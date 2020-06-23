Не спортсмен, а гопник. Волейболист сборной России Кимеров напал на водителя

Очередной российский спортсмен вляпался в скандал.
На этот раз отличился волейболист сборной России и клуба «Факел» Александр Кимеров. Спортсмен решил устроить разборку на дороге: преследовал другого водителя на автомобиле каршеринга, перекрывал дорогу и наносил удары по чужой машине.
Что же произошло и зачем он это делал?
Не уступил дорогу? Получай
Инцидент с участием известного волейболиста произошёл на Боровском шоссе в Москве. Судя по всему, Кимерову, ехавшему на новеньком Volkswagen не понравилось то, как управлял машиной человек на дороге прямо перед ним. Спортсмену мешался автомобиль каршеринга, за рулём которого был молодой человек, а на пассажирском сидении находилась девушка.
Кимеров посчитал, что водитель каршеринга не уступил ему дорогу на светофоре, в результате чего волейболисту пришлось терять драгоценное время, дожидаясь зелёного сигнала. Спортсмен двигался на высокой скорости по шоссе, в то время как другой участник инцидента ехал медленно и держал скорость в районе 20-40 км/ч. Причём ехал он, по мнению волейболиста, почти посередине дороги, чем перекрывал возможность манёвра для летящего по левой полосе Кимерова. Чтобы избежать аварии, игроку «Факела» пришлось резко тормозить.
С этого всё и началось. Потом была погоня, удары по зеркалу на ходу, затем остановка машины и несколько ударов по корпусу автомобиля. Дел натворил он, а стыдно будет вам:
Видео доступно на «Чемпионате».
«Ездит за мной, подрезает, подраться хочет»
Удивительно, но водитель автомобиля каршеринга и пассажирка, сидящая в машине, сохраняли потрясающее хладнокровие с учётом сложившейся обстановки. Молодой человек после первого же удара со стороны волейболиста вызвал полицию по телефону и спокойно и без всяких нервов рассказал диспетчеру, что происходит, и попросил приехать побыстрее.
«Здравствуйте, тут меня машина преследует, хочет подраться, ездит за мной, подрезает, не дает ничего сделать. Давайте быстрее только, а то не знаю, что будет. Что случилось? Не знаю, я ехал по своей полосе, не по середине полосы…»
Нарядов полиции, похож, поблизости не оказалось, поэтому Кимеров продолжал погоню и не хотел отставать. В какой-то момент он снова поравнялся с машиной и позвал водителя на разборки, как обычный гопник: «Стой, стой, стой! Очкошник, выйди, ё…!»
Через некоторое время спортсмен всё-таки отстал, но водитель каршеринга всё равно направился в отделение полиции и написал заявление, где обвинил Кимерова в порче имущества. В полиции обещали во всём разобраться. Как и в волейбольном клубе «Факел», где играет Александр. При наличии видео наказания избежать вряд ли получится.
Вам, наверное, интересно, что же выиграл Кимеров, что чувствует себя звездой? По меркам российского волейбола – немногое: золото Универсиады и бронзу Европейских игр в 2015 году.
Что не так с нашими спортсменами?
Это ведь далеко не первый с участием российских спортсменов самого высокого уровня.
Тот же Кимеров несколько лет назад был участником скандала в самолёте авиакомпании «Победа». Он забыл или не захотел покупать место в салоне с увеличенным пространством для ног, а на обычное место человеку с ростом более двух метров уместиться непросто.
Кимеров договорился с одной из пассажирок у аварийного выхода и поменялся с ней местами, однако это противоречит правилам авиакомпании и волейболиста попросили пересесть назад. Александр сделал это, однако демонстративно выставил ноги в проход, чем перекрыл движение стюардессам. На просьбы сесть нормально спортсмен не реагировал, поэтому его пришлось силой высадить из самолёта при помощи наряда полиции.
Про скандалы с участием волейболиста Алексея Спиридонова уже ходят легенды.
Историю футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева знают даже те, кто никогда не интересовался спортом. Игрок «Спартака» Аяз Гулиев в прошлом году зачем-то выбежал из машины и погнался избивать пешехода, не уступившего ему дорогу на пешеходном переходе.
Список можно продолжать и продолжать.
Причём как правило речь идёт о спортсменах уровня национальной сборной страны и ведущих клубов России, которые вроде бы должны быть примером для подражания.
Но зачастую они пользуются своим привилегированным положением и нарушают правила, понимая, что с большой долей вероятности с ними ничего плохо не случится.
История с Кимеровым попала на камеру и стала достоянием общественности, поэтому можно предполагать, что наказание всё-таки будет – штраф, как минимум.
Хотя даже наказание учит далеко не всех.
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