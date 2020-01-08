Сильные и независимые. Лучшие спортсменки, которых боятся даже мужчины

Устюгов боится Йохауг

В победе норвежки Терезе Йохауг на престижной лыжной многодневке «Тур де Ски» никто не сомневался, но её выступление всё равно стало сенсацией. Терезе поднялась на вершину горы Альпе-де-Чермис за 16 минут 28 секунд – это время лучше, чем у многих лыжников из мужской элиты. И пусть знаменитая «гора» особая история, спортсмены, журналисты и болельщики активно обсуждают перспективы Йохауг в мужских гонках.

Вице-чемпион мужского «Тур де Ски» россиянин Сергей Устюгов боится, что Йохауг может обойти его при подъёме в гору, а британец Эндрю Масгрэйв не сомневается, что норвежка была бы в топ-30 в мужских соревнованиях.

Йохауг покорила финальную гору «Тур де Ски» быстрее Хальфварссона и Манифика

Вообще, когда одна спортсменка тотально доминирует среди женщин, возникает соблазн сравнить её результаты с мужскими. И далеко не всегда эти сравнения в пользу тех, кому вроде бы природой предначертано быть быстрее, выше, сильнее.

Избиение спившегося ветерана

Очное противостояние женщин и мужчин в спорте давно перестало восприниматься как нечто диковинное. В некоторых видах представители разных полов соревнуются друг с другом на крупнейших турнирах, а в некоторых – в формате шоу.



Самым громким столкновением спортсменов разной гендерной принадлежности остаётся знаменитая «Битва полов» в теннисе. В 1973 году американка Билли Джин Кинг обыграла соотечественника Бобби Риггса, взяв все три партии. Скандальный поединок собрал на трибунах арены в Хьюстоне 30 тыс. зрителей и ещё около 100 млн – у телевизоров. 55-летний ветеран перед матчем злоупотреблял алкоголем, отказался от тренировок и набрал вес. Кинг же упорно готовилась и смогла полностью переиграть Риггса. Победа женщины над мужчиной, пусть и давно завершившим карьеру, способствовала повышению призовых для теннисисток и стала значимой вехой в развитии феминизма.

Пьяный немец против сестёр Уильямс

После «Битвы полов» женщины ещё не раз выходили на корт против мужчин, но время показало, что даже лучшие теннисистки мира не способны противостоять профессиональным игрокам из АТР-тура. В 1998 году потрясающе одарённая физически Серена Уильямс заявила, что готова сыграть даже с представителем первой сотни мужского рейтинга. В итоге 16-летней спортсменке бросил вызов немец Карстен Брааш. 203-й номер рейтинга АТР, игравший с сильного похмелья и пивший пиво прямо на корте, разгромил Серену со счётом 6:1, а через несколько минут уверенно одолел и Винус Уильямс, старшую сестру Серены, — 6:2. В дальнейшем Серену часто сравнивали с игроками АТР, однако больше на корт против мужчин она не выходила.

Фигуристки оставили мужчин позади

В фигурном катании о потенциальных успехах девушек в борьбе с одиночниками заговорили только в этом сезоне. Повод дали феноменальные российские фигуристки. Александра Трусова ещё до неудачных выступлений в финале Гран-при и на чемпионате России заявила, что хотела бы посоревноваться с мужчинами. Её результат на этапе Гран-при в Канаде при пересчёте по мужским правилам позволили бы Саше стать чемпионкой Европы и серебряным призёром чемпионата России в прошлом сезоне.

Трусова готова стать чемпионкой даже в мужском катании. С цифрами не поспоришь! Удивительно, но 15-летняя девочка легко обставит взрослых мужиков. Мы всё подсчитали!

На последних крупных стартах Трусова оказалась в тени Анны Щербаковой и Алёны Косторной. Обе девушки, выступай они среди мужчин, значительно опередили бы чемпиона России Дмитрия Алиева. Интересно, что Щербакова в Красноярске набрала больше Дмитрия даже в абсолютном значении – без повышающего коэффициента за компоненты и четверных в короткой программе. Для звёздных учениц Тутберидзе пока недосягаемы разве что Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. Всех остальных фигуристов мира они уже готовы обыгрывать на регулярной основе.

Семеня мужикам не конкурент

Кенийка Бриджит Косгей на марафоне в Чикаго осенью 2019 года установила мировой рекорд – 2:14.04. И хотя до лучших мужских показателей ей пока далеко, с этим временем Бриджит не затерялась среди марафонцев на крупнейших соревнованиях. К примеру, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и на последнем чемпионате мира в Дохе она бы стала 17-й.

Фото: Quinn Harris/Getty Images

А вот бегунья на 800 метров Кастер Семеня из ЮАР, которую часто сравнивают с мужчинами из-за повышенного уровня тестостерона и нестандартной внешности, в мужских соревнованиях успеха бы не снискала. На Олимпийских играх и чемпионатах мира Кастер, скорее всего, была бы последней в квалификационных забегах.

Шахматистка-феномен из Венгрии

В некоторых видах спорта женщины уже давно и успешно выступают наравне с мужчинами. В шахматах существуют отдельные турниры для представительниц прекрасного пола, но при этом шахматисток допускают и до участия в мужских турнирах. Наибольшего успеха на этом поприще добилась Юдит Полгар. Венгерка побеждала многих ведущих шахматистов, включая Карпова, Каспарова, Ананда и Карлсена, а также входила в топ-10 мужского рейтинга. Сейчас за честь женских шахмат в мужских турнирах бьётся в основном китаянка Хоу Ифань, однако до результатов Полгар ей пока далеко.

Молния по имени Даника

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

В мире американских кольцевых автогонок небывалой славы добилась Даника Патрик. Пусть популярность и заработки отважной гонщицы заметно превосходят её спортивные достижения, серьёзные победы в её карьере всё-таки были. В 2008 году Даника стала первой на этапе серии «Инди кар» в Японии. Американку часто сватали в Формулу-1, но стать первым женщиной-пилотом в истории «Королевских автогонок» ей не удалось.