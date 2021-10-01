«Это подлый поступок». Почему в США хотят посадить в тюрьму своего олимпийского чемпиона

Не так давно Клит Келлер побеждал вместе с Майклом Фелпсом. А в 2021-м пришёл на протесты в форме сборной США. Поэтому его и вычислили.

Поклонников плавания в США на днях потрясла новость: двукратного олимпийского чемпиона Клита Келлера, который и плавал в одной команде с легендарным Майклом Фелпсом, и побеждал сам, хотят посадить в тюрьму. Всё дело в том, что он был активным участником протестов в январе 2021 года и даже пробирался в Капитолий. Изначально ему грозило 20 лет тюрьмы.

И, пожалуй, самое любопытное: Келлера вычислили, потому что он пришёл протестовать в форме олимпийской сборной США. Куртку он потом выкинул, но было уже поздно.

На протесты – в форме сборной США!

Клит Келлер – двукратный олимпийский чемпион по плаванию. В 2004 и 2008 годах в эстафетах он выступал и побеждал в одной команде с Майклом Фелпсом. Впрочем, и личные достижения у него есть: на Играх в Сиднее и Афинах у него были бронзовые награды в индивидуальных финалах.

Сейчас же Келлер обвиняется в участии в гражданских беспорядках, воспрепятствовании правоохранительным органам, нарушении общественного порядка и хулиганстве. Всё это – следствие проникновения бывшего спортсмена в здание Капитолия во время протестных акций в Вашингтоне в январе 2021-го. В США за это карают очень жёстко.

Inside The Games сообщает, что бывшему пловцу за такую выходку могло грозить до 20 лет лишения свободы, но олимпийский чемпион согласился на сотрудничество со следствием. И теперь 39-летнему пловцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 21 до 27 месяцев.

Келлер был замечен на видео, снятых во время беспорядков. Некоторые узнали спортсмена на кадрах из Капитолия из-за его высокого роста и… формы олимпийской сборной США!

Согласно версии следствия, он находился в Капитолии около часа, выкрикивал ругательства, делал фото и видео и «дёрнул локтем» в попытке освободиться от сотрудников правоохранительных органов, которые пытались вывести его из здания. Позже он уничтожил телефон и карту памяти, а также выкинул куртку с надписью «USA», которая была на нём.

Фото: Nick Laham/Getty Images

«Жил в машине почти год»

Впрочем, олимпийский чемпион не в первый раз попадает в действительно трудную жизненную ситуацию. В 2014 году, после развода с женой, он впал в депрессию и почти год прожил в своей машине, которую оставлял на парковку возле торговых центров.

«Я выплачивал алименты за своих детей, так что не мог себе позволить хоть какую-нибудь квартиру. Так что я жил в машине почти год. Тогда у меня был Ford Fusion. Спать там было довольно сложно, но я справлялся.

Я думал, что в обычной жизни буду так же успешен, как и в плавании. В спорте ты должен быть полным эгоистом, чтобы достигать успехов. Но в жизни всё наоборот, а я этого не понимал. Сейчас я понимаю, что был не очень хорошим мужем», – сокрушался чемпион.

«Это подлый поступок»

Чемпиону всё же удалось вернуться к нормальной жизни, он начал работать детским тренером, строил карьеру в агентстве по продаже недвижимости, однако принял участие в протестах, которые зашли слишком далеко. Этот безрассудный поступок может обойтись слишком дорого.

«Он только начал выправлять свою жизнь. У него была работа. Он обручился. Видеть, как всё это разрушилось, просто невыносимо. Клит и я стоим на противоположных политических позициях. То, что сделали все протестующие при штурме Капитолия, – это подлый поступок. Я хочу заявить предельно ясно: я осуждаю такое их поведение. Моё сердце разбито. Я чувствую такую тяжесть, зная, что Клит был замешан во всём этом. Потому что где-то за границами всего этого хаоса, он представляется очень порядочным парнем, которого любили его товарищи по команде», – комментировал ситуацию пятикратный олимпийский чемпион Гэри Холл.