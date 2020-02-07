«Жёсткая история» самой красивой гимнастки мира. Что случилось с Сашей Солдатовой

6 февраля телеграм-канал Mash сообщил, что одна из самых красивых и популярных спортсменок России Александра Солдатова совершила попытку суицида, сделав кое-что с венами. Также указывалось, что помимо резаных травм рук врачи обнаружили у 21-летней чемпионки мира по художественной гимнастке нервную булимию.

Впрочем, уже через несколько часов сама Солдатова выступила в «инстаграме» своего тренера Анны Дьяченко, заявив, что прекрасно себя чувствует и собирается выступить на гала-вечере Гран-при, проходящего в Москве. Подтвердила слова спортсменки и Ирина Винер, обвинившая прессу в распространении ложной информации о самоубийстве, добавив, что Солдатова уже тренируется.

Однако на следующее утро в Склифе сообщили, что Солдатова не покидала клинику и находится в психосоматическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Мы провели собственное расследование запутанной истории. Рассказываем, что же всё-таки произошло.

Суицид: был или не был

Для понимания ситуации нам нужно выделить несколько вопросов.



1. Откуда взялась информация о самоубийстве?



Из телеграм-канала Mash – команды, отделившейся от life. Арам Габриелянов и его люди годами инвестировали миллионы на создание сети информаторов в больницах и полицейских участках. Механизм продолжает работать и сейчас, выплёвывая официальные, но закрытые данные о поступлении звёзд. Это и произошло с Александрой Солдатовой, попавшей в Склиф.

В первой сводке, доставшейся Mash, говорится, что 5 февраля Александра Солдатова обратилась в районный травмпункт после того, как нанесла себе резаную рану предплечья, после чего было предпринято решение о госпитализации в институт Склифосовского с диагнозом: суицид и булимия.

Позже появилось сообщение о поступлении в Склиф с теми же данными. Разве что «рану предплечья» заменили на «повреждения вен».

2. Могли ли врачи и Mash ошибиться?



В данном случае могли. И вот почему.

Во-первых, мы помним историю Бари Алибасова, когда канал верно сообщил о госпитализации шоумена, однако параллельно ошибочно опубликовал и сообщение о смерти.

Во-вторых, Солдатова сама приехала в травмпункт с раной предплечья, что не соответствует серьёзному повреждению и вряд ли выдаёт в ней самоубийцу.

В-третьих, на выводы врачей могло натолкнуть возбуждённое и нестабильное состоянии получившей ранение девушки, которое было вызвано обострением булимии.

То есть Солдатова действительно могла порезаться случайно (тем более вряд ли кто-то совершает суицид, травмируя предплечье – на последнем видео после выписки порезов на венах нет), а врачи – подстраховаться и госпитализировать гимнастку в психосоматическое отделение больницы.

Впрочем, это не уводит нас от главной проблемы, которую раскрыли информаторы и сам Mash.

3. Что такое булимия?



Это психическое заболевание, при котором больной употребляет большое количество пищи, а потом избавляется от неё с помощью искусственно вызываемой рвоты или другими способами. Обычно булимия предшествует анорексии, а также сопровождается навязчивыми состояниями, тревожностью и эмоциональным возбуждением.

Заболевание это особенно характерно для видов спорта, где на результат прямое влияние оказывает масса тела. Булимией, например, страдала Юлия Липницкая, столкнувшая с переходным возрастом после Игр в Сочи и уже не способная с детской лёгкостью выполнять определённые элементы. Солдатова с её ростом за 170 см всегда была статной спортсменкой, что не очень подходит под современный, уходящий от красоты линий и близкий к цирковому перекос в художественной гимнастике.

4. Методы Винер

Работа Ирина Винер — это спортивный спецназ.

Да, у неё воспитываются лучшие в мире профи, которые как страдают, так и боготворят своего главного командира. И эти профи прекрасно знают, что только труд на износ и полное подчинение приведут к их цели.

Да и сама Винер не скрывает своего метода кнута и пряника.

Кнут – это всем известная запись из фильма про Маргариту Мамун с местами грубой мотивационной речью.

Кнут – это жёсткая дисциплина и полное погружение в спорт. Как говорит Винер: «Если школа мешает гимнастике – бросай школу».

Кнут – это постоянный тонус. Даже после завоевания медалей Винер прямо в эфире могла передать Солдатовой, что просто уберёт её из состава.

Кнут – это нежелание сюсюкаться. Если Винер видит, что кто-то набирает вес, – скажет. Если поймёт, что кто-то слишком много времени уделяет отношениям, – тоже скажет. Если поймёт, что кто-то не готов к большой карьере, – отправит домой. Если увидит, что кто-то не отдаётся на тренировках, — накажет.

А пряник – это победы, грация, обеспеченная жизнь, огромная и уже открытая любовь тренера, но с того момента, когда карьера закончилась и можно переставать быть строгой.

В этом и есть цена обучения. Каждый, попадая к Винер, понимает и выгоду, и тяготы. И в этой чемпионской системе выживает самый приспособленный, но это не значит, что те, кто в какой-то момент не справляется с нагрузками и напряжением, окажутся слабее и менее счастливыми.

5. Кто снимает видео с Солдатовой и почему она не показывает руки?



Попадая в психосоматическое отделение, пациентам необходимо сдавать мобильные телефоны. Это и объясняет тот факт, что видеообращение Александры снимает личный тренер Анна Дьяченко. Если присмотреться к отражению, то мы не видим ни бумажки, ни подсказок – только камеру телефона.

По нашей информации, у Солдатовой действительно был порез на предплечье, а в отделении она оставалась не из-за якобы суицида, а для сдачи анализов и изучении истории булимии – как диагноза, на данном этапе лечения требующего полного покоя.

Это подтвердилось позже – в середине дня 7 февраля Солдатову выписали, и она выложила видеоролик, специально оголив место типичного вскрытия вен. На нём следов нет. В то же время мы видим следы йода на предплечье.

6. Что говорит Винер?



6 февраля Ирина Винер заявила, что Солдатова здорова как бык и выступит на гала-вечере Гран-при в Москве. Впрочем, это было скорее эмоциональное заявление, направленное на поддержку подопечной, о которой Винер за день до этого говорила иначе:

— У неё проявились определённые наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим её. Саша болеет, у неё есть какие-то проблемы со здоровьем, поэтому она была снята с чемпионата мира, потому что иначе могли произойти неприятности.

Итог: о проблемах Солдатовой тренерам было известно давно, однако порез сделал историю общественной и, учитывая нестабильное состояние девушки, натолкнул медиков в травмпункте на подозрение о суициде, которое сама гимнастка перед врачами опровергала.

Что не так с Солдатовой

Со стороны история звучит дико. В соцсетях Солдатова выглядит одной из самых счастливых девушек России своего поколения. Она уже чемпионка мира и явный кандидат на поездку на Игры в Токио. Саша – самая популярная гимнастка мира с 400 тыс. подписчиков в «Инстаграме» и рекламными контрактами. В различных опросах Солдатова всегда входит как минимум в тройку красивейших спортсменок России. Завидный набор для 21 года.

Так что же могло привести к проблемам со здоровьем? Страх перед Олимпиадой? Жёсткие требования тренера Ирины Винер? Или ситуации, не связанные со спортом?

Естественно, нет ни подходящего возраста, ни событий, которые бы однозначно вызывали нервную булимию и вытекающие из неё последствия. Однако мы можем вычленить ряд очевидных совпадающих явлений нестабильного состояния личности. Это череда болезней, постоянное эмоциональное и психическое перенапряжение, травля или злость на себя, проблемы в личной жизни.

Так вот если проанализировать всю картину, то похоже, что на Сашу Солдатову — девочку, которая даже сейчас говорит как ребёнок и вряд ли соответствует слепленному в соцсетях образу секс-символа, — одномоментно рухнула вся неприятная типология.



1. Возраст.

21 год – период, когда искусственно взращённый тренерами характер постепенно мутирует в самостоятельную личность.

«Я уже не та маленькая девочка, которая жила по принципу: „Ей сказали, она делает“, — говорила Саша совсем недавно в интервью «Матч ТВ».

В том же интервью она подчёркивала особенную чувствительность на данном жизненном этапе.

2. Череда болезней.

Солдатовой, ставшей первым номером сборной после ухода Маргариты Мамун, не везёт годами. Сначала она сломала ногу перед чемпионатом Европы, далее были отказы от Гран-при и чемпионата мира, а также обморок в Португалии.

Необходимость ежедневно вкалывать не позволяла достаточно восстановиться, что приводило ко всё новым и новым проблемам.



3. Олимпийская реализация.



Система в нашем спорте построена так, что смысл существования атлета с пелёнок – это олимпийская медаль. И дело отнюдь не только в деньгах, славе, квартирах или машинах. Просто с медалью Игр в России ты — герой, а без – якобы неудачник.

Солдатова же с юных лет будто раненый олень на подкормке. Сначала Саша ездила запасной на Игры в Рио под Кудрявцевой и Мамун. Затем, как мы уже говорили, стала первым номером сборной в новом цикле.



Однако с изменением системы оценок сильные качества Солдатовой стала цениться ниже, а на авансцену вышли миниатюрные и идеальные подготовленные для современной художественной гимнастики сестры Аверины.

Впрочем, Солдатова всё равно имела высокие шансы поехать на Игры в Токио, но их постоянно уменьшали проблемы со здоровьем.

Так олимпийская история превратилась в борьбу с самой собой, своим телом и несправедливостью. Разве ради этого стоило ежедневно и часами мучиться в течение практически всей своей жизни?

4. Травля и внимание.



Солдатовой было бы намного проще, если бы не образ секс-символа. На неё подписано 400 тыс. человек, которые каждый день вожделеют или завидуют, глядя на эти фотографии с причудливо вытянутыми ногами.

«Увы, я немного зависима от плохих мнений, когда пишут негативные комментарии и обсуждают», — говорила Саша совсем недавно.

Похоже, даже в тяжёлые месяцы она пыталась соответствовать этому счастливому инста-образу, чтобы оправдать ожидания сотен тысяч подписчиков.

И даже сложно представить, что могло произойти с девушкой после сюжета «Рен ТВ», где Солдатову зачислили в ряд знаменитых эскортниц, назвав на всю страну ценник — 10 тыс. долларов.

Такие обвинения, даже если они на сто процентов ложные, могут не просто огорчить, но и разрушить жизнь человека.



5. Расставание.



Плюс ко всему говорят, что на состоянии Солдатовой в последнее время сказалась несчастная любовь.



И здесь стоит вновь вспомнить один из роликов с Ириной Винер, которая объясняет Солдатовой, как правильно чувствовать: «За любовь жизнь отдать, умирая».



В скором времени Александру Солдатову выпишут из Склифа. Она покажет нам раны на предплечье, а не на венах. Скорее всего, признает булимию, которую уже бессмысленно скрывать, и наконец-то получит от тысяч людей поддержку, а не требование быть успешной и сексуальной победительницей чего-то там.

Да, если нам и Саше всем очень-очень повезёт, то она сможет поехать на Олимпиаду, но пока остаётся задуматься хотя бы о паре других вещей.

О том, что нет смысла завидовать известным личностям и считать их деньги. Многие из них страдают, многие из них одиноки, несмотря на горы денег, славу и миллионы подписчиков. И многие исчерпывают себя, ища вашего одобрения.

Также стоит задуматься и о нашем спорте. Нормально ли, что юные спортсменки в России (не только в гимнастике, но и, например, в фигурном катании и в других видах спорта) с детства становятся солдатами Олимпиады и уже в шесть лет грезят только о золоте? Стоит ли нам растить сначала самостоятельную и здоровую личность, а уже потом – чемпиона? Нужна ли специальная психологическая реабилитация для профессиональных спортсменов, выпущенных из зала в жизнь?

Ответ на это даст новое правительство. Но есть подозрение, что скрытые коды девиза «Россия – великая спортивная держава» не изменятся и мы по прежнему будем измерять силу спорта в стране не массовостью и вовлечённостью, а лишь бирюльками в виде олимпийских медалей.