Не спортсмен, а гопник. Волейболист сборной России Кимеров напал на водителя

Очередной российский спортсмен вляпался в скандал.

На этот раз отличился волейболист сборной России и клуба «Факел» Александр Кимеров. Спортсмен решил устроить разборку на дороге: преследовал другого водителя на автомобиле каршеринга, перекрывал дорогу и наносил удары по чужой машине.



Что же произошло и зачем он это делал?

Не уступил дорогу? Получай

Инцидент с участием известного волейболиста произошёл на Боровском шоссе в Москве. Судя по всему, Кимерову, ехавшему на новеньком Volkswagen не понравилось то, как управлял машиной человек на дороге прямо перед ним. Спортсмену мешался автомобиль каршеринга, за рулём которого был молодой человек, а на пассажирском сидении находилась девушка.



Кимеров посчитал, что водитель каршеринга не уступил ему дорогу на светофоре, в результате чего волейболисту пришлось терять драгоценное время, дожидаясь зелёного сигнала. Спортсмен двигался на высокой скорости по шоссе, в то время как другой участник инцидента ехал медленно и держал скорость в районе 20-40 км/ч. Причём ехал он, по мнению волейболиста, почти посередине дороги, чем перекрывал возможность манёвра для летящего по левой полосе Кимерова. Чтобы избежать аварии, игроку «Факела» пришлось резко тормозить.



С этого всё и началось. Потом была погоня, удары по зеркалу на ходу, затем остановка машины и несколько ударов по корпусу автомобиля. Дел натворил он, а стыдно будет вам:

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ездит за мной, подрезает, подраться хочет»

Удивительно, но водитель автомобиля каршеринга и пассажирка, сидящая в машине, сохраняли потрясающее хладнокровие с учётом сложившейся обстановки. Молодой человек после первого же удара со стороны волейболиста вызвал полицию по телефону и спокойно и без всяких нервов рассказал диспетчеру, что происходит, и попросил приехать побыстрее.



«Здравствуйте, тут меня машина преследует, хочет подраться, ездит за мной, подрезает, не дает ничего сделать. Давайте быстрее только, а то не знаю, что будет. Что случилось? Не знаю, я ехал по своей полосе, не по середине полосы…»



Нарядов полиции, похож, поблизости не оказалось, поэтому Кимеров продолжал погоню и не хотел отставать. В какой-то момент он снова поравнялся с машиной и позвал водителя на разборки, как обычный гопник: «Стой, стой, стой! Очкошник, выйди, ё…!»



Через некоторое время спортсмен всё-таки отстал, но водитель каршеринга всё равно направился в отделение полиции и написал заявление, где обвинил Кимерова в порче имущества. В полиции обещали во всём разобраться. Как и в волейбольном клубе «Факел», где играет Александр. При наличии видео наказания избежать вряд ли получится.



Вам, наверное, интересно, что же выиграл Кимеров, что чувствует себя звездой? По меркам российского волейбола – немногое: золото Универсиады и бронзу Европейских игр в 2015 году.

В «Факеле» отреагировали на инцидент с волейболистом Кимеровым, который напал на водителя

Что не так с нашими спортсменами?

Это ведь далеко не первый с участием российских спортсменов самого высокого уровня.



Тот же Кимеров несколько лет назад был участником скандала в самолёте авиакомпании «Победа». Он забыл или не захотел покупать место в салоне с увеличенным пространством для ног, а на обычное место человеку с ростом более двух метров уместиться непросто.



Кимеров договорился с одной из пассажирок у аварийного выхода и поменялся с ней местами, однако это противоречит правилам авиакомпании и волейболиста попросили пересесть назад. Александр сделал это, однако демонстративно выставил ноги в проход, чем перекрыл движение стюардессам. На просьбы сесть нормально спортсмен не реагировал, поэтому его пришлось силой высадить из самолёта при помощи наряда полиции.

«Вы позоритесь на всю Россию». Самолёту помешали длинные ноги Волейболист «ФАКЕЛА» Александр Кимеров не поместился на сиденье самолёта, попросил поменяться местом и был скручен полицией.

Про скандалы с участием волейболиста Алексея Спиридонова уже ходят легенды.

Историю футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева знают даже те, кто никогда не интересовался спортом. Игрок «Спартака» Аяз Гулиев в прошлом году зачем-то выбежал из машины и погнался избивать пешехода, не уступившего ему дорогу на пешеходном переходе.



Список можно продолжать и продолжать.



Причём как правило речь идёт о спортсменах уровня национальной сборной страны и ведущих клубов России, которые вроде бы должны быть примером для подражания.



Но зачастую они пользуются своим привилегированным положением и нарушают правила, понимая, что с большой долей вероятности с ними ничего плохо не случится.



История с Кимеровым попала на камеру и стала достоянием общественности, поэтому можно предполагать, что наказание всё-таки будет – штраф, как минимум.



Хотя даже наказание учит далеко не всех.