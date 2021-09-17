«Наглая и сознательная ложь». Шахматистка подала в суд на авторов сериала «Ход королевы»

Чемпионка мира из СССР Нона Гаприндашвили возмутилась тем, что на экране её назвали «русской» и сказали, что она не играла с мужчинами.

Кто мог подумать, что классный сериал про шахматы «Ход королевы» вызовет настоящий скандал через год после своего выхода? Но это случилось. Чемпионка мира Нона Гаприндашвили, завоевавшая свои главные титулы и звания под флагом СССР, возмутилась тем, что в сериале её назвали «русской». А также тем, что о ней сказали, будто бы она никогда не играла с мужчинами.

За распространение ложной информации о себе 80-летняя шахматистка хочет получить от создателей сериала $ 5 млн.

«Ход королевы» — что это за сериал?

Сериал «Ход королевы» снят при поддержке стримингового сервиса Netflix по роману американского писателя Уолтера Тевиса, написанному в 1983 году. Это история о девушке по имени Бет Хармон (её сыграла Аня Тейлор-Джой), пережившей немало лишений в детстве, но ставшей в 60-х выдающейся шахматисткой, способной бросить вызов грозным чемпионам из Советского Союза.

Сериал вышел на славу, собрал множество премий и хвалебных отзывов от кинокритиков и простых зрителей. Стоит отметить, что высоко оценили его и шахматные эксперты: по их мнению, авторы очень внимательно подошли к созданию образов игроков и показу самой шахматной игры.

По подсчётам Netflix, только за первый месяц сериал посмотрели 62 миллиона зрителей. «Ход королевы» привёл к лавинообразному росту интереса к шахматам в США. Во время выхода сериала поисковый запрос в Google «Как играть в шахматы» поднимался в топ-10.

Кто такая Нона Гаприндашвили?

Нона Гаприндашвили — советская и грузинская шахматистка, пятая чемпионка мира по шахматам, удерживавшая титул на протяжении 16 лет (1962–1978). Стоит отметить, что Нона Терентьевна уже в ранге чемпионки мира весьма успешно играла с мужчинами и в 1977 году стала первой женщиной, сумевшей выполнить норму международного гроссмейстера на мужских соревнованиях.

Из-за чего чемпионка подаёт в суд?

Большинство персонажей в сериале — вымышленные. Однако главная героиня в одном из эпизодов упоминает «русскую шахматистку» Нону Гаприндашвили под её реальным именем, говоря, что это «чемпионка мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин».

«Обидно, конечно. Когда делается фильм о шахматах, в котором говорится о чемпионке мира, должна быть точность. То, что я слышала, это неправда, потому что как только я стала чемпионкой мира, то сразу стала участвовать в мужских турнирах. Когда я выиграла свой первый чемпионат мира, то сразу была приглашена в Гастингс. У меня была уйма приглашений, просто я не могла везде играть», — так Гаприндашвили комментировала фрагмент сериала для Русской службы BBC осенью 2020-го.

Спустя почти год Нона Терентьевна и её представители предъявили иск Netflix за распространение недостоверной информации. «Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили ради дешёвой и циничной цели усиления драмы впечатлением, словно вымышленная героиня сделала то, чего прежде не делала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», — приводит отрывок из искового заявления The Hollywood Reporter. Также в нём отмечается, что к 1968 году, в котором происходят события фильма, Гаприндашвили сыграла минимум с 10 гроссмейстерами-мужчинами.

А ещё шахматистку возмутил тот факт, что её назвали «русской». «Netflix знал, что она грузинка, а грузины страдали под русским господством, когда были частью Советского Союза, а позднее подвергались запугиванию и вторжению со стороны России», — ещё один отрывок из иска.

Нона Гаприндашвили хочет получить от компании $ 5 млн, а также требует, чтобы из сериала были убраны слова, которые она считает недостоверными.

Как отреагировал Netflix?

Сам стриминговый сервис отреагировал сдержанно: обозначил уважение к чемпионке мира и её выдающейся карьере, но счёл требование беспочвенным и приготовился защищаться в суде.

Получит ли чемпионка мира миллионы?

«В России перспектив такого иска у Гаприндашвили практически не было бы. Но в США я не исключаю вероятность его удовлетворения. На мой взгляд, исход дела будет зависеть от качества собранных доказательств по делу. Адвокатам Гаприндашвили необходимо будет доказать не только то, что информация о ней в сериале Netflix не соответствует действительности, но также и то, что этими действиями Netflix причинил значительный ущерб её репутации. Только в этом случае грузинской шахматистке стоит рассчитывать на положительный результат. Но при этом суд может по своему усмотрению снизить размер её первоначальных требований», — объяснил «Газете.ру» Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев.