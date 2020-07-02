Денег нет, но вы держитесь. Как российская лёгкая атлетика пришла в тупик

Ласицкене, Шубенкова и других чистых спортсменов жалко: их не допускают до соревнований даже под нейтральным флагом, хотя они не виноваты.

Открытое письмо звёзд российской лёгкой атлетики к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о помощи никак не повлияло на решение проблем вида спорта. ВФЛА просрочила дедлайн по выплате обязательного штрафа на счёт международной федерации (1 июля).

Просто не нашлось денег или это было сделано намеренно?



Без разницы. Для нашей лёгкой атлетики всё равно ничего не изменилось. Жить приходится по знаменитому принципу «денег нет, но вы держитесь».

Обещать – не значит сделать

Президент ВФЛА Евгений Юрченко в марте обещал российским спортсменам, что занял свой пост для решения всех проблем.



Проблемы эти прежде всего заключались в выплате огромного штрафа, который был наложен на нашу федерацию за попытку оправдания вице-чемпиона мира – 2017 в прыжках в высоту Даниила Лысенко. Спортсмен пропустил три допинг-теста и по совету старших товарищей предъявил фальшивую медицинскую справку.

В World Athletics фальсификацию выявили, а дальше началась публичная порка. На ВФЛА был наложен штраф в $ 5 млн, плюс именно наша федерация должна была оплатить все издержки по работе комиссий и групп по «российским делам», а это $ 1,31 млн. Эти суммы официально названы международной ассоциацией легкоатлетических федераций.



С 13 ноября 2015 года членство ВФЛА в World Athletics приостановлено на неопределённый срок за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Сейчас же всё идёт к тому, что приостановка будет заменена исключением. Заплатить штраф до 1 июля Россия не успела.

Как организованный вид спорта, лёгкая атлетика в России закономерно пришла в тупик. Спортсменов, среди которых есть и мировые звёзды, на соревнования не допускают ни под флагом России, ни под нейтральным флагом, и что делать, чтобы это исправить, непонятно.



Даже если деньги вдруг найдутся, не факт, что World Athletics примет их и всё забудет.



Но Юрченко сообщил, что у федерации нет денег на оплату штрафа. Соответственно обещание, данное им при избрании (хотя каком избрании? – назначении) на пост главы ВФЛА, он не выполнил.

Президент ВФЛА Юрченко признал, что у федерации нет денег на выплату штрафа

«Всем нашим многочисленным критикам могу сказать, что с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано не просто многое, было сделано всё возможное. Я не буду перечислять количество наших обращений и говорить о том объёме работы, который мы сделали, ведь деньги, к сожалению, не найдены», – заявил Юрченко.

Предательство или расчёт?

Заявление главы ВФЛА ничем не отличается от тех слов, что говорил его предшественник. И если бы действительно было сделано всё возможное, необходимая сумма наверняка бы нашлась. Вернее, если бы ВФЛА планировала заплатить штраф, то заплатила бы.



Но руководство федерации, видимо, не собиралось этого делать. Об этом говорит резко изменившаяся риторика спортивных властей о неправомерных требованиях World Athletics. Главная мысль – нельзя привязывать выплату штрафа, наложенного на национальную федерацию, к выдаче разрешений на выступление на международных соревнованиях российских спортсменов в нейтральном статусе.



Об этом высказались и ВФЛА, и ОКР, и Минспорт, и комиссия спортсменов ОКР. Были написаны письма в МОК и World Athletics о том, что права чистых российских легкоатлетов и без того ущемлены запретом на национальную идентификацию, чтобы ещё и штраф платить.

Минспорт направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА

Причём такая позиция российских спортивных организаций была высказана в последние дни перед истечением срока выплаты штрафа.



В этом есть свой расчёт. О том, что получила бы российская лёгкая атлетика в случае выплаты штрафа, «Чемпионат» уже подробно писал.

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Если коротко: разрешение отдельным атлетам выступать в нейтральном статусе, и в таком же статусе отправлять на Олимпиады и чемпионаты мира команду, не превышающую десяти человек.



Платить огромную сумму за белый флаг и аббревиатуру ANA – слишком высокая цена. Да ещё без гарантий, что руководство World Athletics не придумает что-то ещё.

Но трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене уже заявила, что Евгений Юрченко предал всех российских легкоатлетов, не выполнив своих обещаний.

Олимпиада в тумане

Её можно понять и пожалеть: Ласицкене, находящаяся на пике своей карьеры, рискует пропустить вторую Олимпиаду подряд. Как и Сергей Шубенков, и Анжелика Сидорова. А шансов на то, что наши звёзды будут выступать на таком же уровне к Парижу-2024, очень мало.



Вариант с неучастием в Олимпийских играх становится всё более реальным, к сожалению. World Athletics не откажется от своих намерений. Хотя непонятно, за что страдает та же Ласицкене, которая никогда не была замечена в нарушениях правил, которую даже без флага пристально проверяли и перепроверяли, которая готова на всё, что угодно, лишь бы выступать.

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке по выплате штрафа

Выдача нейтрального статуса для россиян в настоящее время приостановлена на такой же неопределённый срок, как и восстановление ВФЛА в правах. Наши спортсмены не имеют возможности участвовать в соревнованиях. По сути, они лишены права на профессию.

World Athletics выступила с заявлением по ситуации со штрафом ВФЛА

Что им остаётся? Писать письма президенту? Хотя постойте… это уже было.



Есть ещё два варианта: подавать иски в Спортивный арбитражный суд на World Athletics либо менять гражданство. На первое нужны деньги и время, на второе – ещё больше времени.



А веры в то, что ВФЛА решит проблемы, у ведущих спортсменов России больше нет.