«Возьми моего сына!» Суровый рестлер Зверь спас ребёнка ценой собственной жизни

Береговая охрана Лос-Анджелеса объявила о прекращении поисков экс-рестлера Шэда Гаспарда, который в воскресенье пропал без вести во время отбойного течения. Гаспард отдыхал на пляже вместе с 10-летним сыном Арье, когда их утянуло на глубину. Брутальный чемпион крикнул подоспевшему спасателю, чтобы тот вытащил ребёнка, а через три минуты ушёл под воду.

Роковая пучина

39-летний Шэд Гаспард и Арье отдыхали на пляже Марина-дель-Рей, когда началось сильнейшее отбойное течение.



При таком течении могут утонуть даже великолепные пловцы недалеко от берега, поскольку образуется быстрина, по которой вода с огромной скоростью устремляется обратно в море.

Шэд Гаспард и Дуэйн «Скала» Джонсон Фото: instagram.com/shadbeast13

Именно в такой поток и попали Шэд со своим сыном. Благодаря фантастической физической подготовке Гаспарду удалось удержаться на поверхности и удержать сына. Он сопротивлялся потоку, пока не подоспела помощь.



«Возьми моего сына, возьми сына», — крикнул он мне. Я мгновенно оценил ситуацию, взял ребёнка и сумел вытащить его на берег. Там передал в руки врачей, а сам вернулся на то место, где был Гаспард. Прошло всего три минуты! Я видел, как он ещё держался на поверхности, а потом ушёл под воду», – рассказал спасатель, который первым успел на место трагедии.



Спасатель признался, что у него тоже есть сын того же возраста, что и Арье, и он на месте бывшего рестлера поступил бы точно так же.



«Шэд поступил как настоящий мужчина. Он сделал единственно верный в такой ситуации выбор», – подчеркнул сотрудник спасательной службы.

Шэд Гаспард с сыном Арье Фото: instagram.com/shadbeast13

Поиски с моря и с воздуха

Сразу же началась поисковая операция. Ведь если бы Шэда выловили в первые минуты после того, как он скрылся под водой, его ещё можно было спасти.



Но спустя двое суток поиски были прекращены. За это время по морю и воздуху была обследована территория в 70 квадратных морских миль. Но тело бывшего рестлера так и не удалось найти.

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«Мы хотели бы выразить признательность всем, кто спас Арье и принимал участие в поисках Шэда – спасателям, пожарным, полицейским, дайверам, сотрудникам береговой охраны. Шэд – воин, боец, чудесный семьянин и очень ответственный человек. Мы все молимся за его спасение», — отметила жена Гаспарда в специальном заявлении.

Но спустя двое суток вряд ли можно надеяться на чудо. Прошедшие выходные стали первыми, когда в Лос-Анджелесе после режима карантина были открыты пляжи.

По прозвищу Зверь

Гаспард не был легендой рестлинга, но был легендой Бруклина. Его отец какое-то время был боевиком у одного из боссов местной мафии, а мать прозвала мальчишку Зверем.

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В пять лет отец начал учить его боевым искусствам, а в 16 Шэд Гаспард дрался в барах со взрослыми мужиками, зарабатывая деньги. При этом в школе он и лёгкой атлетикой увлекался, и борьбой, и баскетболом. В общем, был всесторонне развит физически, а в итоге сосредоточился на рестлинге. В WWE можно было регулярно зарабатывать хорошие деньги, выступая в образе сурового, бескомпромиссного бойца.

Фото: instagram.com/shadbeast13

В 2010-м он ушёл из WWE, сосредоточившись на съёмках в фильмах и отдельных схватках в качестве независимого участника. Однажды он предотвратил вооружённое ограбление магазина на заправочной станции: Гаспард отобрал у преступника пистолет и удерживал до приезда полиции.



Своего сына Арье рестлер водил в спортивный зал с четырёх лет. Он учил его боевым искусствам, умению терпеть, умению быть добрым и справедливым, но самое главное – умению быть мужчиной. Таким, как его отец.