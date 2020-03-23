До последнего дня. Трогательная и трагическая история любви советских фигуристов

Людмила Пахомова и Александр Горшков ушли из фигурного катания непобеждёнными. А разлучить их смогла только смерть.

В мае 1986 года после семи лет борьбы с онкологией скончалась великая фигуристка Людмила Пахомова. Людмила ушла из жизни совсем молодой, успев оставить ярчайшую память. Она была прекрасной мамой, женой и дочерью, выиграла всё, что только можно в спорте, включая Олимпийские игры, а затем уже тренером успешно продвигала своё направление в танцах.

Тяжело представить, чего стоили её близким семь лет, каждый из которых приближал неизбежное. И тяжелее всего было Александру Горшкову – партнёру и мужу Людмилы. Эта пара рука об руку прошла через все жизненные испытания, кроме последнего.

Это была невероятно трогательная и трагическая история любви.

Не хочу лечиться… Как жила и умерла великая Людмила Пахомова Она выиграла всё золото мира, совершила спортивную революцию, воспитала будущего тренера и умерла, променяв лечение от рака на работу.

Нескладные, бесперспективные

История отношений Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова началась с того, что будущих чемпионов всего и вся записали в бесперспективные. Ну не видели в них тренеры ничего особенного. Каждый из них был одиночником, каждый исправно ходил на тренировки, но…

В пару они встали достаточно поздно. Причём не в классическое парное катание, а в танцы, где законодателями мод были представители так называемого «английского» стиля – «русского» тогда ещё не существовало. Интересно, что первой в танцы ушла Пахомова, вставшая в пару с тренером Виктором Рыжкиным, который был намного её старше.

Необычная пара просуществовала недолго, но успела выступить на чемпионате СССР. Разница в возрасте, в антропометрии, во взглядах на жизнь и будущее – отталкивающих факторов было много. Но Людмила Пахомова, уже почувствовавшая вкус танцев, пришла к начинающему тогда тренеру Елене Чайковской и попросила её поставить с ней пару немного нескладного, старавшегося сдерживать любые эмоции перворазрядника Александра Горшкова.

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Любовь и поражение от тренера

Сложно было поверить, что из этой пары что-то выйдет. Это были вода и огонь, лёд и пламя.

Но сочетание оказалось удачным. Бесконечные тренировки, скатывание, уговоры поработать и после окончания занятий дополнительно вылились и в отношения за пределами катка.

Не секрет, что у советских тренеров той поры было чуть ли не прямое указание женить тех, кто выступал в парах. Но в случае Пахомовой и Горшкова никакие накачки и намёки и не нужны были. Молодые люди действительно стали одним целым, сообщающимися сосудами на льду и в жизни.

Может быть, в этом и заключался секрет их головокружительного успеха?

Правда, чтобы вступить в брак, им потребовалось стать чемпионами мира – на этом настаивала Людмила. На своём первом чемпионате Европы, кстати, танцоры стали пятыми, уступив в том числе и другому советскому дуэту – Ирина Гришкова/Виктор Рыжкин. То есть проиграли бывшему тренеру Людмилы. Но все большие победы были ещё впереди!

Фото: РИА Новости

Их разлучила только смерть

В 1970 году Людмила и Александр наконец-то завоевали золотую медаль на чемпионате мира в Любляне, а через некоторое время отправились в ЗАГС. Пахомова и Горшков вместе с Еленой Чайковской не побоялись устроить на льду настоящую революцию и привнесли в академичные танцы экспрессию и эмоции. Они просто царствовали на протяжении шести лет, став первыми советскими танцорами – олимпийскими чемпионами.

Им пришлось пережить страшную ситуацию, когда Александру из-за разрыва кровеносного сосуда в лёгком пришлось бороться за свою жизнь. Казалось бы, о какой карьере могла идти речь, когда врачи после операции говорили, что о большом спорте лучше забыть? Но муж и жена вышли из этой ситуации победителями, а потом стали первыми и на Играх-1976 в Инсбруке.

Любовь, уважение и забота друг о друге помогали им и на льду, и за его пределами. Из спорта в 1976 году Пахомова и Горшков ушли непобеждёнными. В 1977-м у них родилась дочь.

А через два года Людмила заболела. Она уже работала тренером и всецело отдавала себя этой работе – времени на лечение у неё не было. Как говорят врачи, заболевание лимфатической системы можно было остановить на ранних стадиях, но Пахомова никогда не оставалась в больнице – всегда стремилась на каток, к своим ученикам. До самого последнего дня.

И до самого последнего дня с ней был Горшков. Только смерть разлучила великую пару.

Горшков фигурное тяжело пережил смерть супруги, но фигурное катание не оставил: он стал спортивным функционером и с 2010 года возглавляет Федерацию фигурного катания России.