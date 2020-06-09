Незабываемый прорыв Юрия Борзаковского. С последнего места – к олимпийскому золоту

Российский спорт знает немало ярких побед, но даже в этом ряду триумф Юрия Борзаковского в беге на 800 метров на Олимпийских играх 2004 года в Афинах стоит особняком.



Хитрая тактика нашего атлета превратила тот финал в маленькое чудо: Юрий очень долго бежал последним, но при этом ждал момента для атаки. Стремительный рывок он начал только на последнем вираже. А на заключительных метрах дистанции сделал, казалось, невозможное.

Счастливая ошибка

Принято считать, что перед Олимпиадой в Афинах в Борзаковского никто не верил.



Но как можно списывать со счетов бегуна в самом расцвете сил, который в 20 лет стал зимним чемпионом мира, установил национальный рекорд, лишь немного уступавший мировому, а за год до Олимпийских игр бился за победу на летнем чемпионате мира?



И ещё неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Юрия Борзаковского, если бы на том самом чемпионате мира в Париже в 2003-м ему удалось победить.



Но во Франции он допустил ошибку.

«Допинг принимают все. Кроме, может быть, Борзаковского» Один из героев скандального немецкого фильма о допинге в России Виталий Степанов дал первое интервью российскому СМИ. Говорить захотел сам.

Борзаковский вместе с тренером Вячеславом Евстратовым разработали, казалось бы, простую тактику: спокойное начало в своём темпе и мощнейшее ускорение на последнем вираже. Тренер Юрия всегда настаивал на неукоснительном соблюдении этой установки.



В Париже Борзаковский начал, как и положено: откатился в конец группы бегунов, но сохранял силы. Однако ему не хватило самообладания: примерно за 300 метров до финиша лидеры рванули вперёд, и Юрий не смог спокойно смотреть, как они отрываются. Он и сам ускорился раньше времени, выжал из себя всё, что можно, но стал только вторым.



От звания чемпиона мира Юрия отделили каких-то 0,03 секунды. Что может быть досаднее?



Забегая вперёд – Борзаковский так и не стал чемпионом мира. В его активе два серебра и две бронзы с этих турниров. Но главную победу, к которой Юрий стремился в течение всей карьеры, он всё-таки одержал – спустя год после болезненного поражения в Париже.

Юрий Борзаковский — олимпийский чемпион! Фото: Donald Miralle/Getty Images

Сын заставил отца заснуть

На Олимпиаде-2004 Юрий и его тренер просчитали все действия начиная с момента прилёта.



Не учли только одного: предстартового мандража. Борзаковский уверенно прошёл предварительный забег и полуфинал, а в ночь перед финалом не мог заснуть.

К тому же в столице Греции поменялась погода, что не могло не сказаться на состоянии спортсмена, который всегда был восприимчив к метеоусловиям. По признанию Борзаковского, успокоиться и уснуть перед финалом ему помогли воспоминания о прогулках с двухгодовалым сыном, который вместе с мамой ждал возвращения отца домой.

Борзаковский — о победе на ОИ-2004: Кипкетер пошутил, что поддался мне

«Это обычный забег. Я их всех уже обыгрывал»

«Перед стартом я был спокоен. Подумал, что это обычный забег, который ничем не отличается от десятков других. Своих соперников я по отдельности уже обыгрывал», – рассказывал потом Борзаковский.



Тактика на забег в точности повторяла ту, что была в Париже. Но Юрий был уже опытнее.



Россиянин после старта побежал в своём темпе, который казался всем слишком уж медленным. В какой-то момент Юрий оказался последним из восьми участников того финала.

Но к половине дистанции он догнал основную группу и переместился на пятое-шестое место. Лидеры перед выходом на последний вираж прибавили, но в этот раз Борзаковский не стал выжимать себя раньше времени. Он бежал пятым, а впереди была ещё целая финишная прямая.

И на этой финишной прямой Юрий сделал то, что российским болельщикам казалось уже невозможным. Сначала он вышел на третье место и почти достал лидеров – кенийца Уилсона Кипкетера, выступавшего за Данию, и южноафриканца Мбулаени Мулаудзи.

А потом на последних метрах опередил и их. И уже в «клетках» победно поднял руки – ещё до того, как пересёк финишную черту. Никогда в истории ни советские, ни российские бегуны не побеждали на Олимпиадах на королевской дистанции 800 метров. Борзаковский, который родился в день космонавтики, стал первым. Недаром его сравнивали с Гагариным.

Олимпийский финиш Юрия Борзаковского Фото: Andy Lyons/Getty Images

Результат сложно было назвать выдающимся – 1.44,45. Сам же Юрий бегал почти на две секунды быстрее. Но незабываемый прорыв Борзаковского стал одним из ярчайших событий той Олимпиады и по праву считается одной из величайших побед в спортивной истории России.



Этот забег – как классический сценарий кино в миниатюре. Про человека, в которого мало кто верил, но он хладнокровно сумел с последнего места прорваться на самую вершину.



Триумфальный финиш Борзаковского с поднятыми вверх руками уже никто не сможет вычеркнуть из истории, несмотря на все скандалы и тяжёлое положение российской лёгкой атлетики.



Кто знает, через сколько ещё лет мы сможем увидеть подобную победу российского атлета.