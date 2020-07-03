«Устала от беспредела». Резкая реакция российских атлетов на лишение нейтрального статуса

Всероссийская федерация лёгкой атлетики не смогла выплатить обязательный штраф, наложенный ещё в марте 2020 года. В результате World Athletics объявила о приостановке выдачи нейтрального статуса легкоатлетам из России, что означает запрет на выступление на международных соревнованиях. Наши спортсмены, которые и так четыре года выступали под нейтральным флагом, а теперь лишились и его, отреагировали на эту новость резко.

«Хочется стряхнуть с себя всю грязь»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова заявила, что за почти пять лет её саму и её коллег бесконечно макают в грязь.

«Просто руки опускаются. Грёбаный стыд, почти 5 лет, а мы снова на том же месте. Пожалуйста, идите лесом все, кто считает, что «ничего страшного, этот сезон не важен». Важен. И этот, и прошлый зимний и будущий зимний.

А иногда очень сильно просто хочется стряхнуть с себя всю эту грязь, в которую нас макают без конца, уйти в закат и никогда больше не иметь ничего общего с этим спортом. Кто-то даже над этим позлорадствует, а может и порадуется, но сейчас не об этом…

Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.

Просто тут же появляется один большой вопрос: а кто ты без своего дела, на которое убил большую часть своей жизни? Кто ты без лёгкой атлетики? Кто ты без своей работы? Это же не только обо мне и не только о спортсменах (особенно советую порассуждать на эту тему людям, которые постоянно отправляют нас на завод работать).

Похоже, что пришло время и мне подумать над этим вопросом», – написала Сидорова в «Инстаграме».

«Слишком долго мы ждали поступков и действий»

Геннадий Габрилян, тренер трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, назвал случившееся предательством.

«…Мария Ласицкене, абсолютно доказано, безупречно чистая спортсменка, которая практически все последние годы являлась мировым лидером…

Её не защитили от сложившейся ситуации. Я считаю это предательством по отношению к ней. Поэтому с этого момента все вопросы и разговоры на псевдопатриотические темы принимать и поддерживать не буду.

Слишком долго мы ждали от руководителей честных поступков и решительных действий. 1 июля уже прошло, обещания не выполнены. За три дня до дедлайна (по выплате штрафа) началась имитация бурной деятельности.

И даже пробудились от спячки со своими письмами спортивные «активисты». На фоне этих суждений и кривотолков имеем знакомый результат — мы всё равно сегодня остались не только без флага, но даже и без нейтрального статуса.

…Перед многочисленными Машиными болельщиками, перед всеми, кто ждет от неё мировые победы, олимпийское золото, перед самой Марией, перед самим собой не могу, не имею права позволить, чтобы Маша пропустила (из-за обманных действий и проступков других) вторую Олимпиаду и подготовительные к ней зарубежные старты.

Буду добиваться, чтобы Маша всё-таки выступала. Буду добиваться, но уже без всякой надежды на наших руководителей и созданных ими всевозможных комиссий. Вы всё-таки сдали нашу лёгкую атлетику. А Маша сдаваться не будет. Маша, ты достойна высших достижений», – эмоционально высказался Габрилян в «инстаграме».

«Нельзя исключать мой уход из сборной»

Самая Мария Ласицкене после всего случившегося впервые заявила, что рассматривает вариант с уходом из сборной России.

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», – сказала трёхкратная чемпионка мира в интервью ТАСС.

«Это как ночной кошмар. Но разбудить некому»

Бронзовый призёр ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк назвал заявил, что глава ВФЛА (Евгений Юрченко. – Прим. «Чемпионата») просиживает штаны.

«Чтоб не опускались руки, нужно взять топор! А если серьёзно, то вся эта ситуация вокруг нашей лёгкой атлетики стала как ночной кошмар. Но только с поправкой на то, что мы не можем проснуться, да и разбудить некому.

Наши лидеры: Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене пытаются достучаться до нашего руководства. Но если их не слышат, то что делать остальным.

Наблюдая со стороны, у меня сложилось впечатление, что капитан судна ВФЛА просиживает штаны. Я не видел никакой информации от них о проделанной работе, кроме как «мы много работаем».

Простите, но как раз много работаем мы – спортсмены. Где будет руководство без своих спортсменов? Да и зачем спортсменам такое руководство?» – написал Иванюк.

«Мы пытались поддержать ВФЛА, но безрезультатно»

Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что в сложившейся ситуации однозначно виновна Всероссийская федерация лёгкой атлетики, которая отказалась выполнять свои обязательства.

«ВФЛА сильно подводит своих спортсменов. Мы сделали все возможное, чтобы ускорить процесс выдачи нейтрального статуса и оказать поддержку в восстановлении ВФЛА, но, похоже, безрезультатно. Условия оплаты штрафа были ясны и не оспаривались ВФЛА, поэтому мы должны будем вернуться к этому вопросу на заседании совета World Athletics в конце июля», – сказал Коу.

«Чтобы возражать, нужно вести предметный диалог»

Бывший генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов подчеркнул, что ситуация стала уже прискорбной, поскольку наша федерация не может пройти процедуру, о которой сама и договаривалась.

«World Athletics идёт по своей процедуре и для того, чтобы как-то возражать, надо вести постоянный диалог, предметный. Уже даже трудно что-то добавить, если учесть, что международная федерация ничего нового не заявила. Все устали от этой ситуации. Не можем пройти процедуру, о которой вроде как договаривались, это очень прискорбно», – приводит слова Бутова «Р-Спорт».

«Из России сделали дойную корову»

А вот бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв, против которого во Франции открыто уголовное дело по обвинению в коррупции, заявил, что России изначально нужно было занять жёсткую позицию.

«Не нужно было вообще платить World Athletics с самого начала. Ведь World Athletics по своей конституции должна оказывать содействие. А сейчас эта организация решила сделать из России дойную корову и продолжает это делать.

С самого начала всё было выплачено и выполнена дорожная карта, а потом возникли новые обстоятельства, которые аннулировали прежние договоренности. И сейчас, я убеждён, что у государства возникает вопрос: «Ну хорошо, 5 миллионов – это конец истории?»

Российские чемпионы в отчаянии: просят у президента $11 млн. Проще уже поменять паспорт Лёгкую атлетику в России не спасти даже такими деньгами!

А оказывается – нет, тут ещё миллион долларов взялся, потом ещё оплата всех расходов. World Athletics хорошо жить за счет России.



Надо договориться, что если мы заплатим 5 миллионов, то на этом всё заканчивается, и мы начинаем новую эру, всё остаётся в прошлом. Конечно, придётся заплатить эту сумму, но при этом нужно подписать соглашение, что этот платеж последний и на этом всё останавливаться.

Правда, об этом нужно было договариваться заранее, а не просить деньги у государства, у которого есть определённые вопросы. Ведь один раз нас обманули. Где гарантии, что нас снова не обманут?» – сказал Балахничёв в интервью «Р-Спорту».