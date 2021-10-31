Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Последний шанс России на золото! LIVE

Добрый день, дорогие поклонники художественной гимнастики. Сегодня, 31 октября, в Китакюсю будут разыграны последние медали главного послеолимпийского турнира — чемпионата мира — 2021.

Дина Аверина накануне триумфально завершила выступление одиночниц в Японии: завоевав золото в личном многоборье, она установила уникальный рекорд — 18 золотых наград чемпионатов мира. Также Дина стала первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Это триумф!

А поставить жирную золотую точку на чемпионате мира могут наши девушки, выступающие в группе. В заключительный день турнира они будут бороться за два комплекта наград в упражнениях с отдельными снарядами: сначала будет финал с пятью мячами, а затем финал с обручами и булавами.