«Нельзя с этим согласиться!» Минспорт ждёт от сборной России провала в Токио?

Во время заседания совета по развитию физкультуры и спорта при президенте России стало известно о задачах нашей олимпийской команды на летние Игры в Токио и зимние в Пекине. Эти задачи настолько изумили главу федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову, что она выдала жёсткое резюме: «Нельзя с этим согласиться! Впервые такое предложение».

Что так возмутило тренера, который признаёт только первое место в любом турнире?

Минспорт поставил задачу занять восьмое место на ОИ-2021 и пятое место на ОИ-2022

Восьмые в Токио, пятые в Пекине

Перед заседанием всем члены совета получили пакет документов для работы, и на 96-й странице Минспорт прописал скромные задачи для олимпийской сборной России. Всего лишь восьмое место в Токио-2020 и пятое – в Пекине-2022. Об этом, наверное, никто бы не узнал. Если бы не Ирина Александровна Винер-Усманова, которую данные задачи поставили в недоумение:



«Нельзя согласиться в этом проекте с предложением Министерства спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр и пятое место по итогам зимних Олимпийских игр! Впервые такое предложение. Проект стратегии, страница 96, – сказала она. – Наша страна имеет огромный спортивный потенциал. Результат на Олимпиаде может и должен быть более высоким. Наши спортивные традиции позволяют поставить перед нами такую задачу».



Реакция выдающегося тренера и спортивного функционера понятна: её подопечные о таких задачах никогда не слышали.

Реакция президента

«Я не буду вдаваться в детали того, что сейчас Ирина Александровна сказала, но со многими её тезисами я, безусловно, согласен. Сейчас не буду говорить о задачах, которые мы ставим перед собой в области спорта высших достижений, некоторые вещи здесь очевидны, которые сейчас были сказаны», – сказал Путин после выступления Винер-Усмановой.

Исинбаева на совещании с Путиным запуталась, говоря о задачах массового спорта

Конкретизировать задачи президент России не стал. Он предпочёл сосредоточиться на других аспектах «Стратегии развития физкультуры и спорта в РФ до 2030 года»: детский и массовый спорт, тренеры-педагоги, вовлечение населения в занятия спортом. Да и вообще на странице 96 и на олимпийских задачах никто, кроме Ирины Винер-Усмановой, внимание не заострил.



Президент ОКР Станислав Поздняков, рассказав о том, что подготовка к ближайшим Олимпиадам, на которых от сборной России не ждут выдающихся выступлений, идёт полным ходом, добавил: «Одним из основных показателей реализации стратегии является завоевание первого места в неофициальном командном зачёте на Играх в 2028 и 2030 годах».

Это реальная оценка?

Но настолько скромных целей у сборной России не было никогда. Даже когда часть спортсменов не допустили на Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Пхёнчхане.



А такие выступления, как в Ванкувере-2010, где российская сборная заняла 11-е место в медальном зачёте, приводили к кадровым перестановкам.



По любым параметрам для сборной России такое выступление, как прописано в плане Минспорта – провал.



Что это было со стороны Минспорта – реальная оценка возможностей нашей команды или осторожные планы, выполнить которые легко, да и перевыполнить тоже? И нужно ли тогда государству вкладывать гигантские деньги в спорт высших достижений?

Простить и обнулить. Только так Россия может попасть на Олимпиаду в Токио Увы, Конституционный суд России не в силах помочь нашим спортсменам.

Если судить исключительно по спортивным результатам, то сборная России в предолимпийском летнем сезоне на чемпионатах мира выглядела достойно и показала третий результат как по золотым медалям, так и по общему количеству наград.



На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная России стала четвёртой даже с учётом отсутствия некоторых лидеров и легкоатлетической команды в полном составе. На чемпионатах мира выступали все лучшие, в том числе и легкоатлеты. Что касается зимнего сезона, то он только предстоит и пока непонятно, пройдёт ли в полном объёме.



Возможно, Минспорт в своей оценке учитывал неспортивные факторы. В том числе и предстоящие в ноябре (если не будет очередного переноса) слушания в CAS, на которых Россия будет отстаивать право выступать под своим флагом на крупнейших спортивных соревнованиях.