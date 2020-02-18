Норвежский лыжник умышленно сбил Большунова, чтобы победил Клебо. Это просто возмутительно

Всё-таки норвежские лыжники вывели Александра Большунова из себя. Ну не умеют они проигрывать, не умеют. Ни в биатлоне, ни в лыжах. В спринте с финишем в гору на «Ски Туре» норвежцы остановили лидера Кубка мира, умышленно сбив его с ног. Это настоящее свинство!

Большунов обвинил сборную Норвегии в нечестной игре

Как разозлить Большунова

У мужской сборной Норвегии на многодневке «Ски Тур», похоже, только одна задача – остановить Александра Большунова. Любыми средствами, любыми способами, даже самыми подлыми. То, что произошло в полуфинале спринта на третьем этапе в Швеции, выходит за все рамки.



Симен Хегстад Крюгер при прохождении поворота сдвинулся в сторону Большунова и упал. Норвежец сделал всё, чтобы его протащило прямо под ноги россиянину. Который, естественно, просто воткнулся в соперника, потерял скорость и шансы на выход в финал.



Большунов после забега был очень возмущён, хотя негативные эмоции проявляет крайне редко:



«Считаю, это несправедливо. Похоже, норвежская команда ведёт нечестную игру. Он упал прямо мне под ноги. Если они хотят побеждать вот так — пусть, но выглядит это несправедливо. Показалось, что там было более чем достаточно места. Не было никаких причин падать мне на лыжи. Не помню, когда я в последний раз был так зол. Все остальные гонки были хорошими и честными, но не сегодняшняя», — сказал Александр в интервью норвежским журналистам.



Спринт в итоге выиграл Йоханнес Клебо, который мог разобраться со всеми соперниками и без посторонней помощи. Даже такой короткий спринт с финишем в довольно крутую гору.

Норвежцы нападают толпой

Крюгер, конечно, сказал, что не собирался никого сбивать, а протискивался в рискованной манере только потому, что было достаточно места, как ему показалось.



Безусловно, в спринте, особенно в очень коротком и с крутыми поворотами, может случиться всякое.



Но со стороны Крюгера была или абсолютная глупость, или тонкий расчёт, чтобы грязными методами создать ситуацию, в которой может пострадать лидер Кубка мира из России. А потом ещё и говорить, что Большунова просто перехлестнули эмоции, ему нужно успокоиться.



Норвежцам повезло, что на месте Большунова не было Сергея Устюгова. Вряд ли он был бы столь же корректен, как его партнёр по команде. Но Устюгов из-за болезни снялся с «Тур де Ски».

В норвежской прессе лыжника Большунова связали с допингом. Совсем не стыдно?! Когда на лыжне не победить, в ход идут любые средства.

В классическом пасьюте, когда Большунов сражался в одиночку с толпой норвежцев, ему тоже пытались и закрыть удобную лыжню, и бесконечно дёргали постоянными попытками отрыва. Он преодолел все эти групповые уловки, и лишь в финишной разборке уступил Полу Голдбергу.



В лыжных гонках идёт настоящая война норвежцев с одним Большуновым.



Пока Саша справляется. Но россиянам на «Ски Туре» пора помогать своему лидеру.