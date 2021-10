«Позвонила маме, а она чуть ли не в слезах». Как Россия впервые за 28 лет выиграла ЮЧМ

На завершившемся в Мексике чемпионате мира по волейболу — 2021 среди девушек до 18 лет сборная России одержала первую победу за 28 лет! Россиянки под руководством Александра Карикова выиграли восемь матчей из восьми и за весь турнир уступили только две партии.

Самым ценным игроком турнира была признана россиянка Наталья Суворова, выступающая за череповецкую «Северянку». Сейчас она учится в 11-м классе и готовится к ЕГЭ, а параллельно выигрывает чемпионаты мира. В интервью «Чемпионату» она рассказала о настрое на финал, необычных местных сувенирах и особенностях мексиканских болельщиков.

«Привезла домой маленькие черепа»

– Наталья, поздравляем с победой! Полагаю, вы впервые были в Мексике?

– Спасибо! Да это был мой первый большой перелёт через Атлантику, и все девочки были в Мексике в первый раз. А тренеры раньше уже бывали – здесь проводили чемпионаты мира. Страна очень гостеприимная, и все очень любят Россию, это видно по болельщикам и атмосфере в зале. Все болели и поддерживали нас.

– То есть болельщиков на трибуны пускали?

– Да, был полный зал болельщиков как на финальной игре, так и на матчах групповой стадии.

– Чем местные болельщики отличаются от российских?

– Здесь у зала бывало такое, что в начале игры они болеют за нас, в середине игры они начинают болеть за соперников, а потом опять за нас… То есть кто выигрывает, за того они и болеют. В России наоборот – все всегда болеют за свою страну или за определённый клуб. Наши обстановка и атмосфера роднее.

– Удалось ли погулять в свободное время, что-то посмотреть?

– В последний день мы уезжали позже всех команд, и нам удалось съездить в Дуранго. Мы посмотрели место, где снимают разные ковбойские фильмы с атмосферой дикого Запада. Погуляли, сделали красивые фотографии. Сходили в магазин и купили сувениры домой.

А на протяжении самого турнира мы никуда не выходили, только на тренировку и обратно. Передвигались только в масках и постоянно обрабатывали руки.

– Что интересного из сувениров удалось приобрести?

– Кроме обычных магнитиков, здесь очень популярны мексиканские шляпы, острые соусы, местные национальные сладости. Также нам зрители после игр дарили брелочки и браслетики, которые они сами сплели из бисера.

Интересно, что здесь по-другому относятся к смерти, не как в России. Скоро в Мексике День Мёртвых, и это для них весёлый праздник. Смерть здесь ассоциируется с чем-то весёлым и хорошим, и в качестве сувенира можно привезти разноцветные черепа в мексиканском стиле.

– То есть домой черепа тоже везёте?

– Да, маленькие черепа в качестве сувенира.

– Попробовали блюда мексиканской кухни?

– Да, уже после игр попробовали начос, тако. Сейчас в аэропорту попросили сделать не остро, но всё равно немного перчика в блюде было. Но тоже очень вкусно, необычно, в России совершенно другая кухня.

«Не думали, что второе место — это тоже неплохо. Шли за победой»

– Как вы отпраздновали долгожданную победу?

– После игры мы ещё очень долго находились в зале из-за церемонии награждения, фотографировались со всеми командами, несколько раз спели песню We are the Champions, пели гимн России. На церемонии мы отдали те эмоции, которые остались у нас после игры. После игры все уснули в 4-5 утра, потому что все радовались, звонили родителям, друг друга поздравляли, отвечали на сообщения. Уверена, что все приедут в Россию и продолжат отмечать в своих клубах.

– В одном из интервью вы рассказывали, что во время турнира у всей команды забирали телефоны. Для чего это нужно?

– Да, всё верно. Для того чтобы мы не отвлекались на какие-то раздражители и посторонние вещи, а были сконцентрированы на играх. Чтобы нам не мешали какие-то плохие новости и плохие комментарии.

– Кто был первым человеком, которому вы позвонили после победы?

– Это была мама. Мы не связывались на протяжении всего турнира. Я ей позвонила, в Москве уже было шесть утра, и она, конечно, не спала. Родители с четырёх часов смотрели игру, а потом сразу пошли на работу. Звоню, а мама тоже радостная, довольная, чуть ли не в слезах. Сказала: «Я тобой горжусь. Ты, моя доча, умница», я её поблагодарила. Потом уже начала писать друзьям, близким родственникам.

Фото: volley.ru

– О чём думали перед финальным матчем? Как себя настраивали?

– Не было мыслей о том, что мы проиграем или что второе место – это тоже неплохо. Нет, все шли только за победой. Все думали только о том, чтобы выиграть. Были мысли, что нужно выиграть 3:0, а не растягивать на 3:1 или даже 3:2.

Каждая из девочек настраивалась по-своему. Кто-то слушал музыку, кому-то нужно было просто побыть наедине с самим собой. Перед игрой мы договорились, о том, что, что бы ни случилось, после игры каждая должна выйти с мыслями о том, что полностью вложилась в победу и сделала всё, что могла сделать.

– До финального матча думали о том, что вам могут дать MVP? Эта мысль мотивирует или мешает?

– На протяжении всего турнира велась статистика, по которой в конце были определены лучшие игроки. По количеству набранных очков мы шли вровень с девочкой из Италии, но, так как мы заняли первое место, MVP дали мне.

Да, думала – неужели я? Неужели я могу? Но думать обо всех индивидуальных призах и наградах нужно уже после турнира. В первую очередь ты думаешь о командной победе. Потому что лучше занять первое место и ничего не взять, чем стать вторыми и получить индивидуальный приз.

– Как вы совмещаете учёбу и спорт?

– Сейчас я учусь в 11-м классе и обучаюсь онлайн. Можно сказать, что школа у меня всегда с собой. Я в любое время могу её открыть, в любое время позаниматься, связаться с учителем. Могу в любой день устроить себе выходной, а могу в субботу и воскресенье часами заниматься школой. 10-й класс я закончила на отлично, поэтому проблем с учёбой нет.

– То есть впереди ЕГЭ?

– Да. Это сложно, но потихоньку готовимся, на сборах успеваем найти свободный часик и позаниматься с репетиторами.

– Какие экзамены планируете сдавать? Уже думали, на какой факультет поступать?

– Обществознание и профильную математика, возможно, ещё и информатику буду сдавать. Мне нравится экономика и финансовое направление, возможно, банковское дело.

– Необычное для профессиональных спортсменов направление.

– Да, думаю, очень сложно совмещать хороший ВУЗ с профессиональным спортом, но посмотрим, что будет дальше.