Пловцы устроили забаву со стаканом в бассейне. А если бы там была водка?

Отмена крупных международных соревнований заставила спортсменов искать вдохновение где-то ещё. Американская пловчиха Кэти Ледеки к 23 годам успела стать пятикратной олимпийской чемпионкой. И, судя по всему, ей будет чем заняться по завершении спортивной карьеры. Как минимум американка может пойти в цирк, потому что крутые трюки она уже умеет делать.
Как это вообще возможно?
Ледеки запустила удивительный челлендж на своей странице в социальных сетях, где умудрилась проплыть дистанцию бассейна со стаканом шоколадного молока на голове. И не пролила при этом ни единой капли! Видео буквально «взорвало» соцсети. Многие комментарии сводились к тому, что Кэти нарушила все законы физики.
Были правда и скептики, которые заявляли, что всё это монтаж и на самом деле так проплыть со стаканом на голове невозможно. Сама американка то ли в шутку, то ли всерьёз назвала этот заплыв лучший в своей карьере. Надо признать, это действительно впечатляет.
Сделать это в 70 лет? Не проблема!
Челлендж Ледеки подхватили многие пловцы. У кого-то получалось неплохо, а кто-то просто веселился, пытаясь хоть немного проплыть таким образом. Однако из общего ряда выбивается 70-летний мужчина, который не просто идеально проплыл со стаканом на голове, но сделал это баттерфляем! То есть даже усложнил челлендж Кэти Ледеки.
Правда надо уточнить, что этот 70-летний мужчина не кто иной, как легендарный пловец Марк Спитц. Один из четырёх девятикратных олимпийских чемпионов в истории спорта наряду с Пааво Нурми, Ларисой Латыниной и Карлом Льюисом. А ещё Спитц был первым человеком, который завоевал семь золотых медалей на одних Олимпийских играх.
И всё равно вызывает огромное восхищение, в какой прекрасной форме он сохранил себя к 70 годам, что может исполнить абсолютно невероятный трюк, который придумала 23-летняя чемпионка, да ещё и в собственной интерпретации.
Вот для чего нужен санитайзер
Санитайзер для рук в 2020 году стал непременным атрибутом жизни каждого человека. Они повсюду – в метро, в магазинах, в парках. Кажется, скоро на выходе из каждого подъезда поставят дезинфицирующие туннели.
Профессиональный итальянский пловец и тренер Маттиа Маруччи решил, что челлендж от Кэти Ледеки нужно делать не стаканом молока или воды, а с бутылкой санитайзера. «Латте – это для нежных мальчиков, а санитайзер – для настоящих мужчин», — именно так он подписал публикацию с этим видео у себя на странице в «Инстаграме». Что ж, весьма актуально.
Кофе, молоко, вода, санитайзер… Удивительно, почему никто до сих пор не додумался выполнить этот трюк со стаканом водки? И вот тут было бы особенно важно не пролить ни одной капли во время заплыва, а потом выпить за того, кто всё это придумал. Так что у челленджа Кэти Ледеки есть все шансы на продолжение и развитие.
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