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Трагическая история рестлера Шэда Гаспарда, пожертвовавшего собой ради сына

Трагическая история рестлера Шэда Гаспарда
Андрей Шитихин
«Возьми моего сына!» Суровый рестлер Зверь спас ребёнка ценой собственной жизни
Последний поступок настоящего мужчины.
Другие / Прочие виды спорта 0

Береговая охрана Лос-Анджелеса объявила о прекращении поисков экс-рестлера Шэда Гаспарда, который в воскресенье пропал без вести во время отбойного течения. Гаспард отдыхал на пляже вместе с 10-летним сыном Арье, когда их утянуло на глубину. Брутальный чемпион крикнул подоспевшему спасателю, чтобы тот вытащил ребёнка, а через три минуты ушёл под воду.

Роковая пучина

39-летний Шэд Гаспард и Арье отдыхали на пляже Марина-дель-Рей, когда началось сильнейшее отбойное течение.

При таком течении могут утонуть даже великолепные пловцы недалеко от берега, поскольку образуется быстрина, по которой вода с огромной скоростью устремляется обратно в море.

Шэд Гаспард и Дуэйн «Скала» Джонсон

Шэд Гаспард и Дуэйн «Скала» Джонсон

Фото: instagram.com/shadbeast13

Именно в такой поток и попали Шэд со своим сыном. Благодаря фантастической физической подготовке Гаспарду удалось удержаться на поверхности и удержать сына. Он сопротивлялся потоку, пока не подоспела помощь.

«Возьми моего сына, возьми сына», — крикнул он мне. Я мгновенно оценил ситуацию, взял ребёнка и сумел вытащить его на берег. Там передал в руки врачей, а сам вернулся на то место, где был Гаспард. Прошло всего три минуты! Я видел, как он ещё держался на поверхности, а потом ушёл под воду», – рассказал спасатель, который первым успел на место трагедии.

Спасатель признался, что у него тоже есть сын того же возраста, что и Арье, и он на месте бывшего рестлера поступил бы точно так же.

«Шэд поступил как настоящий мужчина. Он сделал единственно верный в такой ситуации выбор», – подчеркнул сотрудник спасательной службы.

Шэд Гаспард с сыном Арье

Шэд Гаспард с сыном Арье

Фото: instagram.com/shadbeast13

Поиски с моря и с воздуха

Сразу же началась поисковая операция. Ведь если бы Шэда выловили в первые минуты после того, как он скрылся под водой, его ещё можно было спасти.

Но спустя двое суток поиски были прекращены. За это время по морю и воздуху была обследована территория в 70 квадратных морских миль. Но тело бывшего рестлера так и не удалось найти.

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«Мы хотели бы выразить признательность всем, кто спас Арье и принимал участие в поисках Шэда – спасателям, пожарным, полицейским, дайверам, сотрудникам береговой охраны. Шэд – воин, боец, чудесный семьянин и очень ответственный человек. Мы все молимся за его спасение», — отметила жена Гаспарда в специальном заявлении.

Но спустя двое суток вряд ли можно надеяться на чудо. Прошедшие выходные стали первыми, когда в Лос-Анджелесе после режима карантина были открыты пляжи.

По прозвищу Зверь

Гаспард не был легендой рестлинга, но был легендой Бруклина. Его отец какое-то время был боевиком у одного из боссов местной мафии, а мать прозвала мальчишку Зверем.

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В пять лет отец начал учить его боевым искусствам, а в 16 Шэд Гаспард дрался в барах со взрослыми мужиками, зарабатывая деньги. При этом в школе он и лёгкой атлетикой увлекался, и борьбой, и баскетболом. В общем, был всесторонне развит физически, а в итоге сосредоточился на рестлинге. В WWE можно было регулярно зарабатывать хорошие деньги, выступая в образе сурового, бескомпромиссного бойца.

Фото: instagram.com/shadbeast13

В 2010-м он ушёл из WWE, сосредоточившись на съёмках в фильмах и отдельных схватках в качестве независимого участника. Однажды он предотвратил вооружённое ограбление магазина на заправочной станции: Гаспард отобрал у преступника пистолет и удерживал до приезда полиции.

Своего сына Арье рестлер водил в спортивный зал с четырёх лет. Он учил его боевым искусствам, умению терпеть, умению быть добрым и справедливым, но самое главное – умению быть мужчиной. Таким, как его отец.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/shadbeast13

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