Первая и последняя. Россия победила всех на Олимпиаде с флагом и гимном

Красивая победа российских хоккеистов в финале юношеской Олимпиаде в Лозанне над американцами не только обозначила завершение крупнейшего форума для юных спортсменов, но и принесла нашей команде первое место в медальном зачёте. Впервые за три зимних Олимпиады наша сборная стала первой. Под своих флагом, со своим гимном. Интересно, когда это случится вновь? Когда спортсмены с этих юношеских Игр будут выступать на взрослом уровне?

Впервые в истории

Зимняя юношеская Олимпиада проходила третий раз в истории. И впервые сборная России победила в медальном зачёте. Как бы ни старался Международный олимпийский комитет максимально сблизить национальные сборные за счёт введения в программу соревнований среди смешанных команд, медальный зачёт всё равно вёлся.



Правда, те самые «смешанные» медали туда не вошли, но сами спортсмены свои заслуженные награды получили. Вообще, МОК пропагандирует юношеские игры как турнир, где важно общение, а не итоговые результаты. Но приезжать на соревнования и не думать о победе – это уже не спорт.

Прощальная гастроль. Россия в последний раз выступает на Олимпиаде под своим флагом? На юношеских Олимпийских играх в Лозанне будет звучать гимн и подниматься флаг России. Пока будет. Скоро нас могут этого лишить.

Сборная России приехала и выиграла. Всё решилось в последний день во время розыгрыша последнего комплекта наград. В финале хоккейного турнира Россия обыграла США со счётом 4:0 (а могла и повторить полуфинал с финнами, когда было 10:1) и с третьей попытки рванула на лёд праздновать победу.



Почему с третьей? Потому что в последние 10 секунд не удавалось выбросить шайбу из своей зоны без проброса. Но после двух вбрасываний финальная сирена подвела итог всей Олимпиаде.



Спортсмены сборной России завоевали 29 наград: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. У хозяев Игр такое же количество золота, но серебра и бронзы меньше – 6 и 8. Третьей стала команда Японии.



В 2012-м и 2016-м годах достижения юных российских спортсменов были чуть скромнее.

Зимние герои

Настоящей героиней прошедшей Олимпиады можно назвать биатлонистку Алёну Мохову, которая завоевала золотые награды в индивидуальной гонке и спринте. Три золота – почти треть от общего количества – вклад биатлона, и это не считая наград другого достоинства. Нет в юношеской сборной грызущихся между собой тренеров, обвиняющих друг друга по любому поводу, атмосфера в команде прекрасная, и вот результат.

Россиянка Мохова выиграла Олимпиаду в Лозанне! В нашем биатлоне новая звезда? Алёна Мохова затмила конкуренток на юношеской Олимпиаде. Не пора ли в сборную?

Золотые награды завоевали наши спортсмены в лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, фигурном катании, прыжках на лыжах с трамплина, хоккее. Серебро и бронза – в кёрлинге, санях, биатлоне, фристайле, сноуборде, фигурном катании, беге на коньках. 11 видов спорта оказались для нашей сборной медальными.



Это круто, никаких вопросов нет и быть не может. Все, кто боролся и участвовал – молодцы. Отличный старт карьеры!

Когда такое повторится?

Олимпиада закончилась победой сборной России, но оттенок грусти всё равно есть. Кажется, что теперь таких побед можно ждать очень долго.



Когда такое будет в следующий раз? Ведь пока реальность такова, что сборной России на двух ближайших Олимпиадах не будет. Только независимые спортсмены, которым предстоит пройти многочисленные фильтры допуска.



Да, будет разбирательство в Спортивном арбитражном суде, которое вполне может завершиться и в нашу пользу. Но пока суд не только не вынес вердикт, но даже и не начинался, и состав арбитров ещё не определён.



Так что давайте просто порадуемся тому, что сделали наши юные спортсмены. Они выиграли. Со своим флагом, со своим гимном, который слушали все остальные.