Вопиющее безобразие! Российских гимнасток могли заразить прямо на закрытой спортбазе

Заражённого спортсмена и его тренера пустили на базу в Новогорске, где были изолированы спортсмены сборной России. Кто за это ответит?

Коронавирус добрался до святого, до самого сердца российского спорта. Опасная инфекция просочилась на учебно-тренировочную базу в Новогорске, где находились на самоизоляции российские команды по синхронному плаванию, художественной и спортивной гимнастике. Красота и гордость Отечества, основные надежды России на медали Олимпиады в Токио.

По чьей вине их здоровье оказалось под угрозой?

Как вообще получилось, что в разгар эпидемии главный тренировочный центр России продолжал принимать спортсменов, которых не тестировали на коронавирус?

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Коронавирус завезли гимнасты

Министерство спорта с 29 марта приостановило деятельность всех учебно-тренировочных спортивных баз, кроме центра в Новогорске, где находилось 122 человека, не считая сотрудников.



«Учебно-тренировочный центр «Новогорск» планируется перевести в особый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. Все, кто находятся на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей», — говорилось в распоряжении Минспорта.

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Однако принятые меры предосторожности не помешали инфекции COVID-19 попасть на территорию базы в Новогорске. После закрытия базы «Озеро Круглое» в Новогорск перебралась сборная России по спортивной гимнастике, у членов которой и было обнаружено заболевание. Положительные тесты на коронавирус сдали главный тренер сборной России Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр Сергей Найдин. 77-летний наставник, входящий в силу возраста в группу риска, направлен на домашнее лечение под наблюдение врачей, а 18-летнего спортсмена госпитализировали. По имеющимся данным, гимнаст чувствует себя хорошо.

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«Художницы» отказались уезжать

Во время проживания на базе команды по разным видам спорта были изолированы друг от друга, однако на второй день после приезда гимнастов в Новогорске состоялось общее собрание. В нём приняли участие все проживающие на базе спортсмены и тренеры, представители Федерального медико-биологического агентства, а также министр спорта РФ Олег Матыцин. В помещении вместе с остальными находились Родионенко и Найдин, у которых позднее обнаружили коронавирус. Кого они могли заразить, на данный момент неизвестно.



После того, как тесты спортсмена и тренера дали положительные результаты, сборные России по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу и были распущены по домам для перехода на режим самоизоляции. На территории базы остаётся только команда по художественной гимнастике, состоящая из 53 человек, а также 11 человек обслуживающего персонала. Все они живут в отдельном здании и с посторонними не контактировали.



Как сообщается, и на общем собрании гимнастки-художницы сидели отдельно от остальных.



Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что её подопечные будут оставаться на базе до снятия карантина.



В Минспорте сообщили, что каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением. По словам директора базы, оставшиеся на территории центра люди обеспечены запасами продовольствия на пять дней.

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Почему гимнастов не проверили?

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Естественно, сейчас главное – обезопасить оставшихся на базе спортсменов и проследить за состоянием тех, кто контактировал с заражёнными.



Но не менее важно разобраться, почему на закрытую на карантин базу в Новогорске пустили гимнастов, не проверив их предварительно на наличие инфекции. Ведь речь не просто о соблюдении дисциплины, но и о здоровье российских спортсменов.