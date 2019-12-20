Приговор отсрочен. Российский спорт точно дотянет до весны

Неожиданностей не произошло. 19 декабря на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства было принято решение не согласиться с санкциями ВАДА в отношении российского спорта. Они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде.
Что всё это значит для российского спорта?
Как минимум то, что он спокойно доживёт до весны 2020 года.
Что дальше?
Если рассматривать техническую сторону вопроса, то в ближайшее время РУСАДА официально уведомит ВАДА о том, что собирается оспорить её решение в CAS, и отсчёт 21 дня, который начался 9 декабря, на этом завершится. Последующие сроки уже не регламентированы.
РУСАДА будет собирать команду юристов и формировать свою позицию для представления её в суде, ВАДА со своей стороны будет заниматься тем же самым. При этом и Лозанне нужно время на подготовку: для вынесения вердикта по столь специфическому делу нужно сформировать коллегию арбитров, непредвзятую и способную вынести компетентное решение.
Специалисты считают, что на формирование коллегии арбитров может уйти около двух-трёх недель, то есть если обращение в CAS поступит в начале следующего года, то к концу января может начаться рассмотрение апелляции. Она будет рассматриваться в ускоренном порядке, что по международному стандарту займёт около трёх месяцев. То есть в конце апреля или начале мая Спортивный арбитражный суд уже может вынести по России окончательное решение.
Маловероятно, что это произойдёт раньше, но затянуться процесс может.
Торопиться никому уже не нужно: ВАДА ускорять процесс не особенно интересно, РУСАДА, пожалуй, тоже не против получить больше времени на поиск каких-то путей смягчения наказания, а арбитрам в Лозанне вообще без разницы, когда и как рассматривать дело.
Отсрочка пойдёт на пользу спортсменам в зимних видах спорта. Саночники точно успеют провести в Сочи чемпионат мира. Биатлонисты и фигуристы, скорее всего, будут биться за медали на ЧМ-2020 под своим флагом, как и все остальные представители зимних видов спорта.
Может сложиться и так, что решение не будет принято до Олимпиады-2020, куда Россия в таком случае поедет с флагом. Однако хитрецы из ВАДА всё предусмотрели: если CAS утвердит наказание ВАДА после Токио, то Россия всё равно пропустит две Олимпиады – 2022 и 2024 годов.
Нас всё равно накажут?
Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сказал следующее: «Прогнозы давать не буду, но считаем, что аргументы [у нас] достаточно сильные».
Напомним, что в этот раз ВАДА наказывает Россию не за допинг непосредственно, а за манипуляции с базой данных, в которой содержалась информация о допинг-тестах. ВАДА уже опубликовало детали расследования, предоставило своё объяснение нарушениям.
Российская сторона, если хочет уйти от наказания, должна либо представить контраргументы, либо найти серьёзные изъяны в версии ВАДА. Кто-то говорит, что манипуляции проводил лично Родченков, сохранивший доступ к базе даже из США, кто-то настаивает на системной ошибке. Но и эти две версии, и любую другую теперь нужно обосновать и представить суду.
Просто молчать или кричать о том, что ВАДА предвзято относится к России и вообще есть страны, которые попадаются даже чаще нас, уже не получится.
Определённый оптимизм внушает тот факт, что полтора года тому назад CAS не поверил ВАДА и Родченкову и оправдал десятки российских спортсменов, якобы принимавших участие в махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи. Многим тогда вернули медали Игр-2014.
Однако в целом прогноз скорее негативный. Надеяться можно на лучшее, но готовиться надо к тому, что рано или поздно санкции ВАДА вступят в силу.
К тому же, даже если и в этот раз CAS не примет доводы ВАДА и встанет на сторону России, Всемирное антидопинговое агентство может достать из рукава ещё козыри.
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