«Господи, это такой удар!» Российский конькобежец погиб под колёсами грузовика

За день до трагедии призёр юниорского чемпионата мира Руслан Захаров отпраздновал свой 23-й день рождения.

Страшные новости пришли из Хабаровска. На следующий день после своего 23-го дня рождения под колёса грузовика попал конькобежец Руслан Захаров – призёр юниорского чемпионата мира и победитель юниорского Кубка мира в составе сборной России. Руслан скончался в больнице, не приходя в сознание.

Водитель не смог затормозить

Следствию ещё предстоит разобраться во всех деталях происшествия. Но по одной из версий ранним утром 23-летний спортсмен совершал пробежку, во время которой его и сбил 26-летний водитель грузового автомобиля Toyota Dyna. Сообщается, что Руслан бежал или шёл по обочине дороги, а не по тротуару, расположенному рядом. В результате наезда автомобиля он получил травмы головы, грудной клетки и конечностей, его доставили в больницу, но спасти спортсмена не удалось.

По сообщениям хабаровских СМИ, в момент происшествия на улице было темно и шёл сильный дождь, из-за которого водитель до последнего не мог увидеть идущего по проезжей части человека. А мокрый асфальт не позволил автомобилю быстро остановиться. Руслана задело зеркало заднего вида, и он упал под колёса.

Водитель заявил, что поведение человека на дороге было не совсем адекватным. Следствие проведёт посмертную проверку – был ли Захаров трезв в момент рокового ДТП.

Как сообщает полиция, во время трагедии водитель автомобиля был трезв. УГИБДД Хабаровского края проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальное наказание по статье о нарушении ПДД, повлекших за собой смерть человека, составляет пять лет.

«Был перспективным юниором»

Руслан Захаров – призёр юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту 2017 и 2018 года, победитель юниорского Кубка мира, многократный победитель первенства России.

Известно, что свою спортивную карьеру Захаров начинал в Хабаровске, а позже переехал в Санкт-Петербург: «Руслан пришёл в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом. А после начал показывать определенные результаты. Его в спорте всегда поддерживал отец. Вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Тренировался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это такой удар», – сказал «КП» – Хабаровск» Евгений Панкратов, тренер по конькобежному спорту ДСЮШ «Максимум».

Как сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, на протяжении нескольких последних сезонов к централизованной подготовке Захаров не привлекался.

«Пару лет назад у него была травма, в своё время он был достаточно перспективным юниором, победителем первенств России, участником чемпионата мира, первенства мира среди юниоров и международных соревнований. Мы привлекали его на централизованную подготовку, но последние три-четыре сезона он готовился вне команды. Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье, и для нас это очень тяжёлая новость», – приводит слова Барышевой ТАСС.

Сам Руслан в соцсетях называл конькобежный спорт «прошлым», однако продолжал активно тренироваться и выкладывать фото с тренажёрами и велосипедом.

В родной Хабаровск Руслан приехал «на каникулы», чтобы провести время с родителями. За несколько дней до несчастного случая он опубликовал пост в своём «инстаграме»:

«Пока я дома на каникулах в Хабаровске, я освоил новую специальность – свадебный декоратор. Я был приятно удивлён, как много разной и интересной работы есть помимо спорта. Надеюсь, я и дальше смогу удивлять, как и самого себя, так и своих читателей».

Увы, судьба распорядилась по-другому.