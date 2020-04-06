Несчастный талисман. Трагическая история российской гимнастки Лавровой

На Олимпиадах она превзошла даже Алину Кабаеву, но её удивительная победная аура оказалась бессильна на скользкой дороге.

Десять лет назад на скользкой дороге под Пензой случилась автомобильная авария, в котором погибла первая в истории двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Наталья Лаврова.

Её называли талисманом сборной России. Казалось, именно она притягивает к себе все несчастья, отводя их от своих подруг по команде. Но судьба всегда щедро награждала спортсменку за пережитые трудности. Всегда, кроме последнего раза…

Победная аура

В художественной гимнастике Наталья Лаврова создавала вокруг себя настоящую победную ауру. Причём делала это ценой собственного здоровья. Она практически постоянно перед крупными турнирами получала травмы или ушибы, но в итоге команда с ней всегда выигрывала.



Тренер сборной России по групповым упражнениям Татьяна Васильева, которая заметила талантливую гимнастку в Пензе и пригласила её в состав национальной команды, прямо говорила: «Если с Наташей что-нибудь случалось, сборная побеждала».

Фото: ok.ru

1999 год. Осака. Первый в карьере юной спортсменки чемпионат мира. На тренировке булава попала Лавровой прямо в лицо. Разбитый нос, слёзы. Но обошлось без перелома, спортсменка вышла на ковёр вместе с подругами по команде и стала чемпионкой мира в групповом многоборье в острейшей конкуренции со сборной Греции.



2000 год. Сидней. На первой в карьере Олимпиаде 16-летняя Лаврова выступала с переломом большого пальца правой ноги. На обезболивающих. Итог – олимпийское золото.

«Ей холодно!» Зачем гимнастку Костину хоронили в свадебном платье Оксана Костина не попала на Олимпиаду и не успела выйти замуж. 11 февраля 1993 года она погибла в автокатастрофе по дороге в Домодедово.

2001 год. Женева. Лаврова в составе сборной России с травмой руки выступала на чемпионате Европы, и вновь победа.



2002 год. Новый Орлеан. Уже в США перед финалом в групповом многоборье Лаврова неудачно приземлилась после прыжка на тренировке и подвернула голеностоп. Но на следующий день капитан команды вышла на ковёр и привела сборную к победе.

Фото: ok.ru

2004 год. Афины. На своей второй в карьере Олимпиаде Наталья на тренировке получила лентой в глаз. И как всё всегда – команда в групповых упражнениях вновь завоевала золотую медаль, а Лаврова стала первой в истории вида спорта двукратной олимпийской чемпионкой, опередив по достижениям саму Алина Кабаеву, завоёвывавшую на Играх золото и бронзу.

«За завтраком мы видели дочек в последний раз»

После Игр-2004 Наталья Лаврова ушла из большого спорта. Она стала тренером, работала в Центре олимпийской подготовки у Ирины Винер, а также стала главным тренером в «Динамо». Именно на динамовские соревнования, открывавшиеся в Пензе 23 апреля 2010 года, Наталья Лаврова и отправилась из Москвы.



Сначала заехала к родителям в село Засечное, а утром в день соревнований вместе с сестрой Ольгой отправилась на машине в Пензу во дворец спорта «Буртасы», где и проходил турнир.

Фото: ok.ru

«Утром были весёлые, позавтракали, сели в машину и поехали… Разве мы могли предположить, что тогда видели своих девочек живыми в последний раз», — вспоминал отец сестёр Лавровых Александр Николаевич.



Из комментария ГИБДД по Пензенской области: «На 3-км автодороги Пенза – Шемышейка около 10 часов утра произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 с автомобилем «Мазда». По предварительной версии, водитель «Лады» не справился с управлением на скользкой дороге, машину развернуло, а «Мазда» врезалась ей в бок со стороны пассажирского сиденья».



«Ладу» в которой ехали сёстры, выбросило с проезжей части. Они не выжили.



А Ольга ещё и была на седьмом месяце беременности.

Полная тишина

Турнир в «Буртасах» тем временем начался, но очень скоро о гибели лучшей в истории Пензы гимнастки мгновенно стало известно всем. Ученицы Лавровой с трудом находили в себе силы выходить на ковёр, аплодисментов не было. В зале стояла тишина.

«Не делайте из меня звезду». Талант и красоту унесла смерть Она была красива и грациозна, выигрывала чемпионаты мира и Европы, но побед воспитанников не увидела – Янина Затуливетер погибла в ДТП.

Приехавшая на следующий день в Пензу президент федерации художественной гимнастики Ирина Винер своим решением отменила соревнования, в которых в такой ситуации не было никакого смысла – никто не мог ни выступать, ни смотреть на это. Тем более, с музыкой.



«Искренние соболезнования родителям, которые потеряли двух дочерей сразу, — сказала тогда Ирина Винер. — Они воспитали сильного человека. Наташа была как скала...»



На похороны сестёр Лавровых собралась чуть ли не половина Пензы, тренеры и спортсменки сборной России, юные ученицы Натальи.



Родители Натальи и Ольги Лавровой нашли в себе силы спустя несколько лет после трагедии завести ещё одну дочь – Сашу. Она заменила им ушедших дочерей и неродившегося внука.