«Не хочу видеть комбинезоны русских!» Реакция иностранцев на победы России в «Тур де Ски»

Большуновым восхищаются и называют безумцем. Норвежцы не уверены, что его можно победить.

От выступления сборной России по лыжным гонкам у зарубежных СМИ в нынешнем сезоне была настоящая истерика. До старта «Тур де Ски» «отличились» шведские и норвежские журналисты, по ходу многодневки к ним присоединились швейцарцы, также задавшиеся вопросом – а чисты ли русские лыжники? Но после триумфального финиша «Тура» все говорят только о том, как силён Александр Большунов и вся сборная России.

Россия завершила «Тур де Ски» триумфом. Большунов на горе, кажется, даже не запыхался Спицов – лучший в финале, Большунов – первый в тотале, Ступак повторила лучшее достижение российских лыжниц. Великолепно!

«Дней пятнадцать я их красную форму видеть не хочу»

Серебряный призёр «Тур де Ски» Морис Манифика в 34 года стал первым французом, которому удалось попасть в топ-3 в общем зачёте. После финиша ветеран радовался вместе с нашими лыжниками, в окружении которых провёл несколько гонок.

«Когда мы с русскими финишировали, то поздравляли друг друга и радовались результату. Но теперь дней пятнадцать я не хочу видеть красные комбинезоны русских. Они каждый раз оказывались сильнее!» – сказал Манифика.

«Большунов на пьедестале на каждом чёртовом старте!»

В Швеции сначала подняли волну против Татьяны Сориной, задев попутно и всю нашу команду, а во время последней гонки в гору комментатор телеканала SVT Андрес Блумквист восхищался Александром Большуновым.



«От этого русского парня просто дух захватывает! Он находится на пьедестале на каждом чёртовом старте, в котором принимает участие! Такого подавляющего преимущества не было даже у норвежцев», – заявил Блумквист.



Напомним, что сборная Норвегии в полном составе пропустила многодневку.

«Норвежцы тихо курят в сторонке»

Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, не считает, что «Тур де Ски» проиграл из-за отсутствия сборной Норвегии.

«Большунов – просто монстр». Даже норвежцы восхищены триумфом России на «Тур де Ски» Зарубежные СМИ сравнивают лидера нашей сборной с царём и вспоминают Российскую империю.

«Не обесценит ли победу отсутствие норвежцев? А они тихо и нервно курят в сторонке. Есть официальные соревнования, и ни один здравомыслящий спортсмен не высказал своих сомнений на этот счет», – сказал Бородавко «Р-Спорту».

«Откуда у него силы взялись?»

Между тем сами норвежцы восхищаются Большуновым.



«Это просто невероятно, что он нашёл в себе силы на такой финиш в последней гонке. Откуда они у него взялись? Александр мог бы вообще ничего не делать, никуда не спешить и всё равно выиграть. Его стремление к победам просто невероятно», — сказала в эфире NRK олимпийская чемпионка и чемпионка мира Астрид Якобсен.

«Большунов – это безумие»

А эксперт TV2 Петтер Шинстад оценил шансы российского лыжника на чемпионате мира в Оберстдорфе.

Большунов разорвал всех на «Тур де Ски». Во время награждения он рычал и пел гимн! Никому из россиян прежде не удавалось выиграть знаменитую лыжную многодневку дважды. Большунов сделал это!

«Большунов – это безумие. Он никогда не сдаётся, это впечатляюще. Александр невероятно силён на разделках, но он не выглядит непобедимым. Хотя лично мне очень хочется, чтобы он подошёл к чемпионату мира даже в более хорошей форме, чем сейчас», – сказал Шинстад.

«Его никто не сможет победить, кроме нас»

«Он сильнейший. И в прошлом году им был. Йоханнес Клебо побеждал его, так что это возможно, но никто другой, кроме нас, норвежцев, не может этого сделать. Мы живем с верой. Если сумеем победить его на чемпионате мира, будем очень довольны», – заявил Эмиль Иверсен в Aftenposten.

«Проявил себя, как герой»

«Очень мне понравился Саша Большунов, понятно, что ему тяжело, он устал. Все устали, это понятно, но Саша мышечно мощный, идти в эту гору ему гораздо сложнее, чем лёгким спортсменам. Поэтому Саша в очередной раз проявил себя как герой. Не знаю, сложнее ли отстаивать победу или впервые её достигать», – отметила победу лидера сборной главный тренер команды Елена Вяльбе в интервью «Р-Спорту».

«Надо их остановить»

Ну а сам Большунов после победы на «Тур де Ски» заявил, что теперь все силы направит на подготовку к чемпионату мира.



«Надо отдохнуть и готовиться к чемпионату мира. Как я понял, сборная Норвегии планирует там успешное выступление, так что нужно делать всё, чтобы в каких-то гонках остановить их», — сказал российский чемпион.