Главное – ферзя не уронить! Как Карлсен и Непомнящий ведут сражения в онлайн-турнирах

Россиянин играл лучше норвежца в «классику» до пандемии. А вот в официальных битвах по Сети не всё так однозначно.

Перед стартом хоккейного чемпионата мира в Риге сборная России, находясь в карантине, устраивала тренировки по Zoom: растяжки, нагрузки, тренажеры. Выглядело необычно для ледовой дисциплины, но хоккеисты быстро вернулись к привычному ритму жизни. А вот шахматистам, особенно в этот пандемический период, приходится буквально жить в интернете. Совсем недавно во Всемирной паутине состоялся отбор к настоящему, живому Кубку мира – 2021 в летнем Сочи, европейскую часть которого выиграл россиянин Владислав Артемьев. А элита, которой так не хватает выяснений отношений «по гамбургскому счету», из-за отсутствия супертурниров сражается между собой в бесконечной серии состязаний имени Карлсена.

И что, вы спросите, там такого интересного? А всё как обычно – между собой за первенство сражаются чемпион мира Магнус Карлсен и претендент Ян Непомнящий, которым в конце этого года предстоит матч за мировую корону. Классических партий Ян и Магнус сыграли не так много, счёт в пользу россиянина, а вот в интернет-баталиях всё очень жёстко – борьба идёт очко в очко.

Что касается классических шахмат, Непомнящий является самым неудобным соперником для своего гениального норвежского визави из звёздного поколения 1990 года. Могучий россиянин при всём своём невероятном таланте очень долго запрягал со входом в топ-10, да и старшее поколение титанов-чемпионов во главе с Крамником и Анандом, конечно, не сдавало свои позиции – именно поэтому Непомнящий и Карлсен сыграли в «классику» не так много партий, как хотелось бы: в настоящий момент счёт 4:1 в пользу Яна. А онлайн-встреч было куда больше.

Фото: РИА Новости

Читеры не пройдут

В турнирах по интернету спортсмены сражаются преимущественно на платформе chess24.com. Согласно правилам, в их комнатах должна быть установлена пара дополнительных камер – чтобы ни у кого не было порочных соблазнов обратиться к помощи компьютера. Зрители при этом видят только то, что показывает камера ноутбука, и наблюдают за мимикой и жестами гроссмейстеров. Например, летом 2020-го, когда почти весь спорт замер, турниры Magnus Tour даже показывали в прямом эфире на «Матч ТВ».

Остальные камеры изучают судьи. Один из игроков серии рассказывал мне, что меры предосторожности здесь в какой-то момент стали такими жёсткими, что участников даже заставляли показывать в камеру уши – а не прячется ли там микронаушник?! Шахматный мир в XXI веке он такой, находящийся между суровой, справедливой борьбой с читерами и уже античитерской паранойей.

Главное – ферзя не уронить!

Конечно, игра в интернете имеет свою специфику. Например, может внезапно прерваться связь. Очень большие проблемы с этим у китайских шахматистов, так как местные власти постоянно ведут во Всемирной паутине борьбу с тлетворным влиянием Запада. И периодически из-за этого соединение рушится. Не раз по этой причине проигрывал лидер Поднебесной Дин Лижэнь, да и число остальных пострадавших от этого китайцев немаленькое.

Вторая проблема – маусслип (это проблемы со скольжением и реакцией компьютерной мыши). Игрок взял ферзя и нёс его на нужную клетку, а он бац – упал посередине маршрута и прямо под бой. Только что в Европейском гибридном отборе к Кубку мира подобное несчастье случилось с претендентом в чемпионском матче 2012 года Борисом Гельфандом и участником турнира претендентов 2021 года Кириллом Алексеенко. В Кубок Кирилл и Борис Абрамович в итоге не вышли. Всё-таки в классической версии шахмат, чтобы ронять фигуры с такой регулярностью, нужно продегустировать немало бодрящих напитков перед встречей.

«Армагеддон» за Магнусом

Итак, после тотального локдауна, прервавшегося турнира претендентов и отменённых супертурниров Интернет-серия по рапиду Magnus Tour на портале chess24.com стартовала уже весной 2020-го. В соревновании Carlsen Invitation (апрель-май) великие игроки играли в круговом отборе мини-матчи из четырёх партий, и тут Карлсен с Непомнящим сыграли между собой 2:2, а в последовавшем за этим «Армагеддоне» (решающая партия нокаутов в шахматах, где белые имеют 5 минут против 4 минут черных, но последних устраивает ничья) Магнус дожал соперника.

Дальше судьбы героев разошлись: норвежец хоть и стал в группе третьим, потом обыграл в полуфинале Дин Лижэня, а в финале Накамуру, в то время как Ян занял пятое, непроходное место. И из-за этого пропустил следующее соревнование тура Lindores Abbey (май 2020-го), где Магнус проиграл в полуфинале Хикару, а состязание закончилось настоящим триумфом Даниила Дубова.

В Chessable Masters (июнь 2020-го) исторические соперники играли в разных группах, но оба успешно вышли в плей-офф, где Непомнящий драматично проиграл полуфинал Анишу Гири, а Карлсен не менее валидольно поверг нидерландца в финале.

Непомнящий – мимо финала

Очередная очная ставка случилась в Legends of Chess (июль 2020-го), где в отборе наши герои разошлись со счетом 2:2. На этот раз в «партии смерти» белыми фигурами руководил Ян, но, получив материальный перевес в пару пешек, Магнус блистательно маневрировал с помощью предходов (можно заранее ввести ход, и программа после ответа соперника сходит за сотую долю секунды) и с позиции силы вынудил соперника пойти на ничью.

Соперники доминировали в схватках с легендами старшего поколения – Карлсен стал в группе первым, а Непомнящий – вторым. Они и сошлись в финале, где чемпион мира выиграл со счётом 4:2 (тай-брейк), 2,5:0,5. Из-за этой неприятности в «Финал четырёх» Magnus Tour – 2020 (август) Непомнящий не отобрался, а Карлсен обыграл там Дин Лижэня и выиграл просто титаническую финальную серию у Хикары Накамуры.

Нельзя не упомянуть, что помимо серий имени чемпиона мира противники сошлись на турнире Сент-Луиса – детище Рекса Синкфилда проводили на сайте lichess.org в сентябре 2020 года. Непомнящий в рапид выиграл у Карлсена из-за дисконнекта соперника, но поделил 3-4-е места, а Карлсен финишировал вторым. В блиц Ян выиграл по позиции 1,5:0,5, но в итоге чемпион и тут поделил 1-2-е места, а Непомнящий окончил состязание седьмым.

Фото: РИА Новости

Никто не выиграл

Новая серия турниров, получившая название Meltwater Champions Chess Tour, стартовала со Skilling Open (ноябрь 2020-го). И вновь в отборе Ян Непомнящий выиграл у Магнуса Карлсена – скандинав выходил в нокаут со второго места, а Непомнящий закончил первую часть дистанции четвертым. Оба прошли первый круг плей-офф и сразились в полуфинале – удачливее оказался Карлсен 2,5:1,5; 2:2, затем проигравший финал Уэсли Со.

Новогодний Airthings Masters (декабрь 2020-го – январь 2021-го) оказался не самым лучшим турниром для обоих соперников. В отборе Непомнящий и Карлсен сыграли вничью. Россиянин снова врывался в следующую часть соревнования с четвёртого места, Магнус выиграл отбор, но оба вылетели в четвертьфинале – норвежец от Даниила Дубова, а Ян – от будущего победителя Теймура Раджабова.

Интернет-сезон нового года начинал Opera Evro Rapid (февраль 2021-го). Наши герои в группе закончили партию вничью, но в итоге Непомнящий трагически не вышел из отбора, а Карлсен квалифицировался с первого места, но в финале снова проиграл Уэсли Со.

Непомнящему нужно экономить силы?

Весной история стала повторяться – элитные игроки вышли на старт уже нового Magnus Carlsen Invitation (март 2021-го). Магнус Карлсен было сумел в группе выиграть у неудобного соперника. Он вновь вышел в плей-офф с первой позиции, а Непомнящий довольствовался пятой. Однако в полуфинале российский гроссмейстер выиграл у чемпиона невероятный матч 2,5:1,5; 1,5:2,5; 1,5:0,5. После такого испытания сил на финал у Яна не хватило, и победителем стал Аниш Гири.

После перерыва на турнир претендентов в Екатеринбурге баталии в интернете продолжились – супергроссмейстеры вышли на старт FTX Crypto Cup – соревнования, где призы выплачивали в криптовалюте, пресловутых биткоинах. Первая встреча чемпиона мира и Непомнящего уже в статусе претендента закончилась вничью, но в плей-офф россиянин проиграл Уэсли Со, которого в финале поверг Карлсен. Ян же в борьбе за третье место был сильнее Теймура Раджабова.

Сейчас положение в туре следующее: Карлсен – 271 очко, Со – 203, Раджабов – 133, Гири – 121, Непомнящий – 115. И вот неясно – надо ли российскому гроссмейстеру рваться, чтобы войти в число лучших и попытаться принципиально нокаутировать норвежца до битвы в Дубае или лучше сохранить силы и энергию на самый главный матч жизни, который пройдёт в конце года?