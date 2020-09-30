Рекорд ради котика. Самые быстрые люди планеты делают невероятные вещи

Быстрее всех в этом мире не только Усэйн Болт, Майкл Фелпс и Михаэль Шумахер. Есть ещё целый ряд по-хорошему безумных ребят, которые делают совершенно удивительные вещи и доказывают, что человеческий организм не знает предела.

«Брюс Ли» из Брянска

В этом списке есть и наш парень. Его зовут Павел Трусов. И он официально является самым быстрым бойцом на планете – круче Брюса Ли, Чака Норриса и Джеки Чана. Летом 2020 года в Словакии россиянин смог за одну минуту нанести по специальной подушке 322 удара, то есть за одну секунду он делал более пяти ударов. Это просто невероятно. Естественно, это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.



Павел родился в Брянске и с шести лет занимался кикбоксингом. В 20 лет решил завершить карьеру, чтобы сосредоточиться на тренерской деятельности. Но, конечно, о тренировках не забывал и долго шёл к тому, чтобы стать рекордсменом.

«Для меня это невероятная честь. Сумасшедшая возможность быть частью истории и показать людям, что, не имея очевидного таланта, но будучи одержимым, вы можете уничтожить любой рекорд. Я очень хотел показать всему миру эту возможность боксировать максимально быстро. Хочу быть олицетворением своего рекорда и идти вперёд», — приводит слова Трусова портал Брянской городской администрации.

Рекорд Бабочки ради котика

В 2018 году в Италии проходили съёмки, где должен был быть поставлен рекорд для книги Гиннесса. Главной целью было забраться на семиметровую высоту с помощью перекладины и сделать это как можно быстрее. За право установить уникальное достижение боролись три человека. Первый провалился, второй был близок к успеху, но всё же не справился.



А вот итальянский парень Тацио Гавиоли по прозвищу Бабочка сделал всё идеально. Кажется, сила гравитации для него не стала препятствием, и он покорил дистанцию всего за 10 секунд. Его главной мотивацией был, как ни странно, его кот.



«Первый рекорд, который я установил, был из-за моего кота. Он потерял лапу, попав под машину, и с тех пор взбирался на деревья только с тремя лапами. Мне было очень грустно из-за этого. Я начал подтягиваться одной рукой в знак солидарности с ним», — рассказал Гавиоли.

Человек-паук быстрее лифта

Вы думаете, что лифт самый быстрый способ подняться на другой этаж в здании? Вовсе нет! Польский скалолаз Марчин Дженьски доказал, что человек может быть быстрее лифта. Осенью прошлого года Марчин за 12 секунд забрался по специально построенной стене высотой шесть этажей. Лифт начал движение одновременно с 23-летним парнем, однако прибыл в пункт назначения чуть позже. Это время стало абсолютным рекордом по скорости скалолазания.



Дженьски вообще является одним из сильнейших скалолазов планеты. В 2016 году он победил в чемпионате мира по этому виду спорта, является четырёхкратным обладателем Кубка мира, девятикратным чемпионом Польши. А после того как он победил лифт в тяжёлом противостоянии, журналисты дали ему прозвище Человек-паук. Учитывая то, что скалолазание включено в программу Олимпийских игр, есть шанс, что мы ещё не раз услышим про Человека-паука из Польши на самом высоком уровне.

Шарик против страха

И ещё один удивительный рекорд, который одновременно является забавным и мотивационным. Американец Хантер Юэн в 2018 году за час надул 910 воздушных шариков. Это более 15 шаров за одну минуту! Сумасшедший показатель.

Хантер долго тренировался, работал над дыханием и в конечном счёте добился своего. Первый рекорд по надуванию шаров американец установил ещё в 2011 году, однако вскоре его результат был перекрыт, поэтому Юэну пришлось тренироваться ещё усерднее, чтобы вернуть себе это достижение.



Он сделал большое исследование и выяснил, что у человека кружится голова не из-за недостатка кислорода, а от избытка. Хантер внёс соответствующие коррективы в свои тренировки и побил-таки мировое достижение. А причина, по которой он вообще начал заниматься этим, весьма интересна. Оказалось, что в детстве он… боялся воздушных шаров, которые лопались и пугали его. Пришлось побороть страх.