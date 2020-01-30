Покайтесь или убирайтесь! Российский спорт опять поставили перед трудным выбором

Антидопинговый орган Мировой атлетики предложил жёстко наказать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, а именно исключить из международной федерации. Это повлечёт отсутствие российских спортсменов даже на любительских стартах. От ВФЛА в ультимативной форме потребовали покаяний, признаний и извинений. И что теперь делать?

«Почему вы нас не защитили?» Крик души российской чемпионки Жёсткое открытое письмо Марии Ласицкене руководству Министерства спорта и Олимпийского комитета России.

Поддельная справка

Суть вопроса вкратце. Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко, вице-чемпион мира 2017 года, пропустил три внесоревновательных допинг-теста.

В попытке спасти одну из немногих звёзд современной российской лёгкой атлетики была придумана и воплощена в жизнь схема с медицинской справкой, которая якобы доказывала, что один из тестов был пропущен по уважительной причине.

По мнению AIU (того самого антидопингового органа международной федерации), медицинские документы были сфальсифицированы. И даже названы виновные: президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор Андрей Паркин, тренер Евгений Загорулько, менеджер Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и член президиума ВФЛА Артур Карамян. Все шестеро были отстранены по решению World Athletics.

ВФЛА ещё в ноябре прошлого года получила уведомление с требованием дать ответ на выявленные нарушения. Через два месяца ответ был отправлен.

Где ваши покаяния?

Не рассмотрев в ответе ВФЛА ничего нового, AIU назвал новое руководство ВФЛА продолжателем дела прежних чиновников, рекомендовал World Athletics приостановить рассмотрение заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса, а также призвал лишить ВФЛА членства в международной федерации. Хотя окончательное решение в таких вопросах принимает только суд. С 2015 года членство ВФЛА временно приостановлено, и этот запрет может быть отозван в любой момент.

World Athletics дала ВФЛА последний шанс признать вину, чтобы избежать исключения

При этом AIU оставил российской стороне вариант, при котором самые жёсткие санкции ещё можно отложить. Для этого ВФЛА должна признать, что бывшее руководство виновно в конкретных действиях по делу Лысенко, покаяться и попросить прощения. Наша федерация заявила о невиновности и намерении отстаивать права в суде.

До судебного разбирательства ни один из наших спортсменов нейтральный статус не получит. На международные старты не пускают даже Марию Ласицкене. А после суда, возможно, ВФЛА придётся начинать жизнь в полной изоляции.

Спасёт ли признание вины?

Что делать в такой ситуации?

World Athletics через свой антидопинговый орган дала понять, что российские спортсмены в нейтральном статусе могут по-прежнему участвовать в соревнованиях любого уровня. Но спасёт ли нашу лёгкую атлетику признание вины в конкретном деле?

Нет, не спасёт. Но зато даст шанс Ласицкене, Шубенкову, Сидоровой и другим лидерам сборной России выступить на Олимпиаде в Токио, которого они были лишены четыре года назад в Рио-де-Жанейро. Это минимум, который можно сделать для спортсменов, ни в чём и никогда не замешанных.

Спасти нашу лёгкую атлетику могут не извинения, а полная перестройка всей федерации, да и вообще другой подход к виду спорта. Можно сколько угодно извиняться, а потом всплывает информация о том, что Виктор Чёгин продолжает работать в Центре олимпийской подготовке в Саранске, меняя внешность и машины.

А если внимательно присмотреться к списочному составу сборной России по лёгкой атлетике, включая тренеров и специалистов, можно найти много интересных имён. В том числе дисквалифицированных и лишённых титулов. Если же посмотреть на уровень не сборной, а регионов, там ещё интереснее. Разговоры тренеров о тупых родителях, которые не понимают, что укольчики их детям нужны для более быстрого восстановления – обычное дело.

Перестройку нужно начинать немедленно вне зависимости от решения World Athletics и CAS.