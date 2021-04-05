«Для меня это немного перебор». Как Ефимова вернулась из США в Россию ради Олимпиады-2021

Одна из самых популярных спортсменок страны Юлия Ефимова, живущая в США, не принимала участие в официальных соревнованиях практически два года. Последний старт пришёлся на июль 2019 года – то был чемпионат мира по плаванию в Кванджу. И вот в апреле 2021 года Ефимова приехала в Россию, чтобы выступить на национальном чемпионате.
Выбора у Юлии не было – только так можно отобраться на грядущую Олимпиаду в Токио.
Победив на дистанции 50 м брассом в свой день рождения, россиянка сделала неожиданное заявление. Есть высокая вероятность, что Ефимова не вернётся в Америку до Игр в Токио. Красавица-спортсменка хочется готовиться к Олимпиаде-2021 на родине.
«Никогда у меня такого не было»
С тех пор как в мире разбушевался коронавирус, а границы закрылись, Ефимова не покидала США. Лишь в январе этого года Юлия вернулась к серьёзным, полноценным тренировкам: занималась либо в бассейне у дома, либо прямо в океане. Других вариантов попросту не было, в Калифорнии закрыто вообще всё. Единственным стартом за год для неё стали клубные соревнования в ярдовом (21-метровом) бассейне. Правда, соревнованиями это назвать довольно сложно.
«Никогда у меня такого не было. Вообще был один старт, даже за соревнования он толком не считается – просто попросили тренера в клубе провести. Встали, проплыли «по ярдам». Бортики там поставили, видео сделали, но соревновались-то мы с детьми! Те клубы, которые ходили в этот бассейн, все разных возрастов, вот они и участвовали. Сейчас периодически такие соревнования проходят, другого варианта просто нет», – приводит слова Ефимовой Р-Спорт.
Ну разве можно в таких условиях подготовиться к главному старту четырёхлетия?
«Нет смысла лететь в Америку»
Несмотря на закрытые границы и все сложности последнего года, Ефимова привычно остаётся на позитиве. Вот и в Казань Юлия прилетела в отличном настроении, гуляла по городу, летала на самолёте над городом. И начала чемпионат России с победы на дистанции 50 м брассом в свой день рождения. Это неолимпийская дистанция, но было важно начать турнир именно так. Далее россиянке предстоит пройти квалификацию на Олимпиаду на дистанциях 100 и 200 м.
Ефимова при этом сообщила, что существует хорошая вероятность, что она вообще не вернётся в США до окончания Игр в Токио. Спортсменка не видит в этом большого смысла.
«Пока тяжело сказать где и что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку – нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы», – приводит слова Ефимовой ТАСС.
«Слишком много ко мне внимания»
Конечно, приезд звезды российского спорта на родину вызвал огромный интерес. В Казани от Юлии не отходили журналисты и болельщики. А тут ещё и победа, и день рождения!
«Это в первый раз, что день рождения выпал на чемпионат России! И за это я не прощу никого! Слишком много ко мне внимания. Мне и так-то хватает внимания на соревнованиях, начиная с чемпионата России. А тут ещё и день рождения. И поздравили прямо с утра, чтобы никто не прошел мимо! Для меня это немного перебор!» – рассказала Юлия в интервью «Матч ТВ».
Пожалуй, Ефимовой действительно стоит готовиться к Олимпиаде на родине. В России открыты бассейны, минимум ограничений, есть соревнования – всё, что нужно для того, чтобы подвести себя к главному старту в наилучшей форме и стать, наконец, олимпийской чемпионкой.
- 5 апреля 2021
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50
-
20:17
-
19:40
-
18:53
-
17:07
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
16:10
-
15:47
-
15:10
-
13:36
-
12:55
-
12:16