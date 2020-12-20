Российские лыжники забрали золото в напряжённой гонке. Опередили французов на 0,2 секунды!

Девушки были к золоту даже ближе парней, но упустили победу на финишной прямой. По ходу гонки наши бежали даже последними!

В Дрездене командными спринтерскими гонками завершился лыжный 2020 год. Короткие эстафеты получились драматичными, в обеих гонках всё решалось на последнем метре, и в том, и в другом случае за победу бились российские сборные. У парней всё получилось, а девушки уступили разножку и остались вторыми. Как же круто это было!

Серебро с падением

Сборная России на обе эстафеты выставила по две команды. У девушек в первой команде бежали Юлия Ступак (Белорукова) и Наталья Непряева, во второй – Татьяна Сорина и Христина Мацокина.



И те, и другие в полуфинале бежали в одном забеге и отобрались в финал хоть и по времени, но без малейших проблем вышли. А вот в медальном забеге возникли серьёзные проблемы.

Сначала на передаче эстафеты упала Ступак, столкнувшись с немкой. Юлия в этот момент даже не успела доехать до Натальи и коснуться подруги по команде. А затем и Мацокина споткнулась и не смогла нормально отправить на дистанцию Сорину.



К счастью, лидировавшие в гонке американские команды и швейцарки не особо напрягались, и россиянки сумели вернуться в общую группу с последнего места. Но если бы в этот момент соперницы ускорились, всё могло быть значительно сложнее.

«Сказала ей, что она сумасшедшая». Итальянская лыжница выбила россиянку Сорину с трассы А Александр Большунов остался без медали в спринте.

Получив такое «китайское предупреждение», российские лыжницы постарались переместиться вперёд, чтобы хоть частично гарантировать себе удобную передачу эстафеты и не зависеть в этом от соперниц. Это удалось нашим девушкам из первой команды.



Ступак и Непряева последние четыре этапа лидировали. На последней передаче Юлия даже создала отрыв и отправила Наталью к победе. Непряева лидировала весь этап, вышла на финишную прямую вышла первой, но на последнем метре проиграла швейцарке Надин Фендрих, чем очень расстроила Юрия Бородавко.



Тренер сборной России заявил, что такое преимущество упускать было нельзя. А серебряные призёры в один голос говорили о том, что нужно работать над передачей эстафеты, так как случившееся в Дрездене – непрофессионализм.



Сорина и Мацокина в итоге стали последними, также заметив, что нужно отрабатывать передачу этапов без сбоев.

Золото без падения

В мужском командном спринте россияне отправили в борьбу в первой команде Александра Большунова с Глебом Ретивых, а во второй – Артёма Мальцева с Александром Терентьевым.



Наши фавориты легко прошли в финал, а вот вторая команда еле проползла в десятку сильнейших. Всё решило падение британцев за 300 метров до финиша. Мальцев и Терентьев пробились в десятку финалистов на тоненького, но в решающем забеге шансов на медали у них не было.

Большунов с Ретивых финал провели образцово-показательно, хотя тревожные моменты тоже были. Например, когда Александр столкнулся со швейцарцем, но оба устояли. Или когда Глеба оттёрли в середину пелотона. Правда, всё это было в первой половине эстафеты.



А во второй всё встало на свои места. На предпоследнем этапе Большунов так ускорился, что за ним смог удержаться только француз Ришар Жюв. А вот итальянец Лука де Фабиани не смог этого сделать, как ни старался. Это означало, великолепный финишёр Федерико Пеллегрино уже никак не сможет ввязаться в борьбу за золото, а Ретивых нужно удержать Луку Шанава.

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Так и произошло. Несмотря на все усилия француза, который практически поравнялся с россиянином, Глеб выиграл финишное ускорение. Пеллегрино приблизился, но не на дистанцию атаки.



Кстати, именно коньком командный спринт пройдёт и на чемпионате мира – 2021 в Оберстдорфе. И в такой репетиции у сборной России золото и серебро. Не было сборных Норвегии, Швеции и Финляндии? Эти их проблемы.



Последнее лыжное золото 2020 года осталось за сборной России. И это очень круто! В первый день нового года лыжный сезон продолжится многодневкой «Тур де Ски».