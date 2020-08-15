Гимнастка Наймушина в 15 лет выиграла Олимпиаду-80. А затем сбежала от тренеров

Жизнь гимнастки Елены Наймушиной была похожа на сказку: родилась с пороком сердца, выздоровела благодаря спорту, в 15 лет выиграла Олимпиаду, получила огромную квартиру в центре Красноярска, после завершения карьеры вышла замуж и родила троих детей. Сказка закончилась печально – собственные сыновья на её похороны не приехали.

Гимнастика победила порок сердца

Наймушина появилась на свет в вагоне поезда дальнего следования. Местом её рождения потом записали рабочий посёлок Аскиз Красноярского края. Врачи говорили, что девочка родилась с пороком сердца.



Сама гимнастка в интервью, которые она давала к 35-летнему юбилею Олимпиады-80 и позже говорила, что врачи посоветовали её маме Надежде Романовне отдать дочь в гимнастику, чтобы укрепить сердце. Женщина так и сделала. Привела в спортивную школу по спортивной гимнастике к тренеру Татьяне Васильевне Шевчук.



«Её мама предупредила, что у девочки проблемы с сердцем. Я сказала, что если проблемы, то спорт противопоказан. Но мама маленькой Лены сказала, что ничего страшного, пусть походит просто так, без каких-то серьёзных нагрузок. Девочка втянулась, гимнастика ей понравилась, решили оформляться в школу. Прошли диспансеризацию – врачи не выявили ни малейших проблем с сердцем. Через полгода второе медицинское обследование – вновь всё в порядке», – рассказала «Чемпионату» Татьяна Шевчук.



Если что-то и было, то, видимо, возрастные отклонения. Во всяком случае, ни одной жалобы на сердце со стороны Елены Наймушиной за время спортивной карьеры не было. История получилась красивая: гимнастика победила недуг.

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От жизни без родителей до чемпионской «Калинки»

Мама воспитывала Елену одна. А когда представилась возможность – уехала в Норильск к новому мужу. Татьяна Шевчук убедила женщину не забирать с собой девочку, в которой рассмотрела потенциально сильную спортсменку.



«Её мама уехала, а Леночка осталась. Она жила у меня четыре года. Моя мама отводила её в школу, которая была достаточно далеко, а потом я забирала её на тренировку. Способная, двигательная, коммуникабельная, очень лёгкая в тренировках. Координация и смелость – на сто баллов. Как маму она меня не воспринимала, скорее, как сестру. Делилась со мной всем сокровенным», – вспомнила тренер про свою бывшую ученицу.

После четвёртого класса Наймушина выиграла Спартакиаду школьников СССР, после чего тут же попала на карандаш к тренерам молодёжной команды. А ещё через четыре года стала забойщицей взрослой сборной СССР на Олимпиаде в Москве! И не сорвала ни одного элемента, получив высокие баллы. Татьяна Васильевна и Валентин Анатольевич Шевчук великолепно подготовили спортсменку.



Её вольные упражнения под «Калинку» подняли с мест всех зрителей во Дворце спорта в «Лужниках». Наймушиной аплодировали стоя. Вместе с подругами по команде она стала олимпийской чемпионкой всего в 15 лет! Казалось, спортивная жизнь юной героини Олимпиады-80 только начинается, впереди ярчайшая карьера.



В Красноярске ей организовали шикарную встречу, руководство города подарило Елене Наймушиной огромную трёхкомнатную квартиру в центре.

Фото: РИА Новости

Трещина в позвонке, которой не было

Но Наймушина после московской Олимпиады пропала. В буквальном смысле этого слова. Она сбежала от своих наставников, от матери, которая вернулась из Норильска в Красноярск, от сестры Ирины. Супруги-тренеры Шевчук не могли её найти.



«После Олимпиады в Москве был небольшой перерыв, а в октябре Кубок мира в Торонто. Но для начала надо было опробоваться на соревнованиях ЦС «Динамо». Но где же наша Леночка? Мы не знали. Каким-то чудом Валентину Анатольевичу удалось её найти, а она сказала, что не в состоянии участвовать в динамовских «пробах», – рассказала Татьяна Шевчук.

«Спортсменки спиваются? Это неизбежно». Что погубило чемпионку Воронину Олимпийская чемпионка гимнастка Воронина умерла в одиночестве. Она сильно пила, сидела тюрьме и была выселена за 101-й км. Грустная история.

Что было дальше? Наймушина вновь приступила к тренировкам и в Канаду всё-таки полетела в составе сборной. И даже выиграла своё коронное бревно, а на вольных упражнениях стала второй. На этом её карьера и завершилась. В 15 лет.

В интервью изданию «Спорт на Енисее» в 2012 году Елена Наймушина рассказывала, что выступала на Кубке Европы в Италии после Олимпиады в Москве с трещиной в позвонке и дикой болью в спине. Её заставляли выступать на уколах, а после соревнований у неё отнялись левая рука и левая нога. Месяц в больнице, длительное восстановление, а затем и окончание карьеры.



В международном календаре соревнований за 1979 – 1981 годы никакого Кубка Европы вообще не было. Был именно Кубок мира в Торонто. И там никаких проблем со здоровьем у олимпийской чемпионки не было.



«Мы прошли с ней всю карьеру без всяких травм! В конце каждого сбора в национальной команде она стояла в строю без повреждений и повязок. У кого локоток, у кого пальчик, у кого голеностопчик, а её словно и на сборе не было. Когда я прочитала её интервью про трещину в позвонке, то, мягко говоря, была сильно удивлена. Тогда ещё Валентин Анатольевич был жив и тоже удивился: «Это когда у Лены спина болела? Что-то я понять не могу». Я ему сказала, чтобы не принимал близко к сердцу то, что относится к серии очевидное-невероятное. Но зачем она придумывала, я понять не могу», – отметила Татьяна Шевчук.

Фото: РИА Новости

Легла и не проснулась

Так почему Наймушина не участвовала в динамовских соревнованиях и куда пропала?



Об этом близко знавшие её люди стараются не говорить. Но юная олимпийская чемпионка ушла в загул. Да, в свои 15 лет. Страшная зависимость, которая у женщин лечится с огромным трудом, передалась ей по наследству.



Валентин Шевчук с огромным трудом удержал свою подопечную в спорте в 1981-м, но дальше никто с ней уже не мог справиться.



Елена Наймушина пропала из поля зрения тренеров. В 18 лет она выскочила замуж за чемпиона мира по велоспорту Андриса Зелчи-Личмилиса, который увёз её в Ригу. Там уже бывшая гимнастика прожила 15 лет. Она подарила мужу троих детей: сыновей Тома и Филиппа и дочь Линду. Но в итоге покинула семью.

Смерть без цели. Грустная история спившейся чемпионки Тамара Лазакович в 14 лет стала звездой, в 18 победила на Играх, но испытания славой и бытом не выдержала. Сгубил гимнастку алкоголь.

Она вернулась в другую страну. Нашла нового мужчину в Туле, туда же приехала и Линда, которая именно в России закончила 10 и 11 классы. Но её второго мужа убили, дочь вернулась к отцу.



Олимпийская чемпионка переехала на родину. В Красноярске уже не было огромной квартиры – она её продала, квартиру бабушки Елена поделила с сестрой Ириной.



Бывшая гимнастка купила однокомнатную квартиру на окраине города в доме, переделанном в жилой из детского сада. Там она и жила вместе с матерью в условиях, которые сложно назвать комфортными. Елена Наймушина нигде не работала, жила на стипендию олимпийской чемпионки, к которой добавлялась областная стипендия.

Фото: «Скрин кадра передачи Телекомпании ТВК»

Её пытались устроить на работу, но где могла задержаться женщина, страдавшая алкогольной зависимостью? Ни разу к героине Олимпиады-80 не приезжали дети. Ни сыновья, ни дочь. Елена потеряла с ними связь, а когда её спрашивали, почему не уедет ни к Линде в США, ни к Тому или Филиппу, обосновавшимся в Европе, ничего определённого не отвечала.



В 2015-м умерла её мама, а в 14 марта 2017 года скоропостижно скончалась Елена Наймушина. Вечером того дня она пообщалась с приезжавшей в гости сестрой, затем легла и не проснулась. Причиной смерти стал инсульт во сне. Сыновья на похороны матери не приехали, а дочь проводила её в последний путь. Окончание сказки оказалось печальным.