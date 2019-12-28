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Фигуристка Медведева снялась с чемпионата России из-за досадной поломки коньков

Медведева снялась с чемпионата России
Михаил Чесалин
Медведева снялась с чемпионата России из-за поломки коньков. Это конец?!
В короткой программе Женя каталась в сломанном ботинке, но в произвольной решила не рисковать. Что ждёт фигуристку дальше?
Другие / Фигурное катание 0

Ещё месяц назад можно было предположить, что чемпионат России станет первым и последним шансом оспорить лидерство нового поколения воспитанниц Этери Тутберидзе для чемпионок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Однако сначала Алина, потерпев оглушительное поражение в финале Гран-при, приостановила карьеру и снялась с турнира в Красноярске. А теперь и Женя, которая рвалась в бой, завершила борьбу, не добравшись до финишной черты.

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Ей, конечно, намного досаднее. Она очень хотела сражаться, но подвёл главный рабочий инструмент любого фигуриста – коньки. Медведева снялась с чемпионата России из-за поломки.

Подвиг в сломанных коньках

Строго говоря, сломался не сам конёк (лезвие), а ботинок. Дело в том, что Медведева упала на тренировке перед стартом чемпионата России, и прикатанный ботинок лопнул, потеряв жёсткость, необходимую для выступления на самом высоком уровне. Уже в Красноярске Евгения пыталась найти себе другую пару: съездила в местный спортивный магазин, купила себе ботинки и переставила на них свои лезвия, но не помогло. В обновке Женя провела одну тренировку, однако явно осталась ею недовольна, а потому на раскатку вышла в старых ботинках, замотанных шнурками и скотчем. Зрители за всеми переобуваниями следили не без опасений. И действительно, перед короткой программой Медведева не исполнила ни одного прыжка. Плохой знак!

Вопреки всему, Женя совершила настоящий спортивный подвиг. Короткую программу в последней разминке она откатала так, будет нет ни сломанных коньков, ни нервов, ни полного зала, ни неудачного прошлого года. Без мелких помарок не обошлось, но 71,08 балла и пятое место в сложившихся условиях можно было считать однозначным успехом.

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Снялась!

Хотелось верить, что ещё на один день сломанного инвентаря и характера Евгении хватит. Ей после седьмого места на чемпионате мира в прошлом году просто жизненно необходимо было подняться выше, чтобы претендовать на место в сборной и поездку на крупные турниры.

Евгения вышла не тренировку в старых ботинках, которые были почти полностью обмотаны скотчем. Но это не помогло. Прыжковые элементы не пошли, и после нескольких неудачных попыток Медведева подъехала к тренеру Брайану Орсеру. Чуть позже к разговору подключилась мама фигуристки. И, видимо, именно тогда было принято решение сняться с турнира.

Медведева покинула лёд арены в Красноярске, а вскоре стало известно о снятии.

Осуждать Медведеву не за что. Сломанный ботинок мало того что не позволит показать высокий результат, так ещё и грозит серьёзной травмой. Так рисковать, конечно, нельзя.

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Что дальше?

Для Медведевой, к сожалению, ничего хорошего.

Прикатать новые ботинки – это меньшая из возможных трудностей.

Досадно то, что Женя, кажется, начала находить себя после тяжёлого перехода к Орсеру, и в 2020 году имела шанс по-новому заявить о себе на международной арене. Но теперь такого шанса, скорее всего не будет. В прошлом году Медведеву взяли на чемпионат мира после седьмого места на чемпионате России и победы на Кубке России – де-факто волевым решением. Но год назад на взрослых международных стартах не могли выступать ни Трусова, ни Щербакова, ни Косторная.

А что произойдёт, если кого-то из этой троицы опередит Туктамышева?

В любом случае, Медведева теперь может пробиться в сборную России по итогам тренерского совета, но многие ли на этом совете согласятся с тем, что Женя лучше кого-то из тройки молодых фигуристок Тутберидзе. При всём лояльном к ней отношении, вряд ли.

А это всё значит, что сезон для Евгении Медведевой почти наверняка закончен.

И будут ли у Медведевой силы пойти ещё на один заход следующей осенью – большой вопрос. Тем более, перед глазами есть пример Загитовой, которой подобные потрясения уже не страшны.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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