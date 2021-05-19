«Дал бы 60 на 40». Почему у Магнуса Карлсена больше шансов в матче с Яном Непомнящим

23-летний российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко в последний момент был включён в число участников турнира претендентов в Екатеринбурге, в итоге растянувшегося на целый год. Молодой шахматист проявил себя непримиримым бойцом, но отсутствие опыта участия в таких крупных соревнованиях не позволило ему подняться выше седьмого места.

Практически сразу после претендентского турнира Алексеенко победил в командном чемпионате России, а затем рассказал – как продолжить турнир через год, справедлива ли победа Яна Непомнящего и каковы его шансы в битве за шахматную корону, насколько острой является проблема читерства и приемлем ли формат Европейского гибридного отбора к Кубку мира, который ввиду ситуации с коронавирусом решили проводить в интернете.

— Кирилл, какие впечатления от турнира претендентов, на какой результат ты сам рассчитывал? Кого бы из соперников выделил?

— Впечатления очень своеобразные. Приятно сыграть в одном турнире с сильнейшими шахматистами мира, выиграть несколько партий. Однако, конечно, хотелось сыграть лучше. В первом круге была небольшая скованность, старался, в первую очередь, не проиграть. Во втором круге уже играл увереннее, но менее надёжно — отсюда и пять результативных партий.

Помимо Яна Непомнящего, выделил бы Аниша Гири. Видно, что он сильно прибавил за этот год и после возобновления турнира боролся за победу. Также хотел бы поблагодарить организаторов и всех причастных к турниру людей за то, что им удалось справиться со всеми трудностями и провести вторую половину турнира на очень высоком уровне.

— Как повлиял на тебя перерыв в целый год? Судя по сайту ФИДЕ, ты почти не выступал в турнирах. Готовился с командой, играл в интернете?

— В целом положительно. Год я не играл в живых турнирах, было тяжело сохранить хорошую форму и находиться в игровом тонусе. Всё-таки онлайн-турниры и партии не могут в полной мере заменить настоящие, живые шахматы. Но за год было проделано много работы как лично, так и с командой, поэтому с нетерпением жду возобновления турниров.

— Считаешь победу Непомнящего заслуженной? Тяжело было с ним в личных встречах?

— Яну единственному удалось без провалов отыграть оба круга турнира, поэтому определённо он больше всех заслужил победу в турнире. Первая наша партия была с большим количеством ошибок, где могли выиграть и белые, и чёрные. А во второй Ян меня очень сильно удивил и, как назло, я совершенно забыл свои записи, что привело к разгрому.

— Были разговоры, что ведущий российский гроссмейстер использовал суперкомпьютер из Сколкова. А какие были твои технические новинки и вообще до какого хода должна быть подготовка элитного гроссмейстера?

— К сожалению, сейчас очень многое упирается в подготовку, поэтому нужно знать около 15-20 ходов и ориентироваться в позициях, которые ты смотришь. Уже не знаю, что нового можно придумать в шахматах с технической стороны. Суперкомпьютер ускоряет и упрощает процесс подготовки. Чем он лучше и дороже, тем больше времени ты экономишь. Глубина подготовки очень сильно зависит от позиции: где-то надо подержать подольше, чтобы найти прямой перевес, где-то, наоборот, все ходы примерно равноценны.

Кирилл Алексеенко Фото: РИА Новости

— Есть ли шанс у Непомнящего победить Магнуса Карлсена, какой прогноз дашь на матч?

— У Яна хороший счёт с Магнусом ещё с детства, так что, я думаю, он сможет навязать сложную борьбу. Чемпион мира — небольшой фаворит из-за опыта матчевых противостояний. Я бы дал 60 на 40 в пользу Магнуса. Матч будет очень зрелищным, можете в этом не сомневаться. Оба соперника всегда ищут наиболее интересные продолжения и не боятся осложнений.

— Не жалеешь, что к последнему туру всё было решено и твоя схватка с Анишем Гири не носила какого-то исторического значения? Как удалось собраться на бой после ошибки в поединке с китайцем Дин Лижэнем?

— Честно говоря, немного жалею. Я ещё с первого круга очень настраивался на эту партию, уж больно обидным было поражение белыми. Собственно, по этой причине на меня никак не повлиял зевок в партии с Дин Лижэнем. Но теперь всё просто можно списать на отсутствие мотивации у Аниша после поражения от Александра Грищука в 13-м туре (смеётся).

— После турнира претендентов ты успел выиграть командный чемпионат России. В чём секрет успехов «Медного всадника»? Правда, что капитан Владимир Быков пытался предложить кому-то из игроков основы отдохнуть, а вы все тур за туром рвались в бой?

— В чём секрет? В атмосфере. У нас очень сплочённый коллектив, где все знакомы и общаются чуть ли не с самого детства. Все ребята в команде очень амбициозные и готовы играть, но решение принимает капитан.

— Какие у тебя шахматные планы? Собираешься играть в Европейском гибридном отборе?

— Да, буду играть в гибридном отборе. Не поддерживаю данный формат, но выбора нет, да и играть больше практически негде.

— Как относишься к проблеме читерства в интернете, так ли она серьёзна? Как думаешь, что в этом плане ждёт нас в гибридном отборе?

— Уже несколько последних лет это чуть ли не самая обсуждаемая в шахматном мире тема. И с увеличением количества онлайн-турниров во время пандемии выросли и масштабы проблемы. Но раньше это никак не пересекалось с циклом и оставалось лишь проблемой в интернете. Надеюсь, будут приняты дополнительные меры безопасности на отбор и не возникнет никаких инцидентов.

— Если ты знаешь, что какой-то твой коллега жульничает в интернете и нечестно обыгрывает коллег, пожмëшь ли ему в реальности руку? Или интернет и проблему читерства вживую необходимо разделять?

— Я думаю, что нельзя полностью разделять онлайн и оффлайн-читерство. В любом случае должно быть какое-то наказание, но в разном объёме.

— Как считаешь, границы летом откроются, турниры возобновятся? Ты вообще в этом плане оптимист или пессимист?

— Мне кажется, что уже летом снимут часть ограничений, и будет значительно больше турниров, на которые можно попасть. По крайней мере, я на это надеюсь, как и любой шахматист сейчас.