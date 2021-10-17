«Загнать в Гроб». Зачем шахматисты начинают партию с худшего из возможных ходов?

Неправильное начало играли даже Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Увидим ли мы его в чемпионском матче?

Если у гроссмейстеров Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего перед стартом матча за титул чемпиона мира спросить, какой дебютный вариант вряд ли возможен в их противостоянии, оба вполне могут ответить – атака Гроба. Это очень интересное, но по сути неправильное начало шахматной партии, которое практически не применяется на высшем уровне.

Что это за атака, которая взрывает игру и грозит быстрым поражением как белым, так и чёрным? Кто её придумал и играли ли так когда-нибудь Карлсен с Непомнящим?

«Неправильный» Гроб

В шахматах из 20 возможных первых ходов белых 13 относятся к неправильному началу. Это крайне редко встречающиеся и малоисследованные дебюты, которые в большинстве случаев дают серьёзное преимущество сопернику. Обычно (хоть и редко) они встречаются в партиях игроков разного класса.

Ход пешкой g2-g4 как раз относится к таким неправильным началам. Одним из первых шахматистов, который сделал этот ход, был немец Карл Альхаузен в 80-х годах XIX века. Но назван он был дебютом или атакой Гроба в честь швейцарского шахматиста Анри Гроба, который сыграл около тысячи партий, исследуя возможные варианты развития.

В чём смысл этого хода? Атака Гроба полностью меняет ситуацию на доске в отличие от Староиндийского начала (g2-g3), и игра сразу же становится непредсказуемой. Белые вскрывают королевский фланг, пытаются организовать ловушку чёрной ладье и просто заставляют соперника думать. Но это крайне рискованный ход, во множестве случаев приводящий к поражению белых.

Атака Гроба в классических партиях на высоком уровне практически не встречается, ведь это почти гарантированный путь создать себе проблемы. Ну и всё-таки она недостаточно изучена.

«Ты с ума сошла? Учи их правильным шахматам»

Но при этом гроссмейстеры просто обязаны знать, что такое атака Гроба и какие ловушки она таит. То же самое относится и к другим неправильным дебютам – Андерсена, Уэра, Сокольского, ван Крюйса, Клеменца, Амара и остальным.

Эти варианты, и особенно дебют Гроба, чаще всего встречаются в блице и шахматах на скорость. Например, когда лимит времени – одна минута. Вот тогда можно и «Гроб» сыграть. Если соперник в своей практике не встречался с этим дебютом, то всё может закончиться либо зевком, либо упавшим флажком.

Американский теоретик шахмат Джон Уотсон однажды заявил: «Ход g2-g4 – худший из всех первых ходов белых, хотя конкурировать с ним может h2-h4. Играть g4 против опытного соперника – это просто мазохизм».

Одна из сильнейших шахматисток планеты, экс-чемпионка мира Александра Костенюк во время стрима с Леви Розманом на канале GothamChess призналась, что однажды во время общения с подписчиками по просьбе одного из них стала рассуждать про атаку Гроба в качестве дебюта.

«Тот эфир смотрел Ян Непомнящий, который просто завалил меня смс-ками: «Ты с ума сошла? Чему ты их учишь? Учи их правильным дебютам с развитием фигур», – рассказала шахматистка.

Атаку Гроба играют даже компьютеры

При этом сам Непомнящий во время онлайн-партий порой применяет этот дебют в качестве развлечения или шутки, как и действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Норвежец, кажется, вообще проверяет мастерство своих соперников именно атакой Гроба. В начале 2021 года в партии с 13-летним (!) индийским гроссмейстером Рамешбабу Прагнанадхой чемпион мира пошёл g2-g4 и устроил юному шахматисту форменный разгром.

Так что говорить про людей, если даже на чемпионате мира среди компьютерных программ в 2018-м дважды был применён такой дебют! Но ни StockFish, ни Komodo не смогли защитить позицию белых.

Возможно ли, чтобы в матче за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим случился такой дебют? В классике – однозначно нет, но если дело дойдёт до блица или армагеддона, ничего исключать нельзя. Представляете, каким был бы финал битвы за чемпионство, если бы победитель мог сказать, пусть и в шутку, что загнал своего соперника в Гроб?