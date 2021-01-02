«В Чернобыле вербовали в ликвидаторы». Малоизвестные истории об ушедшем Вадиме Хамутцких

Новый год, увы, начался с печальной новости – скончался легендарный связующий сборной России Вадим Хамутцких. Трагедия случилась прямо перед праздником, причиной стали проблемы с сердцем. «Прилёг днём перед Новым годом поспать и не проснулся», – рассказал комментатор Владимир Стецко.

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Хамутцких был уникальным спортсменом, и отнюдь не только потому, что выступал в майке, на которой было написано «Борода». Вадим продолжал игровую карьеру до 44 лет, умудряясь совмещать с тренерской деятельностью. В копилке Хамутцких огромное число наград, но, к несчастью, он остался без золота главных турниров – Олимпиады и чемпионата мира.

И, несмотря на это, у Вадима была очень насыщенная и яркая жизнь. Вспомним малоизвестные истории из его биографии, которые часто забывают за волейбольными достижениями.

«Королевские» войска в Чернобыле

С детства Вадим занимался многими видами спорта, но быстро переключился на волейбол. Свой выбор Хамутцких объяснял очень просто: «У нас были очень хорошо развиты волейбол, гандбол, хоккей и баскетбол. У меня есть отец, а есть батя — Анатолий Алексеевич Порошин. Он был в хороших отношениях с моей мамой. Она была директором школы, а он – тренером. В Советском Союзе приходили в класс, смотрели: «Так, высокий, давай попробуем». Так он набрал команду, и я заразился волейболом».

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Талант юного спортсмена оценили сразу, уже в 15 лет он попал в Свердловский интернат олимпийского резерва, а после – в юношескую сборную России. Правда, вскоре Хамутцких забрали в армию. Поскольку он играл в челябинском «Торпедо», была договорённость, что попадёт в спортроту, но оказался в стройбате, «королевских» войсках.

«Копали траншеи, строили дома, обшивали огромные нефтяные ёмкости, и плотником работал, и каменщиком, и стропальщиком. Овладел массой профессий. Недалеко от космодрома в Плесецке, в тайге. Потом командировка в Республику Коми и перевод воинской части в Чернобыль. Мы на отдалении от реактора базировались.

Ликвидаторов вербовали на добровольной основе, за огромные на то время деньги. Я не пошёл. Проверялся ли на радиацию? А смысл — я же из Челябинска», — смеясь, пояснял Хамутцких.

Фото: РИА Новости

Но самое главное «достижение» Вадима на военном поприще – сохранение звания рядового. Волейболист так не хотел становиться ефрейтором, что даже специально сел на гауптвахту.

«Категорически не захотел я быть ефрейтором, а предлагали. Тогда в стройбате это звание совсем жёстко не котировалось. Пришлось даже сесть на гауптвахту, чтобы остаться рядовым», — говорил Хамутцких.

«Царь и бог второй передачи»

После армии Хамутцких, овладевший несколькими специальностями, не хотел возвращаться в волейбол, а собирался поехать к брату в Миасс, чтобы работать на заводе. Но благодаря маме остался в спорте. И не зря – за последующие годы он семь раз выиграл чемпионат России, шесть раз – Кубок страны, дважды – Лигу чемпионов, по разу Кубок мира и Мировую лигу, а также стал призёром трёх Олимпиад. Но до этого тогда ещё молодому Хамутцких было далеко.

Вадима даже в спорте не оставляли элементы военной жизни. Во время Мировой лиги в 2003 году ему вместе со сборной пришлось ночевать в венесуэльской казарме.

«Перелёт из Москвы до провинциального города Кабимас с четырьмя остановками-пересадками. В столице, в Каракасе, нас почему-то никто не встретил. К ночи сборную кое-как разместили… в казарме воинской части, спали на двухъярусных кроватях, удобства на улице. Завтракали на берегу океана, с тропических деревьев падали плоды. К обеду нас оттуда вывезли в аэропорт», — вспоминал Хамутцких.

С каждым годом мастерство Вадима росло, а число побед увеличилось. Болельщики, страстно влюблённые в игру Хамутцких, даже вручили ему «Оскар», правда, какой смогли.

Шоколадную статуэтку сопровождала грамота: «Первым в истории волейбольным ОСКАРом награждается блистательный Актёр волейбольной площадки, непревзойденный Маэстро волейбола, Царь и бог второй передачи Вадим Хамутцких».

Фото: РИА Новости

Первая «Борода»

Хамутцких был первым не только в спорте и в сердцах болельщиком. Он стал первым обладателем необычного достижения – первым из российских игроков стал выступать не под фамилией, а под прозвищем.

«Борода» привязалось к Вадиму ещё на старте его карьеры, а закрепилось после армии.

«Да как обычно бывает: сидишь в компании, кто-то скажет метко, и всё, прилипло намертво. Ещё до армии я носил, скажем так, «детскую» бороду. После службы не брился. Вот это прозвище в волейболе по жизни за мной ещё из Челябинска», — объяснял он.

С надписью «Борода» на майке Хамутцких вышел в 2011 году, сперва в Кубке, а затем и в чемпионате России. Вот только на международных турнирах зрителям, к сожалению, увидеть «Бороду» не удалось, на форме волейболиста красовалось лишь его имя.

«Мне в какой-то момент надоело, что мою фамилию произносят и пишут неправильно. А по-английски – 13 букв, больно длинная надпись. Перед Мировой лигой — 2008 я с инициативой выступил, хотел играть как Борода. Говорят — нельзя. Руководство разрешило только имя вместо фамилии — «Вадим». В такой майке дебютировал на гостевой игре с Кореей», — вспоминал Хамутцких.

Спортсмен выступал так долго, как мог. В 38 лет (!) Вадим был признан лучшим связующим на чемпионате Европы 2007, который проходил в Москве. Если из сборной Хамутцких ушёл ещё в 2009, то клубную карьеру завершил лишь в 2013 году, причём уже будучи тренером.

Вадим был не только тренером, но и игроком «Газпром-Югры». За команду он провёл несколько матчей, а потом всё-таки решил сосредоточиться на роли наставника, хотя признавался, что в любой момент готов надеть майку и снова выйти на площадку. Тренерский путь у Хамутцких был тяжелее, чем игровой, но жалеть ему было не о чем.

«Не получилось только одно — заработать золотую олимпийскую медаль. Обидно, но ничего с этим не поделаешь. Не люблю копаться в прошлом. Главное, что я доволен своей жизнью. У меня крепкая семья, отличные родители и друзья, хороший коллектив в клубе. Мне не на что жаловаться. И сам по себе я такой человек, что не люблю жаловаться на жизнь. Надо жить тем, что есть на данный момент».