«Бог поддерживал Россию и допинг?» Хоркину высмеяли за слова о «наказании божьем»

Слова одной из самых титулованных гимнасток мира Светланы Хоркиной, которая назвала перенос Олимпиады-2020 из-за коронавируса «божьим наказанием» за то, что обижали Россию и российских спортсменов, вызвали бурную реакцию среди СМИ всего мира и пользователей соцсетей. Смешанной позиции нет ни у кого – Хоркину либо поддерживали, либо высмеивали.

Хоркина — о переносе ОИ-2020: нельзя было обижать Россию. Это некое божье наказание

«Не надо было устраивать эти политические передёргивания»

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная абсолютная чемпионка мира довольно резко высказалась о том, какое наказание вынесло Всемирное антидопинговое агентство в отношении российского спорта и участии наших спортсменов в Олимпийских играх. Хоркина связала перенос Игр-2020 на следующий год именно с этим решением ВАДА.



«На мой взгляд, это всё произошло потому, что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поётся, что нашу землю хранит бог. Сейчас разносится такая серьёзная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передёргивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание», – заявила Хоркина.

Первое место за дурацкую теорию

Спустя сутки слова Хоркиной были растиражированы примерно по всему миру.



Австралийское издание The Daily Telegraph выпустило редакционную статью под названием «Олимпиада в Токио отложена: российская коронавирусная теория заговора».

Daily Telegraph: Хоркина достойна золота за дурацкую теорию заговора

«Если бы золотые медали вручались за самые дурацкие теории заговора, русская гимнастка Светлана Хоркина стояла бы сейчас на первой ступеньке пьедестала», — сказано в заметке.



«Дело даже не в том, что Хоркина проигнорировала пандемию коронавируса, как основную причину, по которой была перенесена Олимпиада. Она использовала провокационный способ для выражения своей точки зрения, назвав всё случившееся политическим шоу», – пишет The Washington Post.

Россию выгнали из мирового спорта. Это приговор Исполком ВАДА наказал Россию предельно жёстко.

Не все издания, напечатавшие слова бывшей гимнастки, высказывали свою точку зрения. В основном шёл перевод слов титулованной спортсменки. Зато практически все опубликовали известные факты из её биографии – вела шоу «Дом», снималась в эротических фотосессиях, является членом «Единой России».



В заголовках изданий было отражено мнение о словах российской чемпионки. «Сенсационное заявление», «Скандал! Люди умирают, а олимпийская чемпионка приплетает бога», «Гимнастка



из партии Путина заявила о каре божьей», «Сумасшедшая теория легендарной спортсменки» и всё в этом духе.

«Давайте простим? Она же блондинка»

Пользователи, которые оставляли эти комментарии под статьями в изданиях разных стран, обрушились на Хоркину с резкой критикой. Но были и те, кто встал на её сторону.



«Бог убивает тысячи людей, потому что Россия обманывала весь мир?! Что за бред, я так не думаю».



«Бог лишил её ума – с этим не поспоришь».



«Ещё одно доказательство того, что употребление запрещённых веществ влияет на клетки мозга».



«Да уж, чего только не услышишь, но это уже перешло все границы. Бог поддерживал Россию и допинг? Но она блондинка, давайте её простим».



«Наверное, она очень религиозный человек. А религиозные люди говорят и делают много странного во всём мире».

Хоркина — о политической карьере: передохну немножко, а потом стрельнём

«Российских гимнасток забирают из обычных школ в восемь лет. Вот и результат».

«Я абсолютно с ней согласен! В нашем атеистическом мире бог показал людям, насколько они ничтожны. Что сейчас, что сотни лет назад общие симптомы одинаковы – паника и бессилие перед инфекцией».



«Да тут не Хоркину нужно осуждать, а те СМИ, которые тиражируют её слова».



«Эта цыпочка была звездой спорта в прошлом веке. Но как политик она ничтожна. Даже не стоит обращать внимание на её слова, лучше посмотрите на её старые фотографии».



«Если вирус направлен против Запада, почему он сейчас бушует в России? Неужели русские как северные корейцы – умрём, но проведём испытания очередной ракеты?»

Хоркина — о политической карьере: передохну немножко, а потом стрельнём

«Кто с ней согласен? Отправляйтесь в Россию. А Хоркина пусть будет вашей медсестрой, если вы заразитесь».

«Интересно, она правда так думает или просто прочитала текст с бумажки, которую для неё написали?»



«Не совсем согласен со словами Хоркиной, но Запад и правда заслужил наказание за своё высокомерие по отношению ко всем остальным».



«Её слова стоят столько же, сколько рубль на валютном рынке».



«Что такого она сказала? И что за Олимпиада без России?!»



«Да ладно вам! Хорошо, когда есть над чем посмеяться в это мрачное время».



Собраны комментарии с сайтов Washington Post, Delo, Dnevnik, Gol, Informer, Süddeutsche Zeitung, VG, Fakty, Digispor