Американский шахматист обыграл компьютер за 15 секунд. А видео точно не ускорено?!

Казалось бы, шахматные состязания человека с компьютером остались в прошлом. Даже чемпион мира Магнус Карлсен не может на равных соперничать с современными программами. А вот американец Эндрю Тан, который занимает место в седьмой сотне мирового рейтинга, легко справился с компьютерным монстром. Никакой постановки и фокусов – «железка» проиграла живому шахматисту в «пулю». Всего за 15 секунд. Постойте, а видео точно не ускорено?!

Бесконечные клики

Там, где обычный человек даже не успеет оценить ситуацию, Тан может сделать по 10-15 ходов. А пока любитель будет вспоминать, какой пешкой ходить – от короля или от ферзя – он уже закончит свою партию. 21-летний американец, который научился играть в шахматы в четыре года, стал одним из лучших, если не лучшим в мире специалистом по игре в сверхбыстрые шахматы. Эта разновидность древней игры называется «пуля». У каждого из соперников всего по минуте на все ходы. Без добавления времени. И это смотрится просто поразительно!

Есть вариант сверхскоростной пули, в котором у каждого из соперников всего по 15 секунд. И вот в этом варианте Тан бросил вызов мощной шахматной программе StockFish. Ну ладно, загнал ты комп в ситуацию, когда решение нужно принимать не просто мгновенно, а ещё быстрее. А сам как будешь фигуры двигать? Ведь это же в любом случае движение мышкой и клик.

Но Тан прокачал свои навыки в клике мышью до невероятных высот. Он рассказывал, что его с детства интересовали онлайн-шахматы, в которых совершенно неважно, кто сидит напротив – ты всё равно не видишь. И Эндрю тренировался, тренировался и тренировался. Он сменил массу мышек и перепробовал множество программ, которые развивают реакцию.

В итоге остановился на Aim Booster. С её помощью можно тренировать реакцию, скорость и точность владения компьютерной мышью.

«Пуля» — не дура

В общем, Тан решил сыграть с компьютером, поскольку с людьми ему стало не так уж и интересно. Он ведь и в классические шахматы сыграть совсем не прочь. И в классике в 17 лет он выполнил норматив гроссмейстера.

В битве на скорость мысли и кликов человек обыграл машину. Когда все мы смотрим, как лучшие китайские мастера играют в настольный теннис, не верится, что хотя бы на один удар можно среагировать. А у них розыгрыши по минуте! В партии со StockFish был натуральный пинг-понг. В результате у компьютера оставалось 13,5 секунды до истечения времени, но программа была повержена.

Тан поставил машине мат, когда на его часах оставалось 0,33 секунды! Так даже действующий чемпион мира не может. Кстати, Магнус Карлсен и Эндрю Тан пересекались на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Сочи, и тогда норвежец в «рапид» нанёс американцу сокрушительное поражение. Но в сверхбыструю «пулю» Тан проигрывает крайне редко.

«Это не шахматы? А что же тогда это такое?!»

Многие классические шахматисты считают «пулю» не шахматами, а развлечением. При этом лучшими игроками являются те, кто и в классику играет здорово. Например, американец Хикару Накамура и француз Алиреза Фируджа. Присутствие Тана, затерявшегося в рейтинге ФИДЕ, в топе самых быстрых шахматистов мира – исключение.

Турниры в «пулю» заканчиваются очень быстро, в отличие от классики.

«Те, кто сейчас скептически относится к сверхбыстрым шахматам, сами узнали об этой игре только после победы Бобби Фишера в чемпионском матче 1972 года. И они считают, что «пуля» — не шахматы, потому что они не такие глубокие и правильные, как классика. Но это всего лишь другой набор навыков.

Неразумно называть «пулю» ненастоящими шахматами. Если это не шахматы, что же это такое? Мы же играем по тем же самым правилам, только в крайне ограниченное время. Нельзя здорово играть в скоростные шахматы, но при этом быть совсем уж слабаком в классических. Именно за «пулей» — будущее шахмат. В эту разновидность проще вовлечь новых игроков», — подчеркнул Эндрю Тан.

Молодой шахматист даже после таких побед, как над компьютером, или турнирных триумфов не уверен, что будет продолжать развиваться в этом же направлении:

«Все хотят стать чемпионами мира, но это легче сказать, чем сделать. Пока моя цель – стать безоговорочно лучшим в мире в игре в «пулю», а дальше посмотрим».