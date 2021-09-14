Россию вынесли с волейбольного Евро. Но даже польские трибуны аплодировали нашим

Вот только россиянам это не помогло. Поражение в трёх сетах и завершение борьбы на турнире.

Мужская сборная России завершила борьбу на чемпионате Европы по волейболу. В четвертьфинале в Гданьске наша команда в трёх сетах проиграла сборной Польши — главному фавориту турнира. Лишь в одной партии была борьба, и именно в этой партии российская сборная заслужила аплодисменты переполненных трибун. Но шансов на победу не было.

Разгром без сопротивления

Матч начался с подачи Ярослава Подлесных, который под оглушительный свист трибуны отправил мяч в сетку. У поляков подавал Матеуш Бенек, и эту подачу наши парни приняли, организовали контратаку, но добить не смогли. А вот соперники с третьей попытки взяли второе очко — диагональный Бартош Курек пробил руки наших блокирующих.

После этого подопечные Витала Хейнена бросились в отрыв. Отличные выбивающие подачи, классная игра в атаке, хороший блок – всё это у Польши было. А у России не было. Особенно бросалась в глаза неудачная игра в атаке. Даже когда приём позволял организовать что-то интересное – ничего не получалось. Зачастую следовали скромные обманные удары или накаты, с которыми соперники легко справлялись.

Не было и эмоций. В итоге 14:25 всего лишь за 24 минуты. Словно с Польшей играла не Россия, а Северная Македония, например. В первой партии на площадке были команды из разных весовых категорий. Попытка Туомаса Саммельвуо усилить приём и атаку заменой Подлесных на Фёдора Воронкова ни к чему не привела. Польские болельщики в какой-то момент даже перестали свистеть во время подач наших парней, сосредоточившись на поддержке своих.

Равная битва с неудачной концовкой

А во второй партии трибуны даже аплодировали нашему волейболисту. При счёте 12:13 либеро сборной России Валентин Голубев бросился за мячом, улетавшим за скамейку запасных, и спас этот мяч! При этом нога россиянина застряла между сиденьями, и он не успел вернуться на площадку. А именно в то место, где должен был находиться Голубев, и прилетел потом мяч после атаки поляков.

Трибуны оценили самоотверженность игрока сборной России. Вторая партия была совершенно не похожей на первую. Это была битва титанов. Во многом случилось это благодаря замене связующего: Игоря Кобзаря сменил Павел Панков. И тут же основная часть передач была перенаправлена на Егора Клюку. Панков отдавал быстрые и высокие передачи, и Егор вколачивал мячи в половину площадки сборной Польши либо бил так, что от блока они улетали далеко-далеко.

И как раз тех эмоций, которых отчаянно не хватало в первой партии, во второй было в избытке. Наша команда завелась, не обращала внимания на проигранные мячи, а сосредоточилась на собственной игре. Где был хоть малейший шанс потащить в защите – тащили, где нужно было убойно атаковать – атаковали. После эпизода с Голубевым поляки вроде бы ушли в безнадёжный отрыв, но россияне не только сократили отставание, но даже имели шансы выйти вперёд.

Но в ключевых розыгрышах в площадку не попали лидеры – Дмитрий Волков и Клюка.

Команда на будущее

Потеря равного сета привела к тому, что третья партия получилась похожей на первую. Заключительную партию россияне заканчивали резервной парой доигровщиков: Саммельвуо отправил на скамейку запасных и Волкова вслед за Подлесных.

Представляете, Фёдор Воронков и Павел Тетюхин против Вильфредо Леона и Михала Кубяка. А из Егора Клюки словно выпустили весь пар после шикарного второго сета. Нынешнюю Польшу, да ещё на её площадке, так не обыграть.

Поляки уверенно довели матч до победы, а сборная России продемонстрировала отчасти команду на будущее. Хотя ведь и Волков с Подлесных ещё совсем молодые парни. На Евро-2021 наша сборная не выглядела претендентом на медали. О причинах сейчас сложно говорить, хотя очевидно – будь наша команда в сильнейшем составе, результат мог быть иным. Но что есть, то есть. Сборная России завершила борьбу на чемпионате Европы и сложнейший сезон. За который команде стоит сказать спасибо. Серебро Олимпиады – огромный успех.