Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Последний шанс России на золото! LIVE
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Самые интересные события главного турнира после Олимпиады: онлайн-трансляция, результаты российских спортсменок.
Добрый день, дорогие поклонники художественной гимнастики. Сегодня, 31 октября, в Китакюсю будут разыграны последние медали главного послеолимпийского турнира — чемпионата мира — 2021.
Дина Аверина накануне триумфально завершила выступление одиночниц в Японии: завоевав золото в личном многоборье, она установила уникальный рекорд — 18 золотых наград чемпионатов мира. Также Дина стала первой в истории четырёхкратной абсолютной чемпионкой мира. Это триумф!
А поставить жирную золотую точку на чемпионате мира могут наши девушки, выступающие в группе. В заключительный день турнира они будут бороться за два комплекта наград в упражнениях с отдельными снарядами: сначала будет финал с пятью мячами, а затем финал с обручами и булавами.
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