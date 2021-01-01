Все главные спортивные события 2021-го. Это будет самый насыщенный год в истории?

В 2020 году коронавирус серьёзно порезал календарь спортивных событий. Одни виды спорта почти не пострадали, другие остались вообще без серьёзных турниров. Но совсем уж отменяли немногое – почти всё переносили на грядущий 2021-й. И если пандемия в следующем году не усилится, то этот год будет едва ли не самым насыщенным в истории спорта.

Олимпиада, чемпионат Европы по футболу, чемпионаты мира по хоккею, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, и даже пляжному футболу в Москве. И это лишь самое-самое главное!

25 декабря – 5 января. Чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд

Первая причина отставить в новом году тарелку оливье и подсесть к телеэкрану – хоккей. Молодёжная сборная России на подобных турнирах всегда бьётся за самые высокие места, а иногда и дарит настоящую драму. За кого ещё болеть, как не за нашу бесстрашную молодёжь в хоккее?

9-21 февраля. Чемпионат мира по биатлону

Да, пока дела у наших биатлонистов не ладятся, и Губерниев уже присматривает себе ботинок, чтобы съесть его, если у россиян будет 50 гонок подряд без медалей. Однако в 2020 году ситуация была похожей: нашу команду преследовали неудачи, а затем Александр Логинов взял и стал вопреки всему чемпионом мира. Так что и в Поклюке мы будем надеяться на маленькое чудо.

Александр Логинов Фото: РИА Новости

25 февраля – 7 марта. Чемпионат мира по лыжным гонкам

А вот у лыжников, в отличие от биатлонистов, всё в полном порядке. Увы, норвежцы, испугавшись коронавируса, решили пропустить первую половину сезона, поэтому очередную серию грандиозного лыжного сражения Россия – Норвегия зрители увидят только на чемпионате мира в Германии. Кто круче? Большунов или Клебо? Непряева или Йохауг? Узнаем уже в марте!

22-28 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристы, кажется, больше всех остальных страдают от пандемии коронавируса – их турниры отменяют чаще всего. В 2020 году они остались без чемпионата мира, а в 2021-м – уже без чемпионата Европы. Но на то, что в марте чемпионат мира состоится, надежда есть. Какое сражение за золото развернётся у девушек – даже представить страшно, учитывая невероятный уровень выступлений на чемпионате России. Но и про другие виды забывать не надо – там тоже будет круто!

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

21 мая – 6 июня. Чемпионат мира по хоккею

Разве российскому болельщику нужно объяснять, почему это круто? Сборная России в любом составе и в матчах с любыми соперниками будет стремиться только к золотым медалям.

Вопрос только в том, где пройдёт турнир. Беларусь уже несколько лет готовилась к этому событию, но, кажется, его могут перенести. Один из вариантов – Москва. Что ж, поживём – увидим.

11 июня – 11 июля. Чемпионат Европы по футболу

В 2021 году всех нас ждёт целый месяц большого футбола – настоящий праздник, перенесённый с прошлого года. В бой за титул вступят 24 лучшие команды, включая и сборную России. История показывает, что на крупных турнирах наша команда может добиться подчас самых неожиданных для всех результатов. Может быть, и на Евро-2021 получится удивить всех скептиков?

Кстати, турнир будет особенным для России и из-за того, что ряд матчей будет сыгран в Санкт-Петербурге. По крайней мере, если планы организаторов вновь не сломает коронавирус.

Фото: rfs.ru

23 июля – 8 августа. Олимпийские игры

Главный турнир лета. Главный турнир года. Главный турнир даже не четырёх, а пятилетия!

Да, Россия будет выступать без своего флага и гимна, что ж поделать, но спортсмены всё равно будут биться за медали во множестве различных видов спорта. Пловцы, гимнасты, борцы, боксёры, фехтовальщики, волейболисты и многие-многие другие получат шанс воплотить заветную мечту об олимпийском золоте в реальность. Главное, чтобы Игры вновь куда-нибудь не перенесли.

19-29 августа. Чемпионат мира по пляжному футболу

Всё просто. Сборная России будет биться с бразильцами, португальцами и прочими кудесниками мяча за третий титул в своей истории. Но впервые эта битва разразится в России! Дома наша команда всегда собирает полные трибуны и добивается успехов. Исключений в 2021-м не будет!

Фото: rfs.ru

12 сентября – 3 октября. Чемпионат мира по мини-футболу

А вот и ещё один вид футбола, в котором сборная России реально сразится за золотые медали чемпионата мира. В последние годы наша команда всё ходит вокруг да около серьёзных титулов, но, кажется, в Литве пора эту ситуацию исправлять. Все возможности для этого есть!

2-19 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин

В декабре 2020-го российские гандболистки заняли лишь пятое место на чемпионате Европы. «Лишь» – потому что наша женская сборная всегда бьётся за золото. Да, был не оптимальный состав, были тренерские недоработки. Но у команды есть год для работы над ошибками. В конце концов Россия не выигрывала чемпионаты мира с 2009-го. Болельщики соскучились по титулам!