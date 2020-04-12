«Величайший пьяница». Андре Гигант на ринге зарабатывал миллионы, а боль глушил алкоголем

Андре Рене Русимова не зря восторженно называли Гигантом. Легендарный двухметровый и 240-килограммовый великан имел целую армию поклонников, поскольку был выдающимся рестлером, и никому не проигрывал на протяжении 15 лет.



Он был одним из самых ярких чемпионов, снимался в кино и зарабатывал миллионы. А ещё литрами вливал в себя алкоголь. Но не ради новых рекордов, а чтобы заглушить боль.

Несостоявшийся солдат и музыкант

Андре Рене Русимов не всегда был гигантом. Родился он нормальным ребёнком в Гренобле в семье болгарско-польских эмигрантов спустя год после окончания Второй мировой войны.



Однако уже в 12 лет парень не помещался на сиденье школьного автобуса, а в 14 весил почти 100 кг при росте 190 см. Родители не видели в этом ничего плохого, так как с такими габаритами Андре мог с большей пользой вкалывать на ферме. Чем будущий чемпион и занимался.



Андре хотел научиться играть на гитаре, но так и не смог этого сделать, поскольку пальцы у парня были слишком большими и толстыми. Русимов ждал призыва во французскую армию, но на медкомиссии ему отказали, заявив, что он слишком огромный и для него просто невозможно будет подобрать форму.

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Тогда же врачи выявили у него болезнь акромегалию, которая и привела к гигантизму. Его кости постоянно росли. В 17 лет он уже перерос два метра, а вес его составлял более 130 кг. Андре решил податься в рестлинг, который тогда набирал популярность.

Восьмое чудо света

Юный боец проводил поединки во Франции, причём постоянно побеждал. Его с такими габаритами просто никто не мог завалить. Именно там Монстра Русимова, как прозвали Андре, и заметил французско-канадский боец Эдуард Карпантье. Он убедил родителей парня, что тому просто необходимо переехать в Канаду, где его ждут большие перспективы.



Так Андре оказался в Северной Америке. Спустя буквально пару лет работы на ринге внимание на него обратил Винс Макмэн, руководитель Всемирной федерации рестлинга. И с 1972 года именно он стоял за спиной всех успехов Русимова. В 1972 году Макмэн предложил Андре новое прозвище – Гигант. Оно и закрепилось за бойцом до конца жизни.

Фото: Universal/Corbis/VCG via Getty Images

Хотя даже чаще его называли Восьмым чудом света. Не только потому, что он не проигрывал ни одного поединка, счёт которым пошёл на тысячи. Но и потому, что он мог вытворять невероятные вещи в плане потребления алкоголя. Даже на официальном сайте Андре Гиганта опубликован факт о том, что он за один вечер в ресторане выпил 119 банок пива. Примерно 42 литра.



Про его безмерное увлечение алкоголем ходили настоящие легенды. В фильме телекомпании НВО бывшие соперники и знакомые Гиганта рассказывали, что он выпивал и по 70 с лишним литров за несколько часов, но документальное подтверждение нашёл именно факт со 119 банками. За что получил Андре ещё одно прозвище – величайший пьяница в мире.



Интересно, что выпитый алкоголь на Андре Гиганта почти не действовал. К счастью, он не буянил, а мог лишь спокойно заснуть на том же месте, где пил.

Фото: gettyimages.com

Смерть в гостинице

Андре Гигант стал самым высокооплачиваемым рестлером мира, дружил с великими спортсменами и актёрами – с Мохаммедом Али, Арнольдом Шварценеггером, Питером Майвиа – дедом нынешнего героя Голливуда Дуэйна Джонсона.



Его приглашали сниматься в кино, к которому он неожиданно почувствовал призвание. Он провёл два выгоднейший поединка с Халком Хоганом в 1987 и 1988 годах. В первом потерпел поражение, во втором одержал победу. Оба поединка принесли Гиганту очень большие призовые.

Права на видео принадлежат World Wrestling Entertainment. Видео можно посмотреть по ссылке

В то же время Андре продолжал безмерно пить.



Все думали, что это просто попытка рестлера залить все те неудобства, которые он испытывал в обычной жизни. Из-за своих габаритов – а Русинов дорос до 224 см при весе 240 кг – ему было просто невозможно пользоваться теми же бытовыми услугами, что и обычным людям.



Он не мог летать в самолётах, не заняв два места, не мог даже в туалет в лайнере сходить. Великану практически невозможно было передвигаться на обычных машинах, пока Винс Макмэн не оборудовал для него специальный трейлер. А для собственных поездок Андре Гигант в одном из автоателье переделал «Кадиллак», максимально трансформировав салон. Его ранчо в Северной Каролине было полностью адаптировано под размеры великана.

Фото: gettyimages.com

На самом деле, Андре Гигант знал, что его сердце не способно до старости обслуживать гигантский организм. Врачи предлагали ему сделать операцию на гипофизе в годы расцвета в рестлинге, чтобы остановить рост, но Гигант отказался. Медики предупредили, что он будет постоянно испытывать боль в спине и коленях, но великан решил, что будет жить с ней столько, сколько отмерено судьбой.



Пил он, чтобы хоть немного заглушить эту боль.



Андре Гигант умер в январе 1993 года в Париже, куда прилетел на похороны отца. Его нашли мёртвым в гостиничном номере. Причина смерти – сердечная недостаточность.



На момент смерти состояние Андре Гиганта оценивалось примерно в 10 миллионов долларов. И всё это досталось его дочери Робин, которую он не признавал, поскольку никогда не был женат.