отсчёт 21 дня, который начался 9 декабря, на этом завершится. Последующие сроки уже не регламентированы.



РУСАДА будет собирать команду юристов и формировать свою позицию для представления её в суде, ВАДА со своей стороны будет заниматься тем же самым. При этом и Лозанне нужно время на подготовку: для вынесения вердикта по столь специфическому делу нужно сформировать коллегию арбитров, непредвзятую и способную вынести компетентное решение.

Предательство по-русски. Почему чиновники не защищают наших спортсменов Россия обязана бороться за своих атлетов. Но говорить про антироссийскую истерию и норвежских астматиков проще.

Специалисты считают, что на формирование коллегии арбитров может уйти около двух-трёх недель, то есть если обращение в CAS поступит в начале следующего года, то к концу января может начаться рассмотрение апелляции. Она будет рассматриваться в ускоренном порядке, что по международному стандарту займёт около трёх месяцев. То есть в конце апреля или начале мая Спортивный арбитражный суд уже может вынести по России окончательное решение.



Маловероятно, что это произойдёт раньше, но затянуться процесс может.



Торопиться никому уже не нужно: ВАДА ускорять процесс не особенно интересно, РУСАДА, пожалуй, тоже не против получить больше времени на поиск каких-то путей смягчения наказания, а арбитрам в Лозанне вообще без разницы, когда и как рассматривать дело.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Отсрочка пойдёт на пользу спортсменам в зимних видах спорта. Саночники точно успеют провести в Сочи чемпионат мира. Биатлонисты и фигуристы, скорее всего, будут биться за медали на ЧМ-2020 под своим флагом, как и все остальные представители зимних видов спорта.



Может сложиться и так, что решение не будет принято до Олимпиады-2020, куда Россия в таком случае поедет с флагом. Однако хитрецы из ВАДА всё предусмотрели: если CAS утвердит наказание ВАДА после Токио, то Россия всё равно пропустит две Олимпиады – 2022 и 2024 годов.

Нас всё равно накажут?

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сказал следующее: «Прогнозы давать не буду, но считаем, что аргументы [у нас] достаточно сильные».



Напомним, что в этот раз ВАДА наказывает Россию не за допинг непосредственно, а за манипуляции с базой данных, в которой содержалась информация о допинг-тестах. ВАДА уже опубликовало детали расследования, предоставило своё объяснение нарушениям.



Российская сторона, если хочет уйти от наказания, должна либо представить контраргументы, либо найти серьёзные изъяны в версии ВАДА. Кто-то говорит, что манипуляции проводил лично Родченков, сохранивший доступ к базе даже из США, кто-то настаивает на системной ошибке. Но и эти две версии, и любую другую теперь нужно обосновать и представить суду.



Просто молчать или кричать о том, что ВАДА предвзято относится к России и вообще есть страны, которые попадаются даже чаще нас, уже не получится.

ВАДА назвало четыре страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России

Определённый оптимизм внушает тот факт, что полтора года тому назад CAS не поверил ВАДА и Родченкову и оправдал десятки российских спортсменов, якобы принимавших участие в махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи. Многим тогда вернули медали Игр-2014.

Вранье, и доказательств нет. Теперь-то Россию полностью оправдают и извинятся?! Спортивный суд признал: коктейля «Дюшес» не было, царапины на пробирках не считаются, Родченков — лжец. Как можно дальше обвинять Россию?!

Однако в целом прогноз скорее негативный. Надеяться можно на лучшее, но готовиться надо к тому, что рано или поздно санкции ВАДА вступят в силу.



К тому же, даже если и в этот раз CAS не примет доводы ВАДА и встанет на сторону России, Всемирное антидопинговое агентство может достать из рукава ещё козыри.



То ли ещё 15, то ли уже 145…