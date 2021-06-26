«Очаровательные русские». Почему «Ход королевы» неправильно показал шахматистов из СССР

В 2020 году развлекательная компания Netflix выпустила на экраны сериал «Ход королевы». История гениальной шахматистки Бэт Хармон привлекла огромное внимание публики: сотни тысяч людей по всему миру во время карантина заинтересовались игрой на чёрно-белой доске.

Что и говорить, сериал получился весьма интересным и, несмотря на отдельные спорные моменты, шахматный мир в нём прорисован лучше, чем где-то либо до этого. Несмотря на очередную «холодную войну», которую мы вынуждены лицезреть в наши дни, политика в сериале выведена за скобки, и СССР, а также союзные шахматисты, с которыми Бэт сражается за доской в заключительных сериях, показаны в исключительно светлых красках.

«Очаровательные русские», «милейшие, тёплые и ламповые», «удивительные и душевные», — так отзываются зрители о советских гроссмейстерах, которые на экране капитулируют под натиском Бэт с милыми улыбками, обнимают и чуть ли не носят на руках героиню из США.

Но могло ли подобное произойти на самом деле? Или мир советских шахмат того времени был куда более жестоким и холодным, чем в сериале? Разбираемся в рубрике «Срыв покровов»

Советский чемпион проиграл с улыбкой

Поначалу даже удивляет, что русские соперники главной героини — не стереотипные антагонисты из американского кинематографа. Да, это, как правило, мрачные мужчины в строгих костюмах, и их образы контрастируют с эффектной внешностью главной героини. Но советские гроссмейстеры не просто вежливы и учтивы — они добры и внимательны к своей сопернице из-за океана.

Фото: Кадр из сериала «Ход королевы»

Советский чемпион мира Василий Боргов (трагический типаж с идеальными манерами, заявляющий на пресс-конференции, что готов умереть за шахматной доской) с первых же встреч очень тепло относится к Бэт и говорит своему окружению: «Она сирота, многое пережила. Она такая же, как мы». И после решающей партии сдаётся Хармон с улыбкой на лице.

Пожилой экс-чемпион мира Лученко, одухотворённый человек с внешностью концертмейстера, и вовсе после поражения обнимает обыгравшую его американку.

Срыв покровов

Но была ли действительность в битвах шахматных великанов того удивительного времени, которое принято называть Золотым веком шахмат (толпы зрителей в огромных залах, армия болельщиков, боготворящая своих кумиров), похожей на красивое и яркое киновоплощение?

Совсем нет. И вряд ли кто-то из настоящих советских чемпионов всерьёз задумался бы о том, чтобы обнять своего соперника (даже не идеологически чуждого американца) или улыбаться ему после поражения. Общая обстановка в советских шахматах того времени местами куда скорее напоминала суровую и жёсткую борьбу за роль вожака хищной стаи в прерии.

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Первые послевоенные годы в шахматном мире прошли под знаком доминации Михаила Ботвинника: в 1948 году первый советский чемпион завоевал мировую корону и стал шестым в ряду властителей чёрно-белого королевства. Понимая свою исключительность и важность титула для советского руководства, Михаил Моисеевич на пути к цели иногда позволял себе идти по головам конкурентов. Например, когда поехал на АВРО-турнир 1938 года вместо удержавшего в матче с ним звание чемпиона СССР Григория Левенфиша. Также открытым остаётся вопрос: а не заставили ли Пауля Кереса, жившего в годы Второй мировой на оккупированной территории, вынужденного играть в немецких турнирах и попавшего в разработку КГБ, специально проиграть Ботвиннику во время матч-турнира 1948 года?

После завоевания титула Ботвинник на три года (!) оставил практическую игру — писал докторскую диссертацию. После возвращения его результаты снизились — Патриарх советских шахмат чудом сыграл вничью матч на первенство мира против Давида Бронштейна, неудачно выступил в чемпионате СССР. И перед Олимпиадой 1952 года в Хельсинки его ближайшие конкуренты за доской: Бронштейн, Керес, а также Василий Смыслов и Александр Котов — потребовали вывести Ботвинника из состава сборной. Мол, он неудачно начал тренировочный турнир, выступать хочет только на первой доске, а там проиграет американцам и югославам, что вообще недопустимо — в ту пору уже была произнесена фултонская речь, а кроме того, обострились отношения Сталина и Тито. Чемпион мира отчаянно искал поддержки у тренера команды Соломона Флора и других игроков, но его поддержал только Исаак Болеславский. Команда уехала в Финляндию, а Ботвинник остался дома. В итоге подобный случай остался единственным в истории. Кстати, в итоге на первой доске играл Керес и показал далеко не самый выдающийся результат.

Михаил Ботвинник Фото: РИА Новости

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Однако Ботвинник оставался на троне и вскоре вновь набрал блестящую форму — на очередном чемпионате СССР он сурово покарал своих обидчиков. Имя нового претендента на мировую корону определял отбор в 1953 году в Швейцарии, где на победу претендовали Смыслов, Керес, Бронштейн и лидер США Самуэль Решевский. Уже в 90-е Давид Бронштейн рассказывал в прессе, что угроза со стороны Решевского настолько нервировала спортивное и шахматное руководство, что руководитель делегации Дмитрий Постников в сопровождении сотрудника КГБ вывозил Бронштейна и Кереса на проработку: их призывали остановить американца и не бороться с лидировавшим Смысловым. Керес наотрез отказался, но примчался на партию против Василия Васильевича взбудораженным и потерпел сокрушительное поражение.

Во время матчей на первенство мира Ботвинника с Бронштейном и Смысловым человеческие отношения противников были очень острыми. К слову, Михаил Моисеевич и Давид Ионович остались врагами до конца своих достаточно длинных жизней. На время ситуацию вокруг Олимпа разрядило восхождение жизнерадостного, улыбчивого и бесконфликтного Михаила Таля. Но эти дни, как и дни чемпионства гениального рижанина продлились недолго.

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Окончательно сместить пожилого, но блистательно готовившегося к любому матчу с конкретным противником Михаила Ботвинника удалось лишь Тиграну Петросяну. Борясь за трон, Тигран Вартанович дружил и много работал со своим сверстником Виктором Корчным — Виктор и Тигран познакомились ещё на первых послевоенных юношеских чемпионатах. Однако вскоре друзья стали врагами. Уже после потери Петросяном звания чемпиона мира на его претендентском матче против Корчного в Одессе (1974) соперники во время пятой партии чуть ли не сошлись в рукопашной. Занавес на сцене мгновенно упал, судьи разняли гроссмейстеров.

Проигрывавший 1:3 Петросян слёг в больницу и сдал матч, в дальнейшем апеллируя к неспортивному поведению соперника. Во время травли Корчного в СССР, приведшей к бегству «злодея» из страны, Тигран Петросян использовал все свои возможности, чтобы свести счёты с бывшим товарищем. Однако, уже обосновавшись в Швейцарии, Корчной потом ещё дважды выигрывал матчи у того, кого он не любил так же, как и Анатолия Карпова.

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Невероятные по своему накалу, спортивной, а также политической составляющей противостояния Карпов — Корчной и Карпов — Каспаров известны далеко за пределами мира 64 клеток. В конце этого года выйдет фильм «Чемпион мира» студии «ТриТэ» Никиты Михалкова, в котором речь пойдёт о битве лидера СССР и гроссмейстера-невозвращенца. Роль Корчного сыграет знаменитый актёр Константин Хабенский, по свидетельству очевидцев потративший немало времени на то, чтобы перевоплотиться в Виктора Грозного.

В противостояниях Анатолия Евгеньевича и Виктора Львовича было не до улыбок и объятий. Во время валидольного матча в Багио, который Карпов выиграл со счётом 6:5, апелляционный комитет заседал чуть ли не каждые сутки: грязные выпады в прессе из стана претендента, Карпов принципиально не жмёт руку сопернику, ему приносят йогурт, который Корчной требует проверить на химический состав, поддержать Корчного прибывают йоги-террористы, а сам он появляется на каждом туре в огромных чёрных очках, чтобы скрыться за ними от пристального карповского взгляда. Матч начался и закончился со скандалом — Виктор Корчной сдал его в письменной форме и не явился на закрытие.

Корчной – Карпов Фото: РИА Новости

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Схватку Каспаров — Карпов вели два гения одной советской страны (хоть и относились к ней по-разному), поэтому все внешние приличия соблюдались, но без суровой борьбы под ковром не обошлось. Ещё на подступах к чемпионскому матчу Каспаров едва не заработал поражение без игры — советский официоз не разрешил ему ехать на претендентский матч с Корчным. Молодому гроссмейстеру засчитали поражение, и в результате победная для Гарри переигровка случилась буквально чудом. А в самом «Великом противостоянии» было всё: шпионские скандалы, связанные с передачей данных, предательства парапсихологов, переходивших из одного штаба в другой, закулисная борьба высоких покровителей великих «Ка», приведшая к остановке первого, безлимитного матча.

Когда журналисты спросили Михаила Ботвинника: «Вы хотели бы остаться на необитаемом острове с нынешним чемпионом мира или с прошлым?», то патриарх советских шахмат, не задумываясь, ответил: «В одиночестве!» Наверное, этот небольшой эпизод лучше всего характеризует ситуацию в верхнем эшелоне советских шахмат. Что, конечно, не перечёркивает грандиозные достижения Золотого века игры и фантастический успех популярного сериала от Netflix.