Главный бич современных шахмат. История жульничества на чёрно-белой доске

Счёт известных шахматистов, попавшихся на обмане во время пандемии, уже идёт на десятки. Как с этим бороться – непонятно.

Спортивный мир непрерывно лицезреет борьбу против нечестной игры. В атлетических видах спортсменов обычно ловят на допинге, а в играх интеллектуальных существуют свои виды мошенничества. Шахматы наряду с киберспортом, покером и го в современных реалиях сильно пострадали от так называемого читерства. Человеческие подсказки существовали и в советское время, но в XXI веке жулики поставили себе на службу непобедимый компьютер.

Чи́терство (от англ. to cheat — мошенничать) — жаргонный термин, применяемый преимущественно в контексте игр, чаще компьютерных или азартных. Означает применение недозволенных или нестандартных методов и приёмов, а также специальных технических средств для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры.

Когда даже простой смартфон играет сильнее опытного гроссмейстера, нарушителям даже не нужны секретные наушники – достаточно просто спрятать телефон в туалете.

Какие же громкие истории мы можем вспомнить?

«Тут мат в восемь ходов!»

Шёл 1998 год, и этот случай с юмором пересказывался во многих газетах и журналах.

На крупном открытом турнире в Бёблингене (Германия) перед последним туром выяснилось, что на одном из первых столов встречаются гроссмейстер Сергей Калиничев и любитель с рейтингом 1925 Клеменс Альверманн. Могло показаться, что это счастливый шанс фаворита, но на деле всё оказалось совсем иначе, и уже скоро позиция гроссмейстера дымилась в руинах. Калиничев сдался, на что его соперник воскликнул: «Ну да, ведь тут мат в восемь ходов!» Этот вывод был абсолютно не очевиден даже для сильного игрока, но компьютер показывал, что через восемь ходов чёрному королю действительно наступала крышка.

Во время партии Альверманн регулярно покидал игровое помещение, но судьи отклоняли протесты Калиничева, заподозрившего неладное после того, как в предыдущих турах 55-летний любитель уже обыграл нескольких грандов. Тем не менее, фраза про мат обличала нарушителя, а разбор партий показал большое совпадение его ходов с рекомендациями компьютерной программы Фриц 5.32 — на тот момент одной из самых сильных. Клеменс Альверманн был дисквалифицирован, но попытки отобрать у него через суд внушительный приз оказались безрезультатными. Правда, с начала 1999 года из-за разразившегося скандала победитель швейцарки в Бёблингере не сыграл ни единой партии в официальных соревнованиях.

Металлоискатель спас чемпионов

В новом веке подоспело продвижение интернет-блица, и оттачивание читер-технологий происходило преимущественно в этом быстроразвивающемся секторе.

Перед чемпионатом мира 2001 года ФИДЕ решила разыграть во Всемирной паутине несколько мест на московский нокаут. На сайте международной федерации создали игровую зону, где на протяжении нескольких месяцев проходили отборочные соревнования. Отбор проходил нервно, по некоторым персонажам заседала специальная комиссия, и явно недобросовестные игроки были исключены из отбора. Тем не менее, пятёрка победителей оказалась весьма специфической: помимо известных гроссмейстеров Сергея Шипова, Петера-Хайне Нильсена и Дориана Рогозенко в неё попали мастер ФИДЕ из Франции Оливье Тузан и никому не известный Нугзар Зеляков из Петербурга, показавший в онлайне феноменальную игру.

Первый день «живого» чемпионата мира в Москве породил новые сенсации: Тузан сокрушил чёрными чемпиона мира Виши Ананда, а Зеляков сыграл вничью с Александром Морозевичем, который позднее признал этот поединок с Зеляковым своей лучшей партией за последние годы.

Но перед вторым туром в зале был установлен металлоискатель (в те наивные времена такая простая мера помогала!), и в результате герой из Питера сдался Морозевичу уже на 17-м ходу, да и Тузан (всё-таки имевший Эло под 2400) постепенно проиграл свой матч… И больше о Нугзаре Зелякове в шахматном мире никто не слышал.

Передатчик под чалмой

В 2006 году волна компьютерных подсказок захлестнула родину шахмат. Внезапно два не самых сильных шахматиста: Умакант Шарма и Д.П. Сингх совершили феноменальный скачок в игре и за короткий промежуток времени достигли рейтинга в 2500 пунктов (уровень гроссмейстера), став претендовать на места в сборной Индии. Это вызвало недовольство ведущих индийских шахматистов, и вскоре оба игрока были подвергнуты проверке. Шарму разоблачили — под его чалмой был найден bluetooth-передатчик – его дисквалификация на 10 лет. Сингху повезло больше: его проверяли многократно, но впустую. Однако после столь интенсивных исследований индус внезапно сдал и откатился на прежний уровень в 2250 пунктов Эло.

Показательное унижение

На турнире World Open в Филадельфии в 2006-м любитель из США Евгений Варшавский после седьмого тура шёл в группе лидеров, нанеся поражения нескольким сильным шахматистам, в том числе одному из лидеров сборной Израиля Илье Смирину. В партии со Смириным наблюдалось почти стопроцентное совпадение ходов Варшавского с предложениями программы Shredder 9.

Во время восьмого тура директор турнира вызвал к себе Варшавского для разговора. В ответ на это лидер удалился в туалет, где пробыл более получаса. По возвращении он был подвергнут досмотру, в результате которого ничего найдено не было. Но возобновленную партию восьмого тура Евгений быстро проиграл, да и в последнем туре также не оказал сопротивления.

После проверки уровень игры подозреваемого резко упал, и ближайшими ходами его оппонент Евгений Наер показательно съел буквально все фигуры противника.

Выиграл и… завершил карьеру

Первая подобная история в России случилась через год. На Кубке России – 2007 гроссмейстеры Евгений Воробьев, Андрей Девяткин и будущий тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин выступили с разоблачениями в адрес казанца Марата Аскарова. В их публикации указывалось на высокий процент совпадения ходов Аскарова с первой линией новейшей программы «Рыбки». Кроме того, в скором времени под подозрение попали партии Марата с турниров Moscow Open и Aeroflot Open того же года, блестяще выигранного обвиняемым. Обращение гроссмейстеров поддержали целый ряд их коллег. Но Марат Аскаров в своей статье отверг все обвинения.

Конфликт продолжился на Aeroflot-2008. Аскаров вновь захватил лидерство, однако за два тура до финиша внушительная делегация его конкурентов и сочувствующих им игроков вручила оргкомитету заявление с требованием исключить казанского шахматиста из соревнования. В итоге Марат Аскаров все-таки занял первое место и… через полгода завершил карьеру.

Закодированные сообщения

В 2010 году очередную шахматную Олимпиаду проводил российский Ханты-Мансийск. Турнир наций проходил с феноменальным уровнем организации, организаторы установили огромные призы, в том числе за победу на своей доске. Именно тогда, по версии Французской шахматной федерации, сплочённый коллектив из участника и сопровождающих лиц французской команды замыслил комбинацию, целью которой была индивидуальная победа Себастьяна Феллера. Однако против Феллера выступили его же коллеги – участник турнира претендентов-2021 Максим Вашье-Лаграв и ещё один игрок сборной Франции Ромэйн Эдуард.

Президент ФШФ Жан-Клод Муэн представил свою версию технических подробностей того, как именно тренер сборной Франции Арно Ошар передавал подсказки игроку команды Себастьяну Феллеру. Их сообщник Кирилл Марцоло, который находился в Нанси, посылал закодированные смс-сообщения Ошару. Тот получал ходы, находясь в баре, затем возвращался в игровой зал и передавал их Феллеру по специально разработанной методике, становясь за спину того или иного игрока французов или их соперников. Правда, вероятно, в одной партии Феллер не разобрал секретный код и перепутал фигуру, который надо ходить. Это стоило ему победы.

Далеко не все встали на сторону противников молодого гроссмейстера. Долгое время в сети курсировала версия, что происходящее – часть политической борьбы во Французской шахматной федерации. Лишь спустя почти два года судов, тяжб и разбирательств Себастьян Феллер был дисквалифицирован на два года и девять месяцев.

Отбыв наказание, Феллер вернулся в спорт и продолжил судебную тяжбу с ФШФ, добившись в суде некоторых локальных побед. Я играл с ним на турнире в Меце (2017) и уступил в тяжелой борьбе – француз благодаря этому выиграл турнир. Но напротив меня сидел совсем другой Себастьян, по сравнению с тем, которого я некогда знал. Уже без блеска в глазах, с разбитой судьбой и навсегда испорченной карьерой.

Пойманы с поличным

В последние годы международная шахматная федерация предприняла немало шагов по борьбе с читерством. Создана специальная комиссия, организаторы турниров выдерживают специальные требования, на крупных турнирах судьи проверяют игроков специальными сканерами. Однако, чувствуется, что этих усилий явно недостаточно, и не проходит и года, как мы слышим новую неприятную историю. Нередко нарушителей ловят с поличным.

С телефоном в туалете были пойманы гроссмейстеры Гайоз Нигалидзе (Грузия) и Игорь Раусис (Чехия). В 2015 году Нигалидзе дисквалифицировали на три года, в 2019-м Раусиса – на целых шесть, и обоих лишили звания гроссмейстера. На первенстве Европы среди юношей в Риге (2018) в уборной комнате нашли телефон, предположительно принадлежащий одному из участников. Вызвали полицию, которая обнаружила, что на устройстве использовали шахматную программу, в которой сохранились позиции из поединков лидера турнира Марка Моргунова (Австрия). Вскоре было установлено, что и сам телефон принадлежит 13-летнему австрийцу. Из-за юных лет Моргунов получил лишь полугодовой бан, а его результаты были аннулированы.

В настоящий момент в ФИДЕ разбираются дела чемпионки Европы среди девушек польки Патриции Ващук, дисквалифицированной польской федерацией на два года по подозрению в использовании смартфона во время партий, и игрока взрослой сборной Украины Юлии Осьмак, снятой по обвинению в подсказках с чемпионата мира среди студентов, который проводился в Интернете. В целом, счёт известных шахматистов, попавшихся на жульничестве в Интернете во время пандемии, уже идёт на десятки, но международная федерация пока не применяла к ним карательных санкций.

«Джеймс Бонд в шахматах»

Читерские скандалы попадали и на крупнейшие телеканалы. Например, в 2013 году обвинявшийся в читерстве болгарин Борислав Иванов использовал скандальную ситуацию в качестве самопиара и появлялся на ТВ со слоганом «Джеймс Бонд в шахматах». Увы, в шахматном плане он не оказался разоблачён, но попал за решетку по обвинению в обыкновенном мошенничестве.

В России многие телепрограммы рассказывали о суде известных шахматисток Бибисары Ассаубаевой и Елизаветы Соложенкиной (2018), а также представлявших их лиц. Интересы казахской спортсменки Ассаубаевой отстаивал известный адвокат Александр Добровинский, Соложенкину защищал ведущий юрист ФИДЕ и знаток «Своей игры» Александр Мартынов. Стороны обменялись победами в разных судебных инстанциях, а вот жульничал ли кто-то на детском первенстве мира в Уругвае – об этом мы, наверное, уже никогда не узнаем.

Скажу, как гроссмейстер и игрок, который и ныне часто садится за доску: сейчас читерство и борьба с ним – это тема, о который после пяти минут беседы начинает говорить каждый второй молодой профессионал. И наступит ли перелом в борьбе с этим злом, будут ли найдены эффективные подходы, как некогда в исследовании допинг-проб, пока остается неясным.