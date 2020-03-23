До последнего дня. Трогательная и трагическая история любви советских фигуристов

В мае 1986 года после семи лет борьбы с онкологией скончалась великая фигуристка Людмила Пахомова. Людмила ушла из жизни совсем молодой, успев оставить ярчайшую память. Она была прекрасной мамой, женой и дочерью, выиграла всё, что только можно в спорте, включая Олимпийские игры, а затем уже тренером успешно продвигала своё направление в танцах.
Тяжело представить, чего стоили её близким семь лет, каждый из которых приближал неизбежное. И тяжелее всего было Александру Горшкову – партнёру и мужу Людмилы. Эта пара рука об руку прошла через все жизненные испытания, кроме последнего.
Это была невероятно трогательная и трагическая история любви.
Нескладные, бесперспективные
История отношений Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова началась с того, что будущих чемпионов всего и вся записали в бесперспективные. Ну не видели в них тренеры ничего особенного. Каждый из них был одиночником, каждый исправно ходил на тренировки, но…
В пару они встали достаточно поздно. Причём не в классическое парное катание, а в танцы, где законодателями мод были представители так называемого «английского» стиля – «русского» тогда ещё не существовало. Интересно, что первой в танцы ушла Пахомова, вставшая в пару с тренером Виктором Рыжкиным, который был намного её старше.
Необычная пара просуществовала недолго, но успела выступить на чемпионате СССР. Разница в возрасте, в антропометрии, во взглядах на жизнь и будущее – отталкивающих факторов было много. Но Людмила Пахомова, уже почувствовавшая вкус танцев, пришла к начинающему тогда тренеру Елене Чайковской и попросила её поставить с ней пару немного нескладного, старавшегося сдерживать любые эмоции перворазрядника Александра Горшкова.
Любовь и поражение от тренера
Сложно было поверить, что из этой пары что-то выйдет. Это были вода и огонь, лёд и пламя.
Но сочетание оказалось удачным. Бесконечные тренировки, скатывание, уговоры поработать и после окончания занятий дополнительно вылились и в отношения за пределами катка.
Не секрет, что у советских тренеров той поры было чуть ли не прямое указание женить тех, кто выступал в парах. Но в случае Пахомовой и Горшкова никакие накачки и намёки и не нужны были. Молодые люди действительно стали одним целым, сообщающимися сосудами на льду и в жизни.
Может быть, в этом и заключался секрет их головокружительного успеха?
Правда, чтобы вступить в брак, им потребовалось стать чемпионами мира – на этом настаивала Людмила. На своём первом чемпионате Европы, кстати, танцоры стали пятыми, уступив в том числе и другому советскому дуэту – Ирина Гришкова/Виктор Рыжкин. То есть проиграли бывшему тренеру Людмилы. Но все большие победы были ещё впереди!
Фото: РИА Новости
Их разлучила только смерть
В 1970 году Людмила и Александр наконец-то завоевали золотую медаль на чемпионате мира в Любляне, а через некоторое время отправились в ЗАГС. Пахомова и Горшков вместе с Еленой Чайковской не побоялись устроить на льду настоящую революцию и привнесли в академичные танцы экспрессию и эмоции. Они просто царствовали на протяжении шести лет, став первыми советскими танцорами – олимпийскими чемпионами.
Им пришлось пережить страшную ситуацию, когда Александру из-за разрыва кровеносного сосуда в лёгком пришлось бороться за свою жизнь. Казалось бы, о какой карьере могла идти речь, когда врачи после операции говорили, что о большом спорте лучше забыть? Но муж и жена вышли из этой ситуации победителями, а потом стали первыми и на Играх-1976 в Инсбруке.
Любовь, уважение и забота друг о друге помогали им и на льду, и за его пределами. Из спорта в 1976 году Пахомова и Горшков ушли непобеждёнными. В 1977-м у них родилась дочь.
А через два года Людмила заболела. Она уже работала тренером и всецело отдавала себя этой работе – времени на лечение у неё не было. Как говорят врачи, заболевание лимфатической системы можно было остановить на ранних стадиях, но Пахомова никогда не оставалась в больнице – всегда стремилась на каток, к своим ученикам. До самого последнего дня.
И до самого последнего дня с ней был Горшков. Только смерть разлучила великую пару.
Горшков фигурное тяжело пережил смерть супруги, но фигурное катание не оставил: он стал спортивным функционером и с 2010 года возглавляет Федерацию фигурного катания России.
- 23 марта 2020
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56
-
12:08
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:26
-
11:10
-
10:59
-
10:48
-
10:35
-
10:21
-
09:36
-
09:27
-
09:00
-
01:33
-
00:56
-
00:37
-
00:30
- 22 марта 2020
-
23:49
-
21:25
-
21:00
-
20:29