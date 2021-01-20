А где была сборная России? Египетские гандболисты разгромили наших на чемпионате мира

Впрочем, шансы на четвертьфинал ещё не потеряны. Только права на ошибку больше нет.

Сборная России по гандболу потерпела первое поражение на чемпионате мира, который проходит в Египте. В первом матче основного раунда хозяева турнира не оставили не единого шанса нашей команде, спокойно доигрывая встречу запасными. Впереди матчи с македонцами и шведами, в которых нужны только победы.

Не та Россия

В этой игре на площадке была та сборная России, к которой болельщики привыкли за последние годы. Команда, которая временами показывает очень неплохой гандбол, но прекращает бороться, если что-то идёт не так.



А той сборной России, которая на текущем чемпионате мира неожиданно показала себя зрелой и зубастой командой, готовой биться за каждый мяч, на площадке в Каире не было. Где она осталась? В Александрии, где прошёл групповой этап?

Россия расслабилась в игре с аутсайдером. Нашу гандбольную сборную спас украинский вратарь Станислав Третынко творил чудеса против бросков быстрых корейцев. А его даже не признали лучшим игроком матча!

Сложно сказать, что случилось с подопечными Велимира Петковича. Возможно, просто карма за слабо проведённый матч с Южной Кореей, представленной молодёжным составом.



Хотя начало игры вроде бы ничего плохого не предвещало. Да, Игорь Сорока в первой атаке после прекрасной стяжки с левого угла удобно напрыгивал на ворота, но наступил на шестиметровую линию и лишился верного гола, но дальше какое-то время всё было неплохо.



Лучший бомбардир сборной России Сергей Марк Косоротов бросал без промаха. И вся атака строилась через него. Но стоило нашему главному тренеру дать Косоротову отдохнуть, как всё разрушилось. Не получалось просто ничего.



Египтяне не предлагали бешеные скорости, они играли в среднем и даже медленном темпе. А у наших парней мяч валился из рук. Причём в буквальном смысле. Правый полусредний Дмитрий Киселёв, великолепно действовавший в предыдущих играх, вообще не бросал по воротам. Отметился лишь парой неожиданных передач и двумя грубейшими потерями, которые использовали хозяева.



По большому счёту, в атаке кроме действий на Косоротова и передач самого Сергея Марка на линейного Павла Андреева сборная России ничего не показала. В защите же наши парни не успевали за тем, как быстро перемещают мяч небыстрые в целом египтяне.



Вратарских подвигов, которыми в двух предыдущих матчах отличились Виктор Киреев и Станислав Третынко, тоже не было. Вот и получилось, что на перерыв команды ушли при счёте 8:15! С такой разницей и таким количеством заброшенных за тайм голов матчи на чемпионатах мира не выигрываются.

Шансы не потеряны

Проблески игры из предыдущих матчей нашей сборной несколько раз были во втором тайме. Но достаточно быстро погасли.



Два быстрых гола как-то настроили на то, что борьба ещё возможна, но затем всё вернулось к тому раскладу, который установили египтяне. Разница порой доходила до восьми мячей, а во встрече примерно равных по классу команд это не отыгрывается.

Россия сенсационно обыграла фаворитов чемпионата мира! Как давно не было таких эмоций! Наши гандболисты сыграли уверенно, солидно, красиво. А последний тайм-аут в матче был на чистом русском – тренер даже не вмешивался.

Египтянам даже не потребовалась помощь судей, хотя странных решений чешским рефери избежать не удалось. Команда 41-летнего испанского специалиста Роберто Гарсии Паррондо была просто сильнее. Настолько, что с середины второго тайма матч у сборной Египта доигрывали в основном те игроки, что большую часть времени просидели на скамейке запасных.



Лучшим в нашем составе стал Косоротов, но в одиночку матчи такого уровня не выигрываются.



Это первое поражение сборной России на чемпионате мира, и оно может стать фатальным для нашей команды в плане борьбы за четвертьфинал. А может и не стать. Впереди ещё игры с македонцами и шведами, в которых нужна только победа.