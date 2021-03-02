Чемпионат мира по лыжам — 2021. Женская «разделка». Девочки, пора догонять! LIVE

Елена Вяльбе сказала, что «разделка» — это более русская гонка. Ждём от наших девушек борьбы за награды. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».

Во вторник, 2 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе будет разыгран один комплект наград в лыжных гонках. Девушки будут сражаться за медали в 10-километровой «разделке». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые будут её окружать. Хочется надеяться, что наши девушки включатся в борьбу за награды — пора уже догонять мужскую половину команды, добывшую золото и бронзу усилиями Большунова и Ретивых.

Старт женской гонки с раздельным стартом намечен на 15:15 по московскому времени.