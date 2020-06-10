США приписали себе лидерство в космических шахматах. Про достижения СССР даже не вспомнили

Совсем недавно весь мир восхищался запуском пилотируемого космического корабля Space X в США. Но России не потребовалось много времени, чтобы достойно ответить Илону Маску. Роскосмос совместно с Федерацией шахмат России и Музеем космонавтики организовал уникальное событие – шахматный поединок «Земля – Космос». В таком формате игра стала лишь второй в истории, а первая состоялась ровно 50 лет назад в СССР.



Хотя американцы и тут пытались переписать историю в свою пользу, заявляя, что это именно они первыми провели подобный матч в 2008 году. Соответствующее сообщение даже было опубликовано на официальном сайте НАСА, но шахматный мир не обманешь.

800 тысяч зрителей!

Сама идея такого матча одновременно гениальна и проста. Всё, что связано с космосом, вызывает у обычного человека волнительное и приятное чувство неизвестности. Так что совершенно неудивительно, что поединок между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и российскими космонавтами, находящимися на борту МКС, вызвал огромный интерес. За матчем только в сети «ВКонтакте» наблюдало около 800 тыс. зрителей, а прямой эфир был организован как на русском, так и на английском языках.



За «Космос» играли Герой Российской Федерации, награждённый орденом «За заслуги перед отечеством» Анатолий Иванишин и космонавт Иван Вагнер. Несмотря на то что Карякин совсем недавно на равных бился с Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира, встреча завершилась вничью. Сам Сергей признался, что не поддавался и отметил очень высокий уровень соперников. А президент Федерации шахмат России Андрей Филатов и вовсе подколол Карякина, отметив, что чемпиону мира по блицу и рапиду «надо больше тренироваться».

«Звёздные войны» 50 лет назад

Матч, сыгранный в 2020 году, был приурочен к юбилею аналогичного поединка, начавшегося 50 лет назад в тот же день и час. Тогда, 9 июня 1970 года, белыми фигурами играл экипаж «Союза-9» в составе Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова, а Землю представляли генерал-полковник Николай Каманин и космонавт Виктор Горбатко. Интересно, что если вчерашний поединок длился 16 минут, то матч 50-летней давности – 6 часов. Дело в том, что обмениваться ходами было возможно лишь когда экипаж «Союза-9» пролетал над территорией СССР.



Та встреча, к слову, тоже завершилась вничью, а по её окончании космонавты сделали интересное предположение. Они дали прогноз, что через 50 лет в шахматы сыграют не «Земля – Космос», а «Земля – Лунный город». Полвека уже прошло, но межпланетные поединки пока остаются недостижимой мечтой. Изменился лишь уровень технологий: если в 1970 году космонавты использовали специальную доску с шахматами на пружинках, чтобы фигуры в невесомости не разлетались в разные стороны, то теперь для комфортной игры было достаточно планшета.

Как Остап Бендер

Тот факт, что Сергей Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам и блицу, навёл космонавта Иванишина на необычную аналогию. Он сравнил себя со знаменитым героем романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Остапом Бендером, который выдавал себя за гроссмейстера и проводил сеансы одновременной игры за деньги.



«Это действительно пробудило во мне воспоминания об одной очень интересной книге. Я думаю, тот факт, что мы не проиграли чемпиону мира по быстрым шахматам и блицу, позволит мне, когда я выйду на пенсию, вернуться к этой бизнес-идее и извлечь из неё какую-то выгоду», – приводит слова Иванишина ТАСС.

Американцы переписывают историю

В 2008-2009 годах между Землёй и Космосом проходил ещё один шахматный матч. Астронавт по имени Грег Шамитофф тогда уступил команде школьников третьего класса из штата Вашингтон. Это забавный, но не самый интересный в том противостоянии факт.



Куда важнее то, что американцы, рассказывая о том матче, попробовали изменить историю в свою пользу, приписав себе лидерство в космических шахматах. Дело в том, что на официальном сайте американского ведомства НАСА тогда вышла статья, где несколько раз было обозначено, что именно эта встреча стала первой между Землёй и Космосом.

Вероятно, американцы не знали или не хотели знать, что первый подобный поединок состоялся практически за 40 лет до этого. Или просто проигнорировали советскую историю. Конечно, всегда можно сослаться на техническую ошибку или на то, что они имели в виду первый матч из целой серии таких матчей, но факт остаётся фактом. Приятно, что подобные «ошибки» ограничиваются официальным ресурсом НАСА, а на крупных международных шахматных сайтах не подвергается сомнению, кто именно был первопроходцем в организации таких поединков.