Россияне разгромили македонцев на чемпионате мира. Даже лишившись лучшего бомбардира

В матче команд, которых вообще не должно было быть на чемпионате мира по гандболу в Египте, сборная России разгромила сборную Северной Македонии. Преимущество в 12 мячей могло легко быть увеличено и до двух десятков. От выхода в четвертьфинал сборную России отделяет только одна победа. Добыть её необходимо в матче со шведами.
Команды-фантомы
Сборная России попала на чемпионат мира благодаря wild-card от международной федерации, но в Египет из-за санкций приехала команда Федерации гандбола России.
Руководство IHF вряд ли хоть раз пожалело, что отдало место на чемпионате мира российской команде. Подопечные Велимира Петковича демонстрируют очень хорошую игру, достойную и турнира из 24 команд, как раньше, не говоря о 32 участниках.
Сборная Северной Македонии узнала о том, что необходимо лететь в Египет, за 48 часов до первого матча. С турнира из-за ковида снялась сборная Чехии, и македонцы заняли её место.
Для них игра с российской командой ничего не решала – они вышли в основной раунд без набранных очков и без малейших шансов на плей-офф. Для россиян же как раз решала – будет команда биться за попадание в восьмёрку сильнейших или нет.
Разгром за полчаса
Все вопросы о победителе сборная России сняла за один тайм.
Македонцы, у которых проходит смена поколений, натолкнулись на очень добротную игру в исполнении российской команды. И шикарные действия нашего вратаря Виктора Киреева. Соперники смогли распечатать его ворота только на седьмой минуте игры, а до этого он сделал несколько сейвов.
Россияне уже через пять минут после старта могли вести со счётом 5:0 или 6:0, но ограничились тремя заброшенными мячами. После небольшого затыка с реализацией бросков парни всё наладили и унеслись в огромный отрыв.
В обороне тоже всё было отлично – предельная концентрация, быстрые руки, готовые для перехвата, быстрые ноги для перемещения и светлая голова. Грубых ошибок в исполнении нашей команды не было. Ну и разница «+10» не оставляла македонцам шансов отыграться.
Проблема правого
Хотя в начале второго тайма приложили все усилия, чтобы сократить отставание. И забросили три мяча подряд. Да ещё и лучший бомбардир сборной России Сергей Марк Косоротов получил прямую красную карточку, угодив с семиметрового в лицо вратарю соперников.
Пожалуй, именно этот момент встряхнул российскую команду, которая уже начала засыпать. Велимир Петкович дал поиграть всем, и итоговые «+12» ещё не совсем отражают огромное превосходство сборной России.
Но за этими красивыми цифрами и отличной игрой в защите всё же обращает на себя внимание проблема с правым полусредним в атаке. Великолепно проведший матчи с Беларусью и Словенией Дмитрий Киселёв совсем закис. Он допускает запредельное количество ошибок, которые умело использовала сборная Египта.
Петкович усадил Кисёлева на скамейку запасных во втором тайме, но игравший вместо него Александр Котов – правша, что резко снижает вариативность в атаке. Котов выполняет огромный объём действий в обороне, раздаёт длинные передачи, но в атаке ему на этой позиции гораздо сложнее.
У Петковича и Киселёва есть два дня до решающего матча против Швеции, чтобы постараться решить проблему.
Победа в этой игре гарантирует россиянам участие в четвертьфинале, о чём до старта турнира даже подумать было невозможно.
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