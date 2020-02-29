Ещё больше, ещё сильнее. Третий сезон юношеской регаты в Валенсии побьёт все рекорды

Юные яхтсмены из 30 стран мира отметят наступление весны В Испании. С 5 по 8 марта там состоится международная регата класса «Оптимист» OptiOrange Valencia, которую совместно организовывают Яхт-клуб Санкт-Петербурга и Real Club Nautico de Valencia. В третьем сезоне будет установлен рекорд по количеству участников – предварительные заявки подали почти 400 спортсменов. И количество не уступает качеству флота.

Необычный российский участник

Как и ранее, крупнейшие флоты представляют принимающие страны – Испанию и Россию. Обширный российский флот представлен разными регионами. От Санкт-Петербурга выступают воспитанники Академии парусного спорта, команды «Рауту» и Экспериментальной группы Ассоциации класса «Оптимист». Среди них призеры первенства России, петербуржцы Кирилл Шуненков, Андрей Сотников, Никита Черных, Марина Бабкина и Варвара Юрьева (Геленджик).

Фото: optiorangevalencia.com

Особенным участником OptiOrange Valencia 2020 станет спортсмен, который победил в конкурсе от Ассоциации класса «Оптимист», проведенного с октября 2019 до конца января 2020 года. В рамках конкурса юные яхтсмены со всей России присылали истории о том, как они пришли в парусный спорт, о своих акваториях, тренерах, самых запоминающихся регатах. Рассказывали, почему они хотят попасть в Валенсию на регату OptiOrange. Победителем стал спортсмен из Калининграда Егор Сидельников, который и присоединится к российской команде в Валенсии.

У России будут звёздные соперники

В конкуренцию с российскими спортсменами вступят лучшие представители национальных команд. В составе «Испанской армады» будут выступать вице-чемпионки страны Нора Гарсия де ла Каса и Сюзанна Бестарт, один из лидеров национального рейтинга Optimist Excellence Cup 2018/2019 Изан Торрехон, победитель рейтинга 2018/2019 Мигель Кампос, спортсмены из топ-10 национального первенства Карлос Эспи и Эдуардо Рейес. «Кузница чемпионов» – клуб CN Arenal – в нынешнем сезоне будет соревноваться только в «младшем» дивизионе, где претендует на медали.

Фото: optiorangevalencia.com

Великобританию представят чемпионы страны Сантьяго Сесто-Косби и Эмма Бриз вместе с лидером рейтинга Робертом Моудсли. Ирландскую команду поведут за собой финишировавший в топ-10 первенства Европы, серебряный призер недавней регаты в Торревьехе Рокко Райт и чемпионка страны Джессика Риордан. Из Нидерландов выступят лидеры национального рейтинга Флорис Шраффорд и Томас Шаутен, а из Бельгии — титулованный Борис де Вильде. Способен хорошо показать себя и спортсмен с Бермудских островов Магнус Рингстед, который в прошлом году был 12-м на открытом первенстве Северной Америки.

Лучшие яхтсмены и тренеры

Впервые в регате примет участие Франция. Лидерами этой команды являются сестры Алези и Оушен Шино. Вдвое по сравнению с прошлым годом выросла численность команды Швейцарии, где фаворитами выглядят чемпионы страны Борис Хирш, Виктори Эдлинска и Морган Мазай. Венгрию представит один из лидеров флота Шомо Киш; от Сербии выступает призер национального первенства Павле Дабич.

Значительно расширили своё участие Скандинавия и Балтика. Фаворит от шведов Лео Биргерссон был 13-м на первенстве Европы и уже отметился в испанских регатах межсезонья. Эстонию представит чемпионка страны Миа Лилиенталь. Впервые сразу несколькими клубами участвует Финляндия, в составе команды которой лидер рейтинга младших девушек Лили-Софи Латвала. Также, впервые будет участвовать Дания, а польская команда значительно расширила состав. Интересные спортсмены Эмилиос Боэрос и Андриани Георгию представят Кипр, будет соревноваться в Валенсии и сильный грек Александрос Иоанидис. Есть также участники от США, Канады, Германии, Чехии, Украины, Болгарии и Португалии.

Фото: optiorangevalencia.com

Немаловажно, что в тренерском составе также есть очень именитые специалисты. Это тренеры чемпионов мира итальянец Симоне Риччи, который привезёт нескольких своих воспитанников, и тренер швейцарцев Антонис Дрозопулос.

Веселье не только на воде

Командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров уверен, что высокий уровень конкуренции поможет российским спортсменам добиться профессионального роста.

«Мы рады, что регата привлекает всё больше участников со всего мира, но главное, что состав флота пополняется титулованными спортсменами, а это обеспечит прогресс российским спортсменам. Хорошая практика для всех, в том числе и для отечественных спортсменов – это и была главная цель появления регаты OptiOrange Valencia в 2018 году!», — говорит Любомиров.

Собственно, OptiOrange Valencia – больше, чем просто четыре дня соревнований. Уже с конца февраля в Валенсии начинает работу ряд национальных команд с лучшими тренерами планеты. Среди них и Экспериментальная группа Ассоциации класса «Оптимист», с которой работают Симоне Риччи и тренеры школы 8 Days a Week.

Фото: optiorangevalencia.com

В 2020 году генеральным партнером OptiOrange Valencia стала компания Volvo в лице регионального представителя Volvo Vedat Valencia. Также, регату поддерживают компании North Sails, Winner Optimist, Garmin, Blue Blue, Sailing Cuack.

Кроме соревнований, OptiOrange Valencia будет насыщена увеселительными мероприятиями для юных спортсменов. Ежедневно после гонок, помимо угощения вкусной паэльей и свежим апельсиновым соком, ребята будут принимать участие в различных активностях парусного фестиваля OptiOrange Fiesta с розыгрышем призов, аниматорами и бодрой музыкальной программой. Расписание и подробная информация о соревнованиях доступна на официальном сайте регаты.