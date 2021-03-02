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Лыжные гонки, Чемпионат мира — 2021, женщины, гонка с раздельным стартом, 10 км, онлайн-трансляция 02 марта 2021

Юлия Ступак, чемпионат мира по лыжам — 2021
Павел Панышев
Чемпионат мира по лыжам — 2021. Женская «разделка». Девочки, пора догонять! LIVE
Елена Вяльбе сказала, что «разделка» — это более русская гонка. Ждём от наших девушек борьбы за награды. Онлайн-трансляция на «Чемпионате».
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021
Медальный зачёт чемпионата мира по лыжным видам спорта - 2021

Во вторник, 2 марта на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2021 в Оберстдорфе будет разыгран один комплект наград в лыжных гонках. Девушки будут сражаться за медали в 10-километровой «разделке». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонки и расскажет о самых интересных событиях, которые будут её окружать. Хочется надеяться, что наши девушки включатся в борьбу за награды — пора уже догонять мужскую половину команды, добывшую золото и бронзу усилиями Большунова и Ретивых.

Старт женской гонки с раздельным стартом намечен на 15:15 по московскому времени.

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