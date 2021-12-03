Плановый разгром. Россиянки дали Камеруну помечтать о победе, а потом показали свою мощь!

Цель одна. Препятствий много

Женская сборная России по гандболу – одна из сильнейших в мире, вне всяких сомнений. Доказательством тому служат хотя бы золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и серебро Игр-2020 в Токио. Однако если Олимпиада – это наш турнир, то чемпионат мира не покорялся россиянкам уже давно. С 2005 по 2009 годы Россия выиграла три титула подряд, а потом – как отрезало. Даже отрубило! Всего одна бронза за следующие пять турниров – в 2019-м.

Безусловно, в 2021-м в Испании наша команда поставила перед собой задачу – пополнить медальную коллекцию. Да, можно делать поправки на то, что у нашей команды серьёзно обновился и омолодился состав, на то, что главный тренер Людмила Бодниева проводит свой первый крупный турнир в этой роли, на то, что некоторые лидеры выбыли из-за травм.

Но для наших гандболисток любое поражение – это неудача. Цель – только золото!

Идеальный соперник

Сборной России попался идеальный соперник для первого матча. Камерун – серебряный призёр Кубка Африки, команда, которая позиционирует игру от обороны. И, конечно, не ровня сборной России. Девушки из Камеруна на чемпионатах мира выступали всего три раза, и лучшего результата добились в 2017 году – стали 20-ми. В составе африканской команды можно выделить только Каришму Эко, выступавшую за молодёжную сборную Франции, но принявшую решение выступать за сборную своей исторической родины.

Задачи России на первый матч были понятны: вкатиться в турнир, победить без нервов, травм и иных проблем, которые могут сказаться в следующих матчах. Ну и сохранить максимум сил, особенно у игроков, которым почти нет замены, вроде линейной Илларионовой.

Нетерпеливые болельщики, конечно же, ждали, что Россия проявит мощь и спокойно разгромит объективно значительно более слабого соперника.

Дали помечтать о победе

Сборной России потребовалось на раскачку около 15 минут. В начале девушки из обеих команд сильно торопились и нервничали: первый забитый мяч зрители увидели только на шестой минуте: отличилась Анастасия Илларионова. Затем в ворота камерунок влетели второй и третий мяч. Казалось, дело пошло на лад, но вкатились в матч и соперницы – 3:3.

Не сказать, что сборная России играла плохо. Были перехваты, были быстрые атаки, была надёжность в защите. Но реализация поначалу была отвратительной: из вратаря соперниц Изабель Мбенг сделали настоящего героя – она дважды совершала двойные сейвы. Причём россиянки на вратаря даже втроём выходили – не могли забить. Процент реализации по итогам десяти минут был кошмарным – 36%. Да и счёт тоже – 6:5 в пользу Камеруна.

Плановый разгром

Впрочем, поменять игру помог один тайм-аут. Бодниева взбодрила игроков, те как-то успокоились, начали потихоньку забивать, и игра пошла. Камерунки допускали огромное количество ошибок и страшно проваливались в обороне, а россиянки начали их за это наказывать: когда Маркова забила 9-й и 10-й мячи, стало уж совсем спокойно.

Камерункам не давали забить около 10 минут. 5:6 превратились в 12:6. Здорово играли Маркова и Скоробогатченко, классно вошли в игру Никитина и Горшкова, стала выручать и Лагина, которая до этого только вынимала мячи из сетки своих ворот. В итоге к концу первого тайма отрыв стабилизировался на уровне шести-семи мячей – 17:10.

Во втором тайме россиянки уже чувствовали себя хозяйками положения. Перестроились на 5-1 и стали вколачивать мячи на любой вкус. Сначала наши девушки преодолели рубеж «+10» – 22:12, а затем понеслись добивать бедных африканок. Особенно старались Горшкова, Манагарова и Маркова, нельзя не отметить и Лагину, совершившую несколько ярких сейвов. Сборная России в итоге без ощутимых проблема добилась крупной победы – 38:17.

Во втором матче, который пройдёт 5 декабря, Россия будет играть с Польшей.