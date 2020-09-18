«Я работал честно». Почему экс-глава российской лёгкой атлетики получил три года тюрьмы

Уголовный суд Парижа приговорил бывшего главу Всероссийской федерации лёгкой атлетики и бывшего казначея ИААФ (World Athletics) Валентина Балахничёва к трём годам тюремного заключения. Он признан виновным в активной и пассивной коррупции. Бывший влиятельный функционер все обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать апелляцию на судебное решение. Так в чём именно обвиняется Балахничёв и что ему реально грозит?

Приговор через пять лет разбирательств

Некрасивая история с руководством ИААФ, которая напрямую коснулась российской лёгкой атлетики и всего нашего спорта, началась ещё в 2015-м.



Тогда немецкие и британские журналисты синхронно опубликовали информацию о многочисленных случаях сокрытия допинг-проб российскими легкоатлетами. Не за спасибо, конечно. Речь шла о суммах в миллионы евро, которые переводились бывшему главе ИААФ сенегальцу Ламину Диаку за гарантии того, что дела против нарушителей не будут открыты.



По данным журналистов, более 80% наград, завоёванных российскими легкоатлетами на различных турнирах с 2001 по 2012 год, были добыты нечестным путём. Данные биологических паспортов свидетельствовали о значительных отклонениях от нормы, но антидопинговый комитет ИААФ во главе с руководителем Габриэлем Доллем нарушений не видел. За молчание он тоже получал деньги. Платил Диак, а тот получал средства от Балахничёва.

Взятка для порядка. Россия платила большие деньги за сокрытие допинг-проб легкоатлетов Экс-глава ИААФ Ламин Диак дал показания против российских спортсменов, которым помогал скрывать нарушения. Цена вопроса – миллионы евро.

Французские следователи за пять лет собрали достаточно доказательств, с которыми пошли в суд, поддержавший сторону обвинения. Балахничёв получил три года тюрьмы во Франции, а ещё один российский участник «серых» схем Алексей Мельников, бывший старший тренер сборной России, – два года.



Согласно документам обвинения, ИААФ «прикрыла» 23 российских нарушителей. Долль за свои услуги получил 190 тыс. евро, а Ламин Диак – около 2 млн в той же валюте.

Долль признал свои грехи, но объяснил, что действовал под давлением тогдашнего президента ИААФ, который считал, что если обнародовать всю информацию, то от федерации отвернутся все спонсоры, а это означает полный крах. Диак в итоге получил два года условно и 500 тыс. евро штрафа, но наказание может стать реальным и превратиться в четыре года за решёткой.

«В ИААФ всё решал Диак. Я в этом не участвовал»

Валентин Балахничёв сейчас находится в России, на свободе, абсолютно все обвинения, естественно, отрицает и готовит апелляцию на решение суда.



В настоящий момент ему ничего не угрожает – Франция не требовала экстрадиции бывшего казначея ИААФ. Но в Европу съездить уже не получится – Балахничёв будет арестован.



Кроме того, уже давно в Монако арестован банковский счёт бывшего главы ВФЛА, на котором лежит два миллиона евро.



«Это оплата моих консультаций, работы в апелляционном жюри ИААФ и так далее. Кстати, на него не поступало ни копейки российских денег, никогда. И он до сих пор арестован. Это выгодно всем – и французской прокуратуре, и банку, использующему мои средства как свои собственные», – рассказывал Балахничёв полтора года назад в интервью «Матч ТВ».



И тогда же добавил, что за 60 лет в лёгкой атлетике ему не хватало только скандала, который он в итоге получил.



После объявления приговора французского суда Балахничёв в интервью «Спорт-экспрессу» заявил, что получил жёсткий приговор с тюремным сроком только за то, что он из России.

«IAAF не уиноват». Как Россия коррумпировала честных чиновников Как чиновники IAAF в течение многих лет закрывали глаза на допинг российских легкоатлетов, а виноват оказался Владимир Путин.

«В ИААФ всё решал Ламин Диак. Я в этом всём не участвовал. Честно работал. Но я был вторым человеком в ИААФ, а на фоне санкций и всего происходящего против России это было недопустимо. Вот и получил», – подчеркнул экс-президент ВФЛА.

Так он виновен или нет? Уголовный суд Парижа решил, что виновен. Балахничёв считает, что стал жертвой обстоятельств. Но при этом Валентин Васильевич не отрицает, что проблемы с допингом в нашем спорте были очень серьёзными. И наверняка кого-то «отмазывать» приходилось.



«Каждую из проб, где находили допинг, я воспринимал лично. Да и весь этот скандал до сих пор так воспринимаю. Но хочу заметить, что я, будучи членом совета ИААФ, всегда пытался добиться баланса в плане перепроверок проб, чтобы это делалось не только у спортсменов РФ. Это бы продемонстрировало то, что борьба ведётся с допингом, а не с Россией. Ситуация и сейчас не изменилась, Россия до сих пор под прицелом. История показывает, что системное применение допинга – с использованием врачей, лабораторий, клиник – имело и имеет место и на Западе».