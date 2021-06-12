Как шуточное видео стало реальностью. Оператор с камерой в руках не уступил спринтерам

На университетских соревнованиях по легкой атлетике в Китае произошёл курьёзный эпизод. Видеооператор, захотевший поймать самые яркие кадры забега на 100 метров, решил пробежать дистанцию перед спортсменами. И после выстрела стартового пистолета почти их обогнал!
Да, он стартовал с небольшой форой. Но не уступил. И это с камерой в руках!
«Я с тобой, Вася!»
Подобное уже было в старой рекламе энергетического напитка. Правда, там оператор на стадионе обгонял участников забега на длинную дистанцию. Скорее всего — 10 тысяч метров.
Впрочем, даже эти парни на финише бегут быстрее 20 км/ч. Попробуй-ка догони даже без камеры!
В киножурнале «Ералаш» подобное тоже было. Правда, не на олимпийском уровне, а на кроссе в спортивном лагере. Младший брат чемпиона сопровождал его на всей дистанции, причём то за водой отбегал, то ускорялся, чтобы разведать, какие впереди соперники. А в конце ещё и ускорился, чтобы за финишной чертой встретить победителя. Классная серия. Называется «Я с тобой, Вася!»
«Он пытался убить меня»
Хочется верить, что скорость китайского фотографа не сильно задела чувства спортсменов, и сама ситуация только мотивирует их тренироваться ещё больше. Но бывали и такие случаи, когда фотографы действительно вредили спортсменам!
Например, на чемпионате мира по легкой атлетике — 2015 в Пекине Усэйна Болта сбил видеооператор на сегвее. Это случилось сразу после победы Болта в беге на 200 метров. Оператор был так увлечён съемкой чемпиона, что не заметил препятствия на своём пути. В итоге упал сам и сильно толкнул ямайского спортсмена, который тоже не смог устоять на ногах.
«Он пытался убить меня, — шутил Болт после инцидента. — Это было похоже на: «У него слишком много наград, надо его убрать».
Фотографы тоже страдают!
Но фотографы намного чаще сами становятся «жертвами» неосторожных спортсменов.
На чемпионате мира по футболу в 2018 году во время празднования победы над англичанами хорватские футболисты повалили фотографа. После победного гола они начали обниматься и случайно сбили его с ног. Всё обошлось без травм, фотограф смог сделать несколько уникальных кадров, а счастливые футболисты помогли ему встать.
Бывали случаи, когда операторы «страдали» и на теннисном корте.
Перед матчем «Мастерса» в Монреале после рукопожатия с Денисом Шаповаловым Рафаэль Надаль энергично побежал к задней линии. Снимавший его оператор от неожиданности дёрнулся назад, не заметил стоявшего спиной к нему судью и упал.
А уж сколько объективов пострадало от попадания мячей — и не сосчитать!
Спортивные фотографы и операторы часто настолько погружены в работу, что не замечают никаких препятствий на своём пути. Может, пора проводить для них отдельные соревнования?
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