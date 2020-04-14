«Девочка в женщину превращается». Медведева затмила других фигуристок на карантине

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, в той или иной степени повлиял на жизнь большинства россиян. Труднее всего оставаться в четырёх стенах тем, кто привык вести активный образ жизни и заниматься спортом. В их числе, конечно, и лучшие российские фигуристки, которых вынужденные меры безопасности лишили ледовых тренировок, выступления в шоу и долгожданных отпусков.
Но даже в таких непростых условиях девушки стараются не унывать. Наши чемпионки находят порой неожиданные способы поддерживать форму, участвуют в разнообразных челленджах, а порой откровенно дурачатся, поднимая настроение и себе, и подписчикам.
Рассказываем, чем российские фигуристки занимаются в самоизоляции.
Странные танцы Медведевой
Лидером по активности в соцсетях среди фигуристок остаётся Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира и до пандемии не стеснялась выставлять жизнь напоказ, а во время самоизоляции и вовсе затмила всех других фигуристок вместе взятых. Евгения стала радовать поклонников новым контентом ещё чаще, чему способствует и появление у неё аккаунта в TikTok.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
В популярном сервисе Медведева регулярно публикует забавные, неожиданные, а порой и откровенно странные ролики. Чего стоит один танец в костюме единорога!
20-летняя фигуристка не только вызывает резонанс своими постами, но иногда даже реагирует на комментарии подписчиков. Так, Евгения не смогла пройти мимо комментария, осуждающего её за якобы имеющееся намерение сменить гражданство, и поставила под записью три смайлика, означающих «фейспалм». А в ответ на критику её техники выполнения челленджа от Криштиану Роналду Медведева написала: «Не надо искать лёгких путей».
А недавно Медведева вызвала бурю восторга у подписчиков снимками в модельном образе. «Девочка превращается в женщину», — отметил один из пользователей.
Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги
Обострение ситуации с коронавирусом застало Медведеву в Канаде. Спортсменка отбыла карантин, однако, опасаясь длительного закрытия границ, отправилась в Японию, где у неё запланировано участие в шоу. Длительное путешествие спортсменки в разгар эпидемии вызвало у болельщиков много вопросов, но Женя дала понять, что выхода у неё не было. Уже из Японии спортсменка сделала несколько постов, из которых видно, что она относится к проблеме очень серьёзно.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
В эфире Первого канала Медведева призвала россиян оставаться дома, а вскоре опубликовала обращение к спортсменам в «Инстаграме». Фигуристка рассказала о взносе в благотворительный фонд «Русфонд» на поддержку региональных больниц в борьбе с коронавирусом и пообещала перечислить туда все деньги с продаж в её собственном онлайн-магазине.
«От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать!» — написала Медведева.
Загитова готовится к ЕГЭ
Другая суперпопулярная российская фигуристка, Алина Загитова, проводит время на самоизоляции в Казани вместе с семьёй. Олимпийская чемпионка много времени уделяет тренировкам, причём поддерживать форму ей помогает отец, тренер по хоккею, а также мама.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Физическую активность Алина совмещает с подготовкой к ЕГЭ.
Реалити-шоу Туктамышевой
Пожалуй, самая эпатажная фигуристка России, Елизавета Туктамышева, не перестаёт удивлять даже на самоизоляции. Лиза превратила постановку новых программ в реалити-шоу. Подписчики спортсменки не только смогли проникнуть за кулисы творческого процесса, обычно скрытого от посторонних глаз, но и получили уникальную возможность самим поучаствовать в таинстве создания шедевра. Болельщики помогали фигуристке в выборе музыки, оценивали хореографию и даже пытались повторить отдельные элементы. Кто знает, возможно, вдохновлённый самоизоляцией эксперимент станет привычной практикой уже после окончания пандемии.
Через неделю после запуска смелого эксперимента, Лиза показала, что же получилось.
Свободное от постановки программ и тренировок время Туктамышева посвящает чтению, просмотру фильмов и обдумыванию накопившихся идей. Конечно, не забывает Лиза и про дурачества в соцсетях.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Два скандала с участием Трусовой
Среди лучших фигуристок минувшего сезона в последнее время самой обсуждаемой стала Александра Трусова. Всего за несколько дней бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы влипла в два скандала. Сначала 15-летняя фигуристка вместе с семьёй была эвакуирована из Египта, куда отправилась отдыхать уже после отмены чемпионата мира, а затем опубликовала видео с отработкой прыжков на роликовых коньках на проезжей части.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
А ведь по возвращении из-за границы спортсменке был положен двухнедельных карантин. В остальном же Саша много тренируется и готовится к экзаменам.
День рождения на самоизоляции
Анна Щербакова и Алёна Косторная, неизменно опережавшие Трусову на главных стартах сезона, к самоизоляции относятся серьёзно. Двукратная чемпионка России проводит это время в кругу семьи в загородном доме, где недавно отметила 16-летие.
Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная пережидает эпидемию в квартире, что не мешает ей тренировать прыжки. Правда, для этого пришлось вынести из комнаты мебель.
В целом российские фигуристки не теряют оптимизма и поддерживают себя в хорошей физической форме, чтобы в любой момент вернуться на лёд.
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