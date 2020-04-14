Простить и обнулить. Только так Россия может попасть на Олимпиаду в Токио

Сможет ли сборная России принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году?
Ответ на этот вопрос будет дан в июле на заседании Спортивного арбитражного суда, если оно всё-таки состоится. Вне зависимости от того, как будет называться команда, которую Россия отправит на Игры, перенос скажется на подготовке и формировании состава. Вообще, в связи с переносом Олимпиады возникла масса дополнительных вопросов.
Пойдёт ли суд на обнуление?
Заседание CAS, на котором будет рассматриваться дело ВАДА против РУСАДА, запланировано на неделю с 6 по 12 июля.
И только суд должен дать ответ на вопрос, насколько законны декабрьские решения ВАДА, оставившие Россию без права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира и принимать любые международные турниры в ближайшие четыре года. А решения эти были вынесены в наказание за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Министр спорта России Олег Матыцин совсем недавно во время видеоконференции заявил, что в связи со сложившейся в мире ситуацией из пандемии коронавируса можно и забыть о прежних претензиях, а сосредоточиться на восстановлении полноценной спортивной жизни. Более того, Россия, несмотря на сложную ситуацию, готова провести на своей территории те международные турниры, особенно квалификационные к Олимпиаде.
Иными словами, чиновник предложил простить Россию и, как модно сейчас говорить, обнулить её спортивные грехи. С учётом тяжёлой ситуации вокруг нашего спорта это по сути единственный вариант выступить на перенесённой Олимпиаде в Токио со своим флагом и гимном.
Но это позиция эмоциональная. Спортивный арбитражный суд – не Конституционный суд России. Там предложение об обнулении может и не пройти. Да и перенос Олимпийских игр в данном случае даст возможность судьям без спешки досконально разобрать дело. И если в июле 2020 года существовал вариант, что разбирательство затянется и Россия проскочит в Токио с флагом и гимном, то сейчас мы можем рассчитывать только на чудесное помилование.
Олимпийские путёвки
Вне зависимости от того, в каком качестве российские спортсмены поедут в Токио следующим летом, необходимо решить все вопросы с отбором на Игры. Международный олимпийский комитет уже объявил, что спортсмены и команды, которые завоевали право участия в Играх до пандемии, это право сохранят.
На данный момент известны примерно 57 процентов тех, кто завоевал путёвки. Далеко не факт, что эти спортсмены поедут в Токио летом 2021 года. Например, в той же борьбе путёвки не именные. На квалификационном турнире путёвку завоевал один спортсмен, а поехать может совсем другой. Не сможет нынешний лидер подтвердить свой статус через год, и прости-прощай.
В спортивной гимнастике вообще возникла скандальная ситуация. Дело в том, что в 2020 году в Токио никак не смогли бы принять участие спортсменки, которые родились в 2005-м. Но в следующем году они уже подходят под все критерии. В США высказались резко против того, чтобы сильные юниорки могли участвовать в Олимпиаде, так как они наверняка потеснят некоторых ветеранов. И настаивают на том, что на Игры должны отбираться по прежним правилам.
Во многих видах спорта олимпийский отбор вообще заморожен. Например, руководство мировой лёгкой атлетики решило, что до 1 декабря 2020 года никакие старты не будут считаться отборочными. Далеко не все это решение поддержали.
Но вообще, перенос Олимпиады на год сделает процесс отбора в тех видах спорта, где он ещё не прошёл, достаточно прозрачным. Национальные федерации по видам спорта получат возможность провести чемпионаты своих стран и определить участников Игр. Это особенно актуально для России, где составы вообще могли быть сформированы не по спортивному принципу, а решением тренерских советов.
Что делать с дисквалифицированными?
Один из главных вопросов, на которые мировое спортивное сообщество ждёт ответа.
Допустим, срок дисквалификации спортсмена заканчивается в августе 2020 года, то есть участие в Олимпийских играх в Токио было бы исключено. Но в перенесённой Олимпиаде спортсмен уже вправе участвовать.
Глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт настаивает на том, чтобы ВАДА внесло поправки в свой кодекс, предусматривающие ситуацию, когда все соревнования в мире в связи с форс-мажором отменены, и дисквалифицированные спортсмены ничего не теряют. Но глава ВАДА Витольд Банька дал понять, что такие изменения противоречат всем нормам спортивного и гражданского права.
Только в лёгкой атлетике насчитывается примерно 40 спортсменов, которые не смогли бы участвовать в Олимпиаде в 2020 году, но с полным правом могут поехать на Игры в 2021-м. Международный Олимпийский комитет в данном случае всё свалил на ВАДА – только эта организация может принять окончательное решение.
Как готовиться к Олимпиаде?
Пока на этот вопрос ответа нет ни у кого. Тренировочные сборы отменены, тренировочные базы закрыты. Минспорт не будет компенсировать федерациям потери от переноса сборов и стартов, но это решил сделать ОКР.
В любом случае все программы подготовки придётся пересматривать. Наверняка тренеры и спортсмены планировали выход на пик формы к середине – второй половине июля 2020 года, теперь же придётся всё менять на 2021 год. Хотя и с этим могут возникнуть вопросы. Японское правительство уже говорит, что коронавирус может оказать более долгосрочное влияние, чем предполагается. Нельзя совсем исключать и варианта с проведением летней Олимпиады в 2022-м, в один год с зимней. Последний раз такое было в 1992-м, когда Игры принимали Альбервилль и Барселона.
Но до 2022 года многие из потенциальных олимпийцев могут и недотянуть и завершат карьеры. А если верить члену МОК Ричарду Паунду, который уже заговорил о влиянии коронавируса на проведение зимней Олимпиады в Пекине, пока вообще нельзя однозначно сказать, когда же мировой спорт дождётся следующих Игр.
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