«Послушная малышка». Как Загитова развлекает болельщиков на самоизоляции

А Туктамышеву заподозрили в рождении ребёнка. Причём с её же подачи!

Что и говорить, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса всех уже порядком утомил. Особенно трудно приходится тем, кто в обычной жизни дома появляется нечасто, а большую часть времени проводит на тренировках и соревнованиях. Тем не менее российские фигуристы послушно соблюдают требования и, как могут, сохраняют позитивный настрой, которым охотно делятся с болельщиками.

Рассказываем, как лучшие фигуристки России проводят затянувшийся карантин.

«Девочка в женщину превращается». Медведева затмила других фигуристок на карантине Женя повторяет за Роналду и помогает больницам. А что остальные российские чемпионки?

Медведева пригласила Орсера на онлайн-тренировку

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прекратила перемещения по миру, так возмущавшие многих подписчиков. Фигуристка в начале апреля прилетела из Канады в Японию для участия в летних шоу, но выступления были отменены, а Женя, по сути, оказалась взаперти.

«Вот так и развозят заразу!» Медведеву раскритиковали за поездки в разгар пандемии А надо бы пожалеть! Фигуристка оказалась взаперти в Японии и неизвестно, когда выберется.

Двухнедельный карантин закончился, однако спортсменка пока не думает покидать Страну восходящего солнца, где введено чрезвычайное положение. В Японии Медведева не теряет времени даром и активно поддерживает форму, а на днях порадовала болельщиков кадрами совместной онлайн-тренировки фигуристов из канадского «Крикет клаба».



«США, Япония, Корея, Канада и Россия. Не имеет значения, сколько миль нас разделяет. Семья «Крикета» всегда вместе. Была рада вас увидеть. Брайан Орсер, ждём вас с нами в следующий раз», — написала Медведева.

Не забывает Евгения и о своём аккаунте в набирающем популярность сервисе TikTok. К примеру, недавно двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр исполнила песню на японском языке в образе кошки. Получилось очень забавно:

Видео доступно на «Чемпионате».

Болельщики соскучились по собаке Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова оказалась в центре внимания после откровенного интервью модному журналу Cosmopolitan, выдержки из которого разлетелись по интернету.

Загитова — новая звезда шоу-бизнеса. Сложно поверить, что она вернётся в спорт Интервью модному журналу открыло чемпионку с новой стороны.

17-летняя спортсменка ещё долго развлекала фанатов, выкладывая фото и видео с фотосессии, чем всякий раз приводила преданных поклонников в неописуемый восторг. https://www.championat.com/video/214203/



На самоизоляции Алина совмещает тренировки с подготовкой к ЕГЭ, а недавно опубликовала фотографию со своей собакой Масару, которая с грустью смотрит на оцепленную лентой площадку. Пользователи, разумеется, засыпали пост комментариями с признаниями в любви Загитовой и Масару.

«Такая же лапочка, как и хозяйка», «Масару, держись», «Алиночка, мы соскучились», «красавица Масару у красавицы хозяйки», «Сильно скучаем по Масару, спасибо за фото», «Послушная малышка, и сидит так грациозно – вся в хозяйку!» — пишут поклонники Загитовой.

Пополнение в семье Трусовой

Вообще, фото и видео с домашними животными можно назвать новым трендом в фигурном катании. Рекордсменка мира в произвольной программе Александра Трусова, подвергшаяся критике за поездку в Египет во время распространения коронавируса, а затем и за катание на роликах в период обязательного карантина, рассказала подписчикам приятную новость. Саша опубликовала снимок с тремя собаками и познакомила болельщиков с щенком хаски по кличке Джек.



«У нас прибавление! Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!» — написала Александра.

Поклонники сочли нового члена семьи Трусовых милым. А кто-то даже пошутил, что столько собак нужно Трусовой для того, чтобы легально находиться на улице в режиме самоизоляции, ведь выгул питомцев считается вполне уважительной причиной для выхода из дома.

Российская фигуристка опять влипла из-за пандемии. Зачем Трусова нарушила карантин Юная фигуристка решила, что ей можно не сидеть взаперти после эвакуации из Египта.

Кошка Щербаковой прыгает, собака Валиевой поёт

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась забавным видео с домашними животными. Чего стоят одни «прыжки» кошки Мафии!

Видео доступно на «Чемпионате».

Также Аня приняла участие в онлайн-конкурсе по бёрпи, где заняла второе место, а ещё поздравила с днём рождения чемпионку мира среди юниорок Камилу Валиеву, которой 26 апреля исполнилось 14 лет.



Камила, как и Аня, проводит самоизоляцию в загородном доме. И тоже много времени уделяет животным:

Видео доступно на «Чемпионате».

Подарок для Косторной и загадка Туктамышевой

Ещё одна ученица Этери Тутберидзе, чемпионка Европы Алёна Косторная, в отличие от коллег по группе находится на самоизоляции в квартире. Преодолевать трудности Алёне помогают фанаты. Болельщики организовали сбор средств, благодаря которому оборудовали у неё дома балетный класс. Ей подарили балетный станок, напольное зеркало и танцевальное покрытие для пола. Фигуристку поступок поклонников тронул.

А одна из главных конкуренток фигуристок из группы Тутберидзе, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, заинтриговала болельщиков постом в «инстаграме» с подписью: «Детки, сегодня супер день! Ждала его почти 9 месяцев, как думаете, почему?» https://www.instagram.com/p/B_NBc5Ln1XF/



Большинство подписчиков заметили, что у Лизы на фото отсутствуют брекеты, и нашли правильный ответ: девушке сняли скобы для коррекции положения зубов. Однако были и те, кто предположил появление у спортсменки ребёнка.



«Родила?», «Молодая женщина… 9 месяцев ожидания… Лиза, неужели это то, о чём я подумал?», «Видимо кто-то родил», — предполагали подписчики.