Россияне разгромили македонцев на чемпионате мира. Даже лишившись лучшего бомбардира

В матче команд, которых вообще не должно было быть на чемпионате мира по гандболу в Египте, сборная России разгромила сборную Северной Македонии. Преимущество в 12 мячей могло легко быть увеличено и до двух десятков. От выхода в четвертьфинал сборную России отделяет только одна победа. Добыть её необходимо в матче со шведами.

Команды-фантомы

Сборная России попала на чемпионат мира благодаря wild-card от международной федерации, но в Египет из-за санкций приехала команда Федерации гандбола России.



Руководство IHF вряд ли хоть раз пожалело, что отдало место на чемпионате мира российской команде. Подопечные Велимира Петковича демонстрируют очень хорошую игру, достойную и турнира из 24 команд, как раньше, не говоря о 32 участниках.



Сборная Северной Македонии узнала о том, что необходимо лететь в Египет, за 48 часов до первого матча. С турнира из-за ковида снялась сборная Чехии, и македонцы заняли её место.



Для них игра с российской командой ничего не решала – они вышли в основной раунд без набранных очков и без малейших шансов на плей-офф. Для россиян же как раз решала – будет команда биться за попадание в восьмёрку сильнейших или нет.

Разгром за полчаса

Все вопросы о победителе сборная России сняла за один тайм.



Македонцы, у которых проходит смена поколений, натолкнулись на очень добротную игру в исполнении российской команды. И шикарные действия нашего вратаря Виктора Киреева. Соперники смогли распечатать его ворота только на седьмой минуте игры, а до этого он сделал несколько сейвов.

Россия расслабилась в игре с аутсайдером. Нашу гандбольную сборную спас украинский вратарь Станислав Третынко творил чудеса против бросков быстрых корейцев. А его даже не признали лучшим игроком матча!

Россияне уже через пять минут после старта могли вести со счётом 5:0 или 6:0, но ограничились тремя заброшенными мячами. После небольшого затыка с реализацией бросков парни всё наладили и унеслись в огромный отрыв.

В обороне тоже всё было отлично – предельная концентрация, быстрые руки, готовые для перехвата, быстрые ноги для перемещения и светлая голова. Грубых ошибок в исполнении нашей команды не было. Ну и разница «+10» не оставляла македонцам шансов отыграться.

Проблема правого

Хотя в начале второго тайма приложили все усилия, чтобы сократить отставание. И забросили три мяча подряд. Да ещё и лучший бомбардир сборной России Сергей Марк Косоротов получил прямую красную карточку, угодив с семиметрового в лицо вратарю соперников.

Пожалуй, именно этот момент встряхнул российскую команду, которая уже начала засыпать. Велимир Петкович дал поиграть всем, и итоговые «+12» ещё не совсем отражают огромное превосходство сборной России.

Но за этими красивыми цифрами и отличной игрой в защите всё же обращает на себя внимание проблема с правым полусредним в атаке. Великолепно проведший матчи с Беларусью и Словенией Дмитрий Киселёв совсем закис. Он допускает запредельное количество ошибок, которые умело использовала сборная Египта.

А где была сборная России? Египетские гандболисты разгромили наших на чемпионате мира Впрочем, шансы на четвертьфинал ещё не потеряны. Только права на ошибку больше нет.

Петкович усадил Кисёлева на скамейку запасных во втором тайме, но игравший вместо него Александр Котов – правша, что резко снижает вариативность в атаке. Котов выполняет огромный объём действий в обороне, раздаёт длинные передачи, но в атаке ему на этой позиции гораздо сложнее.

У Петковича и Киселёва есть два дня до решающего матча против Швеции, чтобы постараться решить проблему.

Победа в этой игре гарантирует россиянам участие в четвертьфинале, о чём до старта турнира даже подумать было невозможно.