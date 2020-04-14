«Девочка в женщину превращается». Медведева затмила других фигуристок на карантине

Женя повторяет за Роналду и помогает больницам. А что остальные российские чемпионки?

Режим самоизоляции, вызванный пандемией коронавируса, в той или иной степени повлиял на жизнь большинства россиян. Труднее всего оставаться в четырёх стенах тем, кто привык вести активный образ жизни и заниматься спортом. В их числе, конечно, и лучшие российские фигуристки, которых вынужденные меры безопасности лишили ледовых тренировок, выступления в шоу и долгожданных отпусков.



Но даже в таких непростых условиях девушки стараются не унывать. Наши чемпионки находят порой неожиданные способы поддерживать форму, участвуют в разнообразных челленджах, а порой откровенно дурачатся, поднимая настроение и себе, и подписчикам.



Рассказываем, чем российские фигуристки занимаются в самоизоляции.

Странные танцы Медведевой

Лидером по активности в соцсетях среди фигуристок остаётся Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира и до пандемии не стеснялась выставлять жизнь напоказ, а во время самоизоляции и вовсе затмила всех других фигуристок вместе взятых. Евгения стала радовать поклонников новым контентом ещё чаще, чему способствует и появление у неё аккаунта в TikTok.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

В популярном сервисе Медведева регулярно публикует забавные, неожиданные, а порой и откровенно странные ролики. Чего стоит один танец в костюме единорога!

20-летняя фигуристка не только вызывает резонанс своими постами, но иногда даже реагирует на комментарии подписчиков. Так, Евгения не смогла пройти мимо комментария, осуждающего её за якобы имеющееся намерение сменить гражданство, и поставила под записью три смайлика, означающих «фейспалм». А в ответ на критику её техники выполнения челленджа от Криштиану Роналду Медведева написала: «Не надо искать лёгких путей».

Медведевой написали, что она неправильно выполнила челлендж от Роналду. Евгения ответила

А недавно Медведева вызвала бурю восторга у подписчиков снимками в модельном образе. «Девочка превращается в женщину», — отметил один из пользователей.

Медведева призвала спортсменов жертвовать деньги

Обострение ситуации с коронавирусом застало Медведеву в Канаде. Спортсменка отбыла карантин, однако, опасаясь длительного закрытия границ, отправилась в Японию, где у неё запланировано участие в шоу. Длительное путешествие спортсменки в разгар эпидемии вызвало у болельщиков много вопросов, но Женя дала понять, что выхода у неё не было. Уже из Японии спортсменка сделала несколько постов, из которых видно, что она относится к проблеме очень серьёзно.

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В эфире Первого канала Медведева призвала россиян оставаться дома, а вскоре опубликовала обращение к спортсменам в «Инстаграме». Фигуристка рассказала о взносе в благотворительный фонд «Русфонд» на поддержку региональных больниц в борьбе с коронавирусом и пообещала перечислить туда все деньги с продаж в её собственном онлайн-магазине.

Медведева больше часа издевалась над фанатами. А в итоге послала всех… в магазин! Или она просто троллила Загитову?

«От коронавируса пострадали уже тысячи людей. Многие потеряли родных и близких. Я искренне переживаю за каждого в этот непростой момент. Особенно за старшее поколение. Мы — спортсмены, крепкие и сильные люди! Мы должны помогать!» — написала Медведева.

Евгения Медведева обратилась к спортсменам в связи с пандемией коронавируса

Загитова готовится к ЕГЭ

Другая суперпопулярная российская фигуристка, Алина Загитова, проводит время на самоизоляции в Казани вместе с семьёй. Олимпийская чемпионка много времени уделяет тренировкам, причём поддерживать форму ей помогает отец, тренер по хоккею, а также мама.

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Физическую активность Алина совмещает с подготовкой к ЕГЭ.

Алина Загитова показала, как готовится к ЕГЭ

Реалити-шоу Туктамышевой

Пожалуй, самая эпатажная фигуристка России, Елизавета Туктамышева, не перестаёт удивлять даже на самоизоляции. Лиза превратила постановку новых программ в реалити-шоу. Подписчики спортсменки не только смогли проникнуть за кулисы творческого процесса, обычно скрытого от посторонних глаз, но и получили уникальную возможность самим поучаствовать в таинстве создания шедевра. Болельщики помогали фигуристке в выборе музыки, оценивали хореографию и даже пытались повторить отдельные элементы. Кто знает, возможно, вдохновлённый самоизоляцией эксперимент станет привычной практикой уже после окончания пандемии.

Российская фигуристка запускает реалити-шоу. Очередной смелый эксперимент Туктамышевой Лиза знает, как привлекать болельщиков к фигурному катанию даже на карантине!

Через неделю после запуска смелого эксперимента, Лиза показала, что же получилось.

Свободное от постановки программ и тренировок время Туктамышева посвящает чтению, просмотру фильмов и обдумыванию накопившихся идей. Конечно, не забывает Лиза и про дурачества в соцсетях.

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Два скандала с участием Трусовой

Среди лучших фигуристок минувшего сезона в последнее время самой обсуждаемой стала Александра Трусова. Всего за несколько дней бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы влипла в два скандала. Сначала 15-летняя фигуристка вместе с семьёй была эвакуирована из Египта, куда отправилась отдыхать уже после отмены чемпионата мира, а затем опубликовала видео с отработкой прыжков на роликовых коньках на проезжей части.

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А ведь по возвращении из-за границы спортсменке был положен двухнедельных карантин. В остальном же Саша много тренируется и готовится к экзаменам.

Российская фигуристка опять влипла из-за пандемии. Зачем Трусова нарушила карантин Юная фигуристка решила, что ей можно не сидеть взаперти после эвакуации из Египта.

День рождения на самоизоляции

Анна Щербакова и Алёна Косторная, неизменно опережавшие Трусову на главных стартах сезона, к самоизоляции относятся серьёзно. Двукратная чемпионка России проводит это время в кругу семьи в загородном доме, где недавно отметила 16-летие.

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёна Косторная пережидает эпидемию в квартире, что не мешает ей тренировать прыжки. Правда, для этого пришлось вынести из комнаты мебель.

В целом российские фигуристки не теряют оптимизма и поддерживают себя в хорошей физической форме, чтобы в любой момент вернуться на лёд.