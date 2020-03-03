Успешнее лыжников и даже фигуристов! Триумф российских саночников – уже не сенсация

На календаре март, и сезон в зимних видах спорта подходит к концу. Прошёл чемпионат мира по биатлону, скоро состоится главный старт в фигурном катании, лыжникам осталось пробежать считанное количество гонок для того, чтобы завершить Кубок мира.

Россияне в ключевых зимних видах, конечно, на слуху, регулярно побеждают. Но ни биатлон, ни лыжи, ни даже фигурное катание (!) не сравнится в этом году с санным спортом. А вы ведь даже и не слышали о том, как круто этой зимой выступали наши саночники!

Два Кубка мира – у России

Долгие годы в санном спорте законодательницей мод по сути была только одна страна – Германия. Конечно, порой появлялись гениальные спортсмены, которые на чистом таланте конкурировали с немцами. Среди них был и россиянин Альберт Демченко, который в 2005 году выиграл Кубок мира, а в 2006-м и 2014-м – медали Олимпиады. Во многом благодаря его усилиям санный спорт стал известен и в России.

Но от обретения известности до большого успеха – долгий путь. И сборная России его прошла, во многом благодаря тому же Демченко, который занял пост старшего тренера сборной. Именно наша команда прервала доминирование Германии, которое раньше казалось вечным – вроде российского доминирования в художественной гимнастике или синхронном плавании.

Российские саночники стали лучшими в зачёте эстафет Кубка мира

В мужском зачёте Кубка мира победу в общем зачёте одержал наш Роман Репилов. Причём для него этот успех стал уже вторым в карьере. И как же круто, что сделал он это в борьбе с ещё одним россиянином – Семёном Павличенко. Между ними вклинился также итальянец Доминик Фишналлер. Они втроём и боролись за победу в общем зачёте. Примечательно, что в тройке не оказалось ни одного представителя Германии. Славные времена Феликса Лоха, шесть раз становившегося лучшим, остались позади.

Другого триумфа российские сани добились в эстафетном зачёте. Правда, тут пришлось разделить победу с Италией. Интересно, что немцы стали только третьими, а ведь всего лишь год назад они выиграли Кубок мира с огромным преимуществом. А до этого выигрывали его 12 лет подряд!

В женском зачёте в тройке призёров общего зачёте также не обошлось без российского присутствия. Причём двойного. Татьяна Иванова и Виктория Демченко стали второй и третьей соответственно – две девушки из нашей страны попали на пьедестал по итогам сезона впервые в истории российского и советского спорта. Причём Иванова проиграла немке Таубиц всего восемь очков. Как же обидно!

Российские саночники стали лучшими в зачёте эстафет Кубка мира

Самый успешный чемпионат мира

Успехами на Кубке мира россияне не ограничились. В феврале 2020 года в Сочи прошёл чемпионат мира по санному спорту. Кстати, есть вероятность, что это был последний крупный турнир на территории России перед надвигающейся дисквалификацией на четыре года. Как бы то ни было, россияне завершили турнир триумфом. Впервые в истории наши саночники выиграли общий зачёт чемпионата мира, завоевав сразу восемь наград, среди которых пять золотых.



Такого не было даже в СССР, где к санному спорту относились с особым вниманием!



Выходит, что по количеству и качеству медалей российские саночники обходят представителей всех других зимних видов, включая даже лыжников, и фигуристов. В лыжных гонках в этом году не было чемпионата мира, но в 2019-м команда осталась без золота, собрав много серебра и бронзы.



Фигуристов чемпионат мира в 2020 году ещё ждёт, но в любом случае просто считать медали не совсем корректно – у фигуристов их разыгрывается меньше. А вот сделать прикидку по основным дисциплинам вполне можно: в фигурном катании Россия блистает в одном виде из четырёх (женском катании), а ещё в двух (парное катание, танцы на льду) регулярно забирается на пьедестал. Что же касается санного спорта, то там Россия отлично выступает в мужских, женских и командных гонках, и лишь в четвёртом виде (сани-двойки) не всегда претендует на победу. Хотя опять же – на домашнем чемпионате мира Денисьев и Антонов сумели завоевать золото и серебро!

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт в интервью ТАСС с нескрываемой радостью подводила итоги сезона: «Этот сезон стал для нас самым успешным в жизни. Пока что. Но это даже простая арифметика, если подсчитать все медали, то этот сезон самый успешный за все годы существования российского и советского санного спорта».



Самое главное, что успехи в санях пришли не внезапно. Самый успешный сезон в истории – это не сенсация. На протяжении последних лет наши саночки набирались победного опыта и вплотную подбирались к немцам и другим лидерам. С каждым сезоном шёл прогресс. Скажем, два года назад россияне выиграли 18 медалей на Кубке мира, в прошлом сезоне – 26, а в этом – 33. Если динамика сохранится, к Олимпиаде в Пекине Россия будет явным фаворитом в санном спорте.



Лишь бы только Россию пустили на эту Олимпиаду!