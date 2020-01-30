Покайтесь или убирайтесь! Российский спорт опять поставили перед трудным выбором

Антидопинговый орган Мировой атлетики предложил жёстко наказать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, а именно исключить из международной федерации. Это повлечёт отсутствие российских спортсменов даже на любительских стартах. От ВФЛА в ультимативной форме потребовали покаяний, признаний и извинений. И что теперь делать?
Поддельная справка
Суть вопроса вкратце. Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко, вице-чемпион мира 2017 года, пропустил три внесоревновательных допинг-теста.
В попытке спасти одну из немногих звёзд современной российской лёгкой атлетики была придумана и воплощена в жизнь схема с медицинской справкой, которая якобы доказывала, что один из тестов был пропущен по уважительной причине.
По мнению AIU (того самого антидопингового органа международной федерации), медицинские документы были сфальсифицированы. И даже названы виновные: президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, исполнительный директор Андрей Паркин, тренер Евгений Загорулько, менеджер Елена Орлова, антидопинговый координатор Елена Иконникова и член президиума ВФЛА Артур Карамян. Все шестеро были отстранены по решению World Athletics.
ВФЛА ещё в ноябре прошлого года получила уведомление с требованием дать ответ на выявленные нарушения. Через два месяца ответ был отправлен.
Где ваши покаяния?
Не рассмотрев в ответе ВФЛА ничего нового, AIU назвал новое руководство ВФЛА продолжателем дела прежних чиновников, рекомендовал World Athletics приостановить рассмотрение заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса, а также призвал лишить ВФЛА членства в международной федерации. Хотя окончательное решение в таких вопросах принимает только суд. С 2015 года членство ВФЛА временно приостановлено, и этот запрет может быть отозван в любой момент.
При этом AIU оставил российской стороне вариант, при котором самые жёсткие санкции ещё можно отложить. Для этого ВФЛА должна признать, что бывшее руководство виновно в конкретных действиях по делу Лысенко, покаяться и попросить прощения. Наша федерация заявила о невиновности и намерении отстаивать права в суде.
До судебного разбирательства ни один из наших спортсменов нейтральный статус не получит. На международные старты не пускают даже Марию Ласицкене. А после суда, возможно, ВФЛА придётся начинать жизнь в полной изоляции.
Спасёт ли признание вины?
Что делать в такой ситуации?
World Athletics через свой антидопинговый орган дала понять, что российские спортсмены в нейтральном статусе могут по-прежнему участвовать в соревнованиях любого уровня. Но спасёт ли нашу лёгкую атлетику признание вины в конкретном деле?
Нет, не спасёт. Но зато даст шанс Ласицкене, Шубенкову, Сидоровой и другим лидерам сборной России выступить на Олимпиаде в Токио, которого они были лишены четыре года назад в Рио-де-Жанейро. Это минимум, который можно сделать для спортсменов, ни в чём и никогда не замешанных.
Спасти нашу лёгкую атлетику могут не извинения, а полная перестройка всей федерации, да и вообще другой подход к виду спорта. Можно сколько угодно извиняться, а потом всплывает информация о том, что Виктор Чёгин продолжает работать в Центре олимпийской подготовке в Саранске, меняя внешность и машины.
А если внимательно присмотреться к списочному составу сборной России по лёгкой атлетике, включая тренеров и специалистов, можно найти много интересных имён. В том числе дисквалифицированных и лишённых титулов. Если же посмотреть на уровень не сборной, а регионов, там ещё интереснее. Разговоры тренеров о тупых родителях, которые не понимают, что укольчики их детям нужны для более быстрого восстановления – обычное дело.
Перестройку нужно начинать немедленно вне зависимости от решения World Athletics и CAS.
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